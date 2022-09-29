Кабинет министра юстиции НСО Натальи Омелёхиной отремонтируют за 1,2 миллиона рублей
Ремонт должны выполнить за месяц
Кабинет и приемную министра юстиции Новосибирской области Натальи Омелёхиной отремонтируют за 1,2 миллиона рублей. Лот появился на сайте госзакупок, информацию подтвердили в пресс-службе правительства НСО.
Аукцион объявило «Хозяйственное управление» региона 8 сентября. Начальная цена контракта составила 1,4 миллиона рублей, 20 сентября подвели итоги. Аукцион выиграл подрядчик, который предложил отремонтировать кабинет за 1,2 миллиона рублей. Всего на торги подали две заявки.
Как следует из документов, подрядчик должен отремонтировать кабинеты руководителя и помощников, а также приемную за 60 календарных дней. В кабинете Натальи Омелёхиной проведут демонтажные работы, отремонтируют стены, установят кварцевый паркет, новые светильники и другое.
В пресс-службе правительства сообщили, что ремонт в кабинете Наталья Омелёхиной необходим из-за того, что промерзают стены, случаются перебои в работе системы отопления и неисправна электропроводка. Ранее ремонт здесь никогда не выполнялся.
Конкурс выиграла компания ООО «Ремстрой». По данным сервиса «Контур.Фокус», организацией в равных долях владеют Андрей Грибковский и Бахлул Садыгов. На конец 2021 года выручка компании составила 18,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 1 миллион рублей.
В феврале 2021 года стало известно, что в НГУ будет новый проректор: министр юстиции Новосибирской области Наталья Омелёхина получила повышение в вузе. Таким образом, в Новосибирском государственном университете стало на одного проректора больше.