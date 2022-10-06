«Ввиду вашей смерти карточка заблокирована». Загс официально «похоронил» живую пенсионерку

В Свердловской области загс официально «похоронил» живую пенсионерку: 75-летняя Алевтина Фролова из Первоуральска попала в списки умерших по ошибке вместо своей полной тезки, которая скончалась в Нижнем Тагиле. По словам женщины, в это же самое время она тоже попала в больницу из-за проблем со здоровьем.

— Когда я приехала в загс, мне выдали справку о моей смерти, а самое главное — рассказали, что эта женщина с моей фамилией умерла 2 июля, а у меня в этот день был инфаркт. Инфаркт миокарда, — рассказала Алевтина Ивановна. — Когда я узнала, что они нас перепутали, я сначала почувствовала испуг, потом — растерянность, а потом — негодование.