Почему столько перекосов в мобилизации? Как добиться медкомиссии и получить бронь. Честный разговор с военкомом
Еще узнали, что нужно сделать сейчас тем, кто не попал под мобилизацию
Частичную мобилизацию объявили три недели назад, однако вопросов по ней всё еще остается много. Обязаны ли военкоматы принести повестку или могут просто позвонить? Кто и когда может забронировать сотрудника? Как мобилизованному добиться медкомиссии? Почему столько больных людей мобилизуют, несмотря на их диагнозы? Журналисты «Чита.Ру» встретились с военным комиссаром Читинского района Забайкальского края Сергеем Семеновым и задали вопросы, которые характерны сегодня для всей страны.
Полковник запаса Сергей Семёнов родился в 1963 году в Тульской области. В 1985 году окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное ордена Красной Звезды училище. В Забайкалье с 1990 года. Проходил военную службу на руководящих должностях Забайкальского и Сибирского военных округов. С 2021 года возглавляет военный комиссариат Читинского района. Имеет государственные награды. Женат, два внука.
Ошибки мобилизации и необязательные повестки
— Каковы результаты мобилизации?
— Мобилизация считается завершенной, когда выполнила свою цель, то есть когда укомплектованы нужные части. Сегодня у нас они сформированы, личный состав расставлен и приступил к боевой учебе.
— Какие военные специальности сейчас добирают?
— Сейчас все укомплектовали. У нас была проблема с медицинским младшим персоналом. Женщин мы не призывали, а мужчин-медбратьев вы много видели? Парни, которые оканчивают медучилище, как правило, годик стажа зарабатывают и в медакадемию поступают. С ними была большая проблема, но набрали.
— С какими ошибками столкнулись сотрудники военкоматов?
— Сказать, что мы были не готовы, нельзя. Мы готовились, но учения — это одно, а практическая мобилизация оказалась посложнее. Это дело не только военкоматов, это общее дело с органами власти. Оповещение, доставка граждан в военные комиссариаты для оформления документов и потом доставка в часть ложатся на органы местного самоуправления, где у нас получились некоторые перекосы. Но в целом у нас мобилизация проведена, задача выполнена, части укомплектованы. Допущенные ошибки исправлены.
— Какие?
— Некоторые пишут, что военкоматы пытаются переложить ответственность на население. Но никуда не деться, есть
Опять же бывает, что мы его вызвали, он здесь промолчал. Проходит неделя, приходит его жена, приносит документы. Пауза длинная получается, приходится возвращать. То же самое по состоянию здоровья. Гражданин получил инвалидность, но мы же об этом не знаем. Он встал на учет 10 лет назад, к нам не обращался. У нас стоит категория годности А или Б. Он за это время попал в аварию, получил инвалидность. Никто нас не известил, поэтому получается такая накладка.
— То есть у военно-учетных столов нет обязанности актуализировать эту информацию?
— Нет. Нам ЗАГСы обязаны сообщать информацию только о смерти и изменении имени (
— После объявления частичной мобилизации добровольцев стало больше?
— Каждый день 3–7 человек приходят. Сейчас мы пока их просто записываем.
— Много ли было добровольцев, которые не подходят под критерии частичной мобилизации?
— Что под этим понимать? У нас есть федеральный закон,
— Привлекаются ли осужденные сейчас?
— По закону призыву по мобилизации привлекаются все граждане, пребывающие в запасе, за исключением тех, кому положена отсрочка. Не подлежат мобилизации те, у кого есть неснятая, непогашенная судимость по тяжким преступлениям. У нас такие добровольцы были, но мы их не отправляли. Потому что по каждому гражданину нужно проводить психологическое обследование, всё-таки оружие в руки дают.
— Нам известны случаи, когда мужчин забирали без повесток. Это самоуправство или приказ?
— Это по
Мы вручаем повестку для убытия в часть на определенный день. Она состоит из трех частей: корешок, на котором человек расписывается, сама повестка и извещение работодателю, чтобы его освободили от работы. Сейчас это очень важно, потому что за мобилизованными сохраняются рабочие места по принципу декрета. Пока его нет, на его место принимают сотрудника по срочному трудовому договору. Когда он вернется, он 3 месяца может отдыхать, потом в течение 3 дней его рабочее место должны освободить. Еще мы выдаем справку о том, что человек призван по мобилизации и проходит военную службу.
— Когда сотрудники военкоматов по спискам начинают заполнять повестки, чем они руководствуются?
— Стараемся брать возрастной первый и второй разряд. В разных категориях это до 45, 55 лет. Старшие офицеры — до 65 лет. Есть потребность в каких-то военно-учетных специальностях. Если не хватает, смотрим другие категории.
— С начала мобилизации сотрудники военкоматов столкнулись с большой нагрузкой. Как люди отнеслись к работе в таком режиме, как справлялись?
— Мобилизация была частичная, мы не привлекали аппарат усиления в полном объеме. Вообще мы можем привлекать гражданских людей от разных организаций. В некоторых поселениях говорили: «Она же не работает в администрации, а почему оповещает?» Но в каждом поселении создается штаб оповещения, туда заранее записывают людей. Например, библиотекарей. Где-то таких привлекали, где-то нет.
Кто оформляет бронь
— Сколько человек отсеялось из-за того, что у них не были обновлены данные?
— В районе многодетных вернули намного меньше 1%. Много было возвращено тех, кто ранее не служил. Но около 30–40% таких мобилизованных пожелали остаться. Имеющих дефицитные специальности оставляли — водителей, связистов.
Забронированных мы не призывали. Но некоторых, кому это положено, не бронировали. Военкомат не бронирует, это делает организация, где человек работает. С военкоматом просто эту бронь согласовывают. Есть перечень должностей и специальностей, которые подлежат бронированию. Есть районные комиссии, территориальная краевая комиссия, московская комиссия по бронированию — они утверждают перечень организаций, которые могут бронировать. Сейчас эти организации нас завалили документами. Это одна из проблем. Они дают списки, мы их согласовываем, человеку выписывают удостоверение на бронирование, нас извещают, мы к карточке человека прикрепляем, что он забронирован.
Отсрочке подлежат забронированные, а не те, кто подлежит бронированию, и не те, которые будут забронированы. Только те, которые на момент мобилизации были забронированы. А тут бывает, что через 3 дня нам приносят списки и говорят, что мы должны забронировать и отпустить сотрудника.
Надо сказать, что танковый (
Как вернуть того, кто не подходит под критерии мобилизации
— Как быстро отрабатываются жалобы?
— Всё зависит от представленных документов. Некоторые многодетными отцами стали после третьего брака. Нужно это выяснить, помимо свидетельства о рождении, нам нужно, чтобы поселковая администрация проверила, что дети с отцом живут. У нас был такой случай — пока все документы принесли, время прошло. Но вопрос решили.
— Может быть такое, что пока собирали документы, человека отправили в учебный центр?
— Да, мобилизованные в это время находятся в учебном центре.
— И может быть такое, что его уже отправили в другой регион?
— Да.
— И тогда он не вернется?
— Здесь будет очень длинная процедура. Нужно будет выходить на другой регион, на округ, представлять документы. У любой проблемы всегда есть решение. В таких ситуациях нужно собрать документы, написать заявление. Мы смотрим, в чьей компетенции вопрос. Если дошло до такого предела, всё дольше и сложнее решается.
— С каким настроем идут люди?
— Сильного негатива нет. Кто-то идет просто потому, что идет. Кто-то с охотой.
Как добиться медосмотра
— Иногда нам жалуются, что не было медосмотра. Это нарушение? И можно ли организовать медосмотр по запросу?
— При мобилизации медицинское освидетельствование проводится по заявлению. Или если команда прибыла из эпидемиологически неблагополучного района. Но у нас таких районов нет. У нас люди заявляли, мы их отправляли на обследования в центральные районные больницы. Просто надо сразу заявить, когда дали повестку.
— Можно показать свои документы с диагнозами?
— Документы — это основание жалобы. Людям надо брать с собой всё что есть — про детей, про жен, про здоровье. Некоторые кипу документов представляли, врач говорил, что категория всё равно не ниже Б3. Бывало, что человек настаивал, что всё равно больной, тогда его направляли в больницу, потом делался вывод. Некоторые люди не понимают, что по обычному мирному призыву категория В — ограниченно годен — не подлежит призыву, а сейчас он призыву подлежит, только надо по каждому случаю разбираться, мешает ему это служить или нет.
Кого мобилизовали
— Какой средний возраст мобилизованных?
— Примерно 52% — до 35 лет.
— Много ли ребят без боевого опыта?
— С боевым опытом у нас немного. Такой опыт был только в Чечне, Афганистане, в Сирии пока основная масса еще служит. Есть с Украины. Но те, кто был в Чечне, уже возрастные.
— Как вы относитесь к тому, что таких зеленых ребят набирают?
— Почему зеленых? 20 лет и меньше — не очень много. У нас в основном от 30 лет. Он службу в армии прошел, основы военной подготовки у него есть.
Инфантильные мужчины и герои
— Как вы относитесь к родным, которые активно борются за то, чтобы их родственников не забирали на спецоперацию?
— Я понимаю, они хотят их защитить. Здесь всё зависит от тех, кого они защищают, — какой выбор они сделают. На днях женщина приходила с тремя детьми и спрашивала, как мы могли забрать ее мужа. А он сам написал добровольную. Она спрашивала, почему он не согласовал это с ней. Но человек взрослый, сам написал заявление. Таких людей можно понять, нельзя их ругать.
— Вы не считаете современных мужчин инфантильнее своих отцов и дедов?
— Вроде молодежь такая, но кто-то же и подвиги совершает. Добровольцу мы недавно вручали медаль «За отвагу». Ему 33 или 34 года, 3 месяца там был. Сказал, что отдохнет и еще пойдет. Добровольцы краткосрочные контракты заключают, приезжают на недели 3–4, потом едут еще.
— А у мобилизованных тоже краткосрочный контракт?
— Нет. У них всё будет по указу президента. Демобилизация будет, как в 1945 году. Те, кто по призыву служит, у них просто увольнение. А это будут настоящие дембеля. Сейчас в вооруженных силах три категории военнослужащих: есть по призыву, их называют срочниками; есть военнослужащие по контракту; сейчас добавились призванные по мобилизации.
— Нужно ли отменять в стране празднование Нового года?
— У меня двоякое отношение. С одной стороны, там идет… С другой стороны, в 1941 году парад
— Ждете ли вы следующую волну мобилизации?
— Про следующую — как Верховный главнокомандующий решит. Мы всегда к ней готовимся и к этой тоже готовились. Если бы мы не готовились, она бы не получилась. В любом большом деле могут быть недочеты. Сейчас люди поняли — заранее несут справки о составе семьи, свидетельства, данные о здоровье. Если дальше будет, не дай бог, конечно, я думаю, будет более качественно.
— У вас есть кто-то из близких, кто сейчас участвует в спецоперации?
— Есть в другом месте.
— Хотите ли вы, чтобы всё поскорее закончилось?
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— Все, наверное, хотят. Но торопиться сильно нельзя. Сейчас назначен командующий операцией Сергей Суровикин. Он был у нас командующим округом, в Сирии себя хорошо показал, в Чечне. Надеюсь, что он там всё поставит в нужном направлении.