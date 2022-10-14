«Цены меняются каждую минуту». Сколько стоит путевка в Таиланд для сибиряков — изучаем новые рейсы

Еще три года назад Таиланд входил в тройку самых популярных направлений для отдыха зимой. Особенно его любили жители Сибири — из-за небольшой продолжительности полета в сравнении с Москвой. Ковид подпортил отдых многих россиян, но на сегодня уже нет никаких ограничений. Более того, со 2 ноября авиакомпания S7 запускает прямые перелеты из Иркутска, и пока это единственный город в СФО, откуда можно улететь на юг без пересадок. Мы узнали, сколько это будет стоить, включая авиаперелеты из Новосибирска.
Какие условия пребывания в Таиланде?
С 1 октября Таиланд отменил все ковидные ограничения: от туристов не требуют сертификаты о вакцинации или результаты тестов на COVID-19. Также отменена изоляция для туристов с легкими симптомами заболевания.
Кроме того, действует безвизовый режим для граждан РФ. Если раньше срок нахождения без визы составлял 30 дней, то сейчас Таиланд продлил его до 45 дней.
Как летает S7?
Авиакомпания S7 возобновила прямые перелеты из Иркутска в Таиланд после девятимесячного перерыва. По плану рейсы будут выполняться со 2 ноября пять раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 12 декабря перевозчик намерен начать ежедневные полеты. Продажи билетов на сайте перевозчика уже открыты.
По данным на 14 октября, места в экономе распроданы на первые пять рейсов, такие билеты можно найти на рейс начиная с 9 ноября. Самый дешевый стоит 97,5 тысячи рублей в одну сторону. В бизнес-классе — более 180 тысяч рублей.
Время вылета рейса из Иркутска — 10:05, прибытия в Бангкок — 15:30 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 16:30 из Бангкока и приземляется в 00:15.
Что предлагают туроператоры?
Туроператоры предлагают пакетные туры начиная со 2 ноября. Поскольку прилет в аэропорт Бангкока, то предлагаются отели на курортах Паттайя, Пхукет (авиаперелет из Бангкока), Ко-Чанг и Самуи (водный и наземный трансфер). Самые популярные туры — продолжительностью от 7 до 14 дней. Но можно заказать путевку на 2–3 дня или вообще на месяц.
— Ажиотажного спроса не можем отметить, — рассказали в ANEX Tour. — На данный момент наибольшее количество бронирований приходится в отель уровня 5 звезд в Паттайе (Pullman Pattaya), далее следует отель 4 звезд. В основном все проданные туры приходятся на размещение в Паттайе, в среднем это 9 или 13 ночей.
Сотрудник иркутского офиса Pegas Touristik, напротив, отметил повышенный спрос на туры в Таиланд, подчеркнув, что в допандемийное время Таиланд для Иркутска был одним из топов и излюбленных направлений.
— Если вы посмотрите сайт S7, то мест на ближайшие рейсы уже нет, уже фактически полные самолеты. Хотя до первого рейса больше 2 недель, а продажи открылись в начале месяца, — подчеркнул собеседник агентства.
Откуда лететь?
Как отмечают туроператоры, пока что Иркутск является единственным городом в Сибири, откуда есть прямые перелеты в Таиланд, поэтому сибирякам стоит брать путевки с перелетом из столицы Приангарья. Добраться сюда турист может самостоятельно.
По данным Aviasales, самый дешевый авиабилет на 2 ноября из Новосибирска в Иркутск стоит чуть больше 6 тысяч рублей, перелет выполняет Nordstar. Из Красноярска — 2,6 тысячи рублей на Utair. Время в пути составит всего 2,5 часа. Если ехать на поезде, то нужно брать билеты с отправлением на день раньше (потому что, например, дорога из Новосибирска займет больше суток). Стоимость в плацкарте на человека — от 2,5 тысячи рублей.
Как вариант, турист может взять тур со стыковочными рейсами. Например, у ANEX Tour — это пакет с вылетом из Новосибирска и стыковкой в Иркутске (на рейсах S7). А из Красноярска — через Москву (выполняет «Аэрофлот»).
В Pegas Touristik также подчеркивают, что продажи туров идут не только из Иркутска, но и из других городов Сибири и даже Дальнего Востока. Повышенный спрос на путевки в Таиланд отмечается в Новосибирске.
— Эти рейсы из Иркутска фактически продаются не только Иркутском, но и другими городами: Чита, Улан-Удэ, Новосибирск, и, я думаю, Красноярск. И вполне возможно какой-то объем заберет Москва, хотя у них есть свои рейсы, которые выполняют «Аэрофлот» и «Икар», — подчеркнул представитель туроператора.
Сколько стоит тур в Таиланд?
В Pegas Touristik не стали отвечать на этот вопрос, объясняя ажиотажным спросом и быстро меняющейся ситуацией с ценами у перевозчика.
— В связи с тем, что рейсы очень быстро заполняются, стоимость меняется даже не по часам, а по минутам. Я даже среднюю цену сейчас затрудняюсь вам назвать. Тарифы у S7 очень сильно варьируются в зависимости от дат и от того, как быстро продается этот рейс, — подчеркнул представитель иркутского офиса.
Как следует из данных на сайте туроператора, самый дешевый тур из Иркутска на 2 ноября стоит от 255 тысяч рублей. Его продолжительность 12 ночей с проживанием в трехзвездочном отеле на курорте Ко-Чанг. Из Новосибирска и Красноярска в Пхукет — от 335,5 тысячи рублей, но с пересадкой в Москве.
Туроператор ANEX Tour предлагает
Можно ли улететь в Таиланд из других регионов России?
В связи с недавним снятием ограничений Таиланд вновь становится популярным у россиян. Но прямой перелет из Иркутска рассматривают далеко не все региональные туроператоры. Например, туры из столицы Приангарья точно не заинтересуют жителей Урала, так как потребуется потратить деньги и время на поездку в Иркутск или Новосибирск.
— Слишком уж долгим и дорогим в конечном итоге получится путешествие, — рассказали представители турфирм журналистам 74.RU.
Туроператоры предлагают уральцам лететь на отдых в Таиланд через Казахстан. Первые рейсы запланированы на конец октября, но билетов на них уже практически не осталось. По информации компании «Спутник», тур с перелетом из Челябинска на Пхукет через Костанай в ноябре стоит 161 тысячу рублей на двоих. Его продолжительность — 11 ночей.
Из Москвы летают регулярные прямые рейсы в Таиланд. Их выполняет «Аэрофлот». Стоимость билета, судя по сервису Aviasales, составляет от 141,5 тысячи рублей в одну сторону и на одного человека. С «плечом» через Иркутск эта цифра вырастет в два раза — от 296 тысяч рублей за два прямых перелета.
На сайте Regas Touristik в начале ноября самый дешевый тур из Москвы на Пхукет длительностью 12 ночей стоит от 256,9 тысячи рублей. А у ANEX Tour — от 240 тысяч рублей.