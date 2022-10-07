Как отправить посылку мобилизованному в зону СВО. Рассказывают военные почтальоны

Многочисленные списки, чем дополнить экипировку военнослужащего, мобилизованного для участия в СВО, наводят на мысль о том, как же ему всё это переправлять. «Фонтанка» узнала у военных почтальонов — тех самых, что и будут передавать солдатам посылки из дома.



Технически доставкой посылок до военнослужащих занимаются все структуры: каждая отвечает за свое звено логистической цепочки и на их стыке осуществляет взаимодействие. Отправителю придется иметь дело только с одной — «Почтой России» (иным образом вам ничего отправить не удастся). Получателю — только с другой, с куда более громоздким названием: 4-е управление фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) Главного управления связи Генштаба МО РФ.

