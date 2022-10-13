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Как сейчас выглядит ядерная база в российской глубинке, внушавшая страх всему миру. Видеорепортаж

Посмотрите, что осталось от уникального объекта после того, как его забросили

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В 60-х годах прошлого века под Тюменью создали ракетную базу. На боевое дежурство поставили четыре ядерные ракеты, которые могли долететь почти до любой точки земного шара. Их надежно спрятали в лесу, но ЦРУ смогло рассекретить их местонахождение.

Как сейчас выглядит территория этой ядерной базы — смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.

— Из любой точки России боезаряды могли долететь в любую точку Америки — в СССР создали целую цепочку ракетных баз. Одна из них была в Тюмени. Все построены по проекту «Долина». Только в 60-е годы разработали технологию, чтобы ракета сама встала на стартовый стол, подсоединились все необходимые контакты, ее накачали топливом — и осталось только нажать красную кнопку, — рассказывает Павел Ситников, краевед, создатель клуба «Экотур-72» и организатор экскурсий к этой заброшенной базе.

В 1976 году базу закрыли. За полвека оттуда вынесли почти всё ценное — в основном это коснулось металла. «Черные копатели» превратили уникальный объект в кучу бетона и оставили после себя огромное количество ям. Из всего большого комплекса мало что уцелело — подробнее смотрите в видеосюжете.

За базой, кстати, следили американские разведчики. Подробнее об истории секретного объекта можно прочитать в этом репортаже.

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