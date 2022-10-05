«У меня ноги 80-летнего старика»: 43-летний мобилизованный подал в суд на военный комиссариат

Срочную службу мужчина прошел в отдельном танковом батальоне во взводе материального обеспечения на той же Максимке, где находится и сейчас. Военно-учетная специальность Виталия — водитель автомобиля. Демобилизовался волгоградец в звании младшего сержанта.

— Мы пытаемся сейчас хотя бы заменить категорию, — сообщил Виталий Кандалов. — У меня в военном билете стоит «А». Понятное дело, что в мирное время мне незачем было ее менять. А по документам сейчас у меня «Г». Но сейчас я хочу хотя бы на «В» ее переделать. Я могу выполнять какие-то вспомогательные функции. Но не штурмовиком же. Сейчас я нахожусь в части. Здесь очень много людей с серьезными заболеваниями. Военные не знают, что с нами делать, и так в бумажках погрязли. Но сейчас вроде начало всё двигаться, нас должны в госпиталь Ростова-на-Дону отправить.