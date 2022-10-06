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Проблема

«Ввиду вашей смерти карточка заблокирована». Загс официально «похоронил» живую пенсионерку

Теперь она не может даже получить пенсию

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В Свердловской области загс официально «похоронил» живую пенсионерку: 75-летняя Алевтина Фролова из Первоуральска попала в списки умерших по ошибке вместо своей полной тезки, которая скончалась в Нижнем Тагиле. По словам женщины, в это же самое время она тоже попала в больницу из-за проблем со здоровьем.

— Когда я приехала в загс, мне выдали справку о моей смерти, а самое главное — рассказали, что эта женщина с моей фамилией умерла 2 июля, а у меня в этот день был инфаркт. Инфаркт миокарда, — рассказала Алевтина Ивановна. — Когда я узнала, что они нас перепутали, я сначала почувствовала испуг, потом — растерянность, а потом — негодование.

Данные пенсионерок, живой и умершей, перепутали в отделе полиции и предоставили в загс. Вернуть к жизни Алевтину Фролову из Первоуральска теперь может только суд.

— Прокуратурой города направлено в Первоуральский городской суд заявление в интересах данной гражданки об аннулировании записи акта о ее смерти, — рассказали в городской прокуратуре.

Когда пенсионерку официально признают живой, ей выплатят положенные деньги, а пока она уже два месяца не получает пенсию и живет за счет родственников.

Ранее мы рассказывали, как у жителя Екатеринбурга списали деньги из-за долгов его полного тезки. То же самое несколько лет назад случилось с мужчиной-инвалидом. Мы публиковали инструкцию о том, что делать, если вы оказались в похожей ситуации.

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