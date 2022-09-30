Цветы под снегом: семь фото красивого Новосибирска

Ранний снег способен превратить в сказку любой двор. А если в этом дворе еще и как-то поработали с благоустройством, то тем более. Засыпанная лавочка, уходящая в даль дорожка из красной плитки: хочется остаться здесь подольше и просто слушать, как падают снежинки.