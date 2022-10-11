«У него осталось шестеро детей». Монолог матери добровольца, который умер в центре для мобилизованных

Когда мы его провожали, он был совершенно трезвый. И до этого он не пил, только по праздникам. Уже после всего случившегося нам звонил кто-то из администрации, кто из Братска с мобилизованными уезжал, говорил, что он ехал в одном автобусе с моим сыном, и он был пьян.



Спросила, в каком автобусе вы ехали. Ответил — в синем, а Саша-то ехал в белом автобусе со звездочками! Говорю ему, зачем он врет, а он отвечает: «Может быть, это уже в поезде было». Ну что это такое? Там такая толпа была что в автобусе, что в поезде, а он увидел именно моего Сашу пьяным... Сами же путаются в том, что говорят.