Новосибирский НГС возглавит челябинский журналист Марина Малкова
В издании NGS.RU сменился главный редактор
Новым главным редактором новосибирского портала NGS.RU (входит в Городские порталы Shkulev Media Holding) станет Марина Малкова, бывший корреспондент 74.RU и Znak.com в Челябинской области. К своим обязанностям она приступит c
— Для меня решение возглавить NGS.RU — вызов. Как личный, поскольку это новый город со своими традициями, вопросами и болями, так и профессиональный. Команда, которая работает над созданием и жизнью главного городского портала Новосибирска, — это команда профессионалов, каждый из которых заслужил уважение среди коллег и читателей. Уверена, что вместе мы сохраним то, что создавалось два десятилетия, но при этом станем мобильнее, острее и интереснее для горожан и гостей региона, — заявила Марина Малкова.
Марина Малкова начала карьеру журналиста в 2007 году в газете «Челябинский рабочий», в дальнейшем сотрудничала с агентством «Доступ», изданиями 74.RU, Znak.com и Ura.ru. Специализируется на криминальной тематике, расследованиях, анализе госзакупок и репортажах. Получает второе высшее образование в области уголовного права.
— Марина много лет работала в ведущих интернет-изданиях Челябинской области, в том числе и в 74.RU, который входит в Городские порталы. Она также вела много громких резонансных тем, будучи корреспондентом Znak.com. Портал NGS.RU — один из наших крупнейших и авторитетнейших ресурсов, сайт с огромной историей. И мы рады тому, что Марина приняла наше приглашение. Ее опыт и активная позиция позволят усилить позиции НГС на медиарынке, — прокомментировала назначение Малковой редакционный директор Городских порталов Ольга Прохорова.
Предыдущий главный редактор НГС Андрей Затирко покинул компанию весной 2022 года в связи с переездом.
Сеть городских порталов объединяет 46 сайтов, в том числе самые популярные порталы в крупнейших городах страны: Екатеринбурге (E1.RU), Новосибирске (NGS.RU), Челябинске (74.RU), Москве (MSK1.RU), Санкт-Петербурге (Fontanka.ru).