«У меня ноги 80-летнего старика»: 43-летний мобилизованный подал в суд на военный комиссариат
В регионе зарегистрировали первый иск по частичной мобилизации
Первый в регионе иск к военному комиссариату по частичной мобилизации принял к рассмотрению Красноармейский суд Волгограда. По стране таких исков становится всё больше, и не всегда получается их выиграть. В Волгограде в качестве ответчика указан и районный военкомат, и районная призывная комиссия по мобилизации, а истцом выступает 43-летний местный житель.
Виталий Кандалов работает машинистом технологических насосов на нефтеперерабатывающем заводе Волгограда. Как и многим другим заводчанам, повестку ему вручили прямо на предприятии. Уклоняться Виталий не собирался и не собирается, но есть другая проблема — в молодости он проходил срочную службу с категорией «А», однако к 43 годам заработал кучу серьезных заболеваний, которые при частичной мобилизации никто не учел.
— Медкомиссии у нас не было. Сразу отправили в воинскую часть, — утверждает Виталий Кандалов. — А у меня хронические болезни — повреждены оба колена. Официально диагноз звучит так: двусторонний гонартроз правого коленного сустава первой степени и левого сустава второй степени, застарелые повреждения наружного мениска правого коленного сустава, параменисковая киста. Мой доктор говорит, что у меня ноги 80-летнего старца. Я километр прошел — надо перевязываться, фиксировать. Колени выскакивают, боль невозможная. Я могу лечь спать с нормальными ногами, а проснуться с вывихнутыми. То есть просто во сне неправильно ногу сдвину, и колено выскочит.
Срочную службу мужчина прошел в отдельном танковом батальоне во взводе материального обеспечения на той же Максимке, где находится и сейчас. Военно-учетная специальность Виталия — водитель автомобиля. Демобилизовался волгоградец в звании младшего сержанта.
— Мы пытаемся сейчас хотя бы заменить категорию, — сообщил Виталий Кандалов. — У меня в военном билете стоит «А». Понятное дело, что в мирное время мне незачем было ее менять. А по документам сейчас у меня «Г». Но сейчас я хочу хотя бы на «В» ее переделать. Я могу выполнять какие-то вспомогательные функции. Но не штурмовиком же. Сейчас я нахожусь в части. Здесь очень много людей с серьезными заболеваниями. Военные не знают, что с нами делать, и так в бумажках погрязли. Но сейчас вроде начало всё двигаться, нас должны в госпиталь Ростова-на-Дону отправить.
Перед отправлением на сборный пункт волгоградец успел оформить генеральную доверенность на сестру, которая и подала в суд на действия военкомата. По информации источника V1.RU, близкого к ситуации с мобилизованным, иск уже приняли к рассмотрению.
— Я хочу, что бы меня правильно поняли — я не уклоняюсь от прохождения службы, — настаивает волгоградец. — Уверен, что могу принести посильную помощь нашей армии. Единственное, чего хотелось бы добиться — чтобы мне определили военную специальность в соответствии с моим хроническими заболеваниями опорно-двигательной системы.
По мнению адвоката Дениса Аханова, в стране пока еще нет сложившейся практики по оспариванию факта или деталей частичной мобилизации, поскольку это словосочетание лишь недавно появилось в нормативно-правовых актах.
— По факту сейчас в рамках частичной мобилизации подлежат призыву все категории, кроме «Г» (временно не годен) и «Д» (не годен). «А», «Б» и «В» — призыву подлежат, — объяснил Денис Аханов. — Нет никаких скидок на то, служил ты или не служил, проходил ли обучение на военной кафедре. Все эти разъяснения от Минобороны, другие уточнения, которыми сыпят наши власти, они нигде не закреплены юридически. Я полагаю, что в суде они не будут иметь силы.
Адвокат также напомнил о заявлении президента Владимира Путина, в котором глава государства заявил, что мобилизованных приравняют к контрактным военнослужащим.
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— Когда человек приобретает статус военнослужащего, этому должны предшествовать решения военно-врачебной и призывной комиссий, — добавил Денис Аханов. — И только тогда к человеку будут применимы последние небезызвестные поправки в Уголовный кодекс.