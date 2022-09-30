Цветы под снегом: семь фото красивого Новосибирска
Яркие контрасты бархатцев, петуний, любелии, рябины и другой растительности в первых сугробах
Первый ранний снег — это всегда маленькое чудо, столкновение сезонов. Он выпадает еще до того, как опадут листья, отцветут цветы. Обозреватель НГС решил прогуляться по засыпанному рыхлыми хлопьями городу в поисках этой ускользающей кратковременной красоты.
Ранний снег способен превратить в сказку любой двор. А если в этом дворе еще и как-то поработали с благоустройством, то тем более. Засыпанная лавочка, уходящая в даль дорожка из красной плитки: хочется остаться здесь подольше и просто слушать, как падают снежинки.
Особенно эффектно снег смотрится на «горящих кострах» рябин. Скоро на них останутся только ягоды, а пока рыхлые белые пятна рассыпались по веткам деревьев.
Теплый сентябрь оставил по всему городу еще вполне живые цветы. И они теперь удивленно торчат из тающего маленького сугроба, понимая, что, похоже, оделись не по погоде.
Неожиданные цветовые контрасты ждут в эти дни повсюду. Голубенькие цветочки любелии свисают из-под снежной шапки, как выбившаяся челка покрашенных в нынешней моде волос.
Снег тает, превращая асфальт в зеркальную поверхность, удваивающую этот цветовой переполох из заботливо высаженных по краю бархатцев.
Это соседство снега и цветов продлится совсем недолго, и стоит, ей-богу, хоть немного отложить дела в сторону, чтобы увидеть их не на мониторе, а собственными глазами. Впереди нас ждет долгая зима.
Как выглядел Новосибирск в день, когда в городе выпал первый снег, можно посмотреть в подборке Александра Ощепкова.