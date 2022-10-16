Почему столько перекосов в мобилизации? Как добиться медкомиссии и получить бронь. Честный разговор с военкомом

— Привлекаются ли осужденные сейчас?



— По закону призыву по мобилизации привлекаются все граждане, пребывающие в запасе, за исключением тех, кому положена отсрочка. Не подлежат мобилизации те, у кого есть неснятая, непогашенная судимость по тяжким преступлениям. У нас такие добровольцы были, но мы их не отправляли. Потому что по каждому гражданину нужно проводить психологическое обследование, всё-таки оружие в руки дают.



— Нам известны случаи, когда мужчин забирали без повесток. Это самоуправство или приказ?



— Это по 31-му федеральному закону, по 10-й статье. Там написано, что гражданин обязан прийти в военкомат по вызову военного комиссариата. По вызову, там не написано про повестку. Откуда взяли, что должна быть повестка? Даже в 719-м постановлении в 50-й статье написано, что нужно являться по вызову, а в скобках — по повестке. Повестка не определяющая.



Мы вручаем повестку для убытия в часть на определенный день. Она состоит из трех частей: корешок, на котором человек расписывается, сама повестка и извещение работодателю, чтобы его освободили от работы. Сейчас это очень важно, потому что за мобилизованными сохраняются рабочие места по принципу декрета. Пока его нет, на его место принимают сотрудника по срочному трудовому договору. Когда он вернется, он 3 месяца может отдыхать, потом в течение 3 дней его рабочее место должны освободить. Еще мы выдаем справку о том, что человек призван по мобилизации и проходит военную службу.