Приходить в военкомат необязательно? Юрист объясняет, когда можно использовать доверенность

Через представителя можно передать документы, которые подтверждают ваше право на отсрочку по медицинским или некоторым другим основаниям.

— Это возможно во всех случаях, которые не предусматривают необходимости явиться лично. Например, если человек хочет, чтобы в его личном деле оказались документы, которые свидетельствуют о наличии у него заболеваний, — объясняет адвокат.

Для окончательного оформления отсрочки этого недостаточно. Участвовать в заседании комиссии, которая предоставляет ее, придется лично.

