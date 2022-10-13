Как сейчас выглядит ядерная база в российской глубинке, внушавшая страх всему миру. Видеорепортаж

В 1976 году базу закрыли. За полвека оттуда вынесли почти всё ценное — в основном это коснулось металла. «Черные копатели» превратили уникальный объект в кучу бетона и оставили после себя огромное количество ям. Из всего большого комплекса мало что уцелело — подробнее смотрите в видеосюжете.



За базой, кстати, следили американские разведчики. Подробнее об истории секретного объекта можно прочитать в этом репортаже.