«Цены меняются каждую минуту». Сколько стоит путевка в Таиланд для сибиряков — изучаем новые рейсы

Какие условия пребывания в Таиланде?

С 1 октября Таиланд отменил все ковидные ограничения: от туристов не требуют сертификаты о вакцинации или результаты тестов на COVID-19. Также отменена изоляция для туристов с легкими симптомами заболевания.

Кроме того, действует безвизовый режим для граждан РФ. Если раньше срок нахождения без визы составлял 30 дней, то сейчас Таиланд продлил его до 45 дней.

Как летает S7?

Авиакомпания S7 возобновила прямые перелеты из Иркутска в Таиланд после девятимесячного перерыва. По плану рейсы будут выполняться со 2 ноября пять раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 12 декабря перевозчик намерен начать ежедневные полеты. Продажи билетов на сайте перевозчика уже открыты.

