«Пусть они просто найдут мне моего ребенка». Как мать солдата ищет сына, который ехал на учения, а оказался на спецоперации

После 18 февраля Анжелика несколько дней пыталась дозвониться сыну. Телефон Артема всё это время был выключен. Спустя 17 дней женщина получила первую новость от сослуживца Артема, Кирилла.

— Подумала, что, может, там связи нет. Потом 7 марта Лизе (сестра Артема. — Прим. ред.) в ВК написал сослуживец. Он спросил: «Вы ничего не знаете об Артемке?» Мы сразу поняли: что-то не то, мы с ним связались. Он рассказал, что они заехали на Украину, чтобы там поставить блокпост. Но там стоял украинский блокпост. Со слов Кирилла, их технику подбили. Когда они повылазили из танков, командир отправил на разведку моего сына Артема и еще двух человек. В это время был артобстрел. Очевидец сказал, что Артем лежал лицом вниз, крови не было, — пересказывает Анжелика разговор с сослуживцем.



Запись диалога с молодым человеком, который, по словам Анжелики, представился сослуживцем ее сына, есть в распоряжении редакции. В течение десяти минут он описывает события конца зимы. Мужской голос говорит, что им пришел приказ ехать спасать жителей Украины от пропаганды. Якобы командиры сказали: нужно поставить свои посты в соседней стране и перегнать технику. 24 февраля, по словам молодого человека, «куда-то делись танки» и солдаты попали под обстрел. Он говорит, что тогда некоторых военных, в том числе его и сына Анжелики, оправили на гору посмотреть, где украинская техника. В итоге он утверждает, что несколько человек в тот день попали под обстрел: «Они полетели вниз. Никто не двигался». По словам солдата, тогда Артема и других военных оставили там же. Выжившие, утверждает собеседник, отправились пешком в Россию: они шли четыре дня, по пути ели снег и ягоды.

