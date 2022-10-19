«У меня со вчера мясо замариновано!» Как жильцы уцелевших квартир в Ейске возвращались в дом, куда врезался самолет

Вечером 18 октября — через сутки после того как военный самолет Су-34 врезался в девятиэтажку на Коммунистической улице — власти разрешили части жильцов вернуться домой. В уцелевшие подъезды. Корреспондент 161.RU Ирина Бабичева вошла в еще частично обесточенный дом вместе с первыми вернувшимися жильцами.



17 октября военный самолет врезался в многоквартирный дом в Ейске. Трагедия в Краснодарском крае унесла жизни уже 15 человек, многие остаются в больнице с тяжелыми травмами. Пожар тушили несколько часов, а потом спасатели до утра доставали людей из-под завалов. В Ейском районе объявили трехдневный траур по погибшим. Известно как минимум о 43 пострадавших, в том числе о девяти детях и двух беременных женщинах. Сотни человек на сутки были эвакуированы из дома.

