Кабинет министра юстиции НСО Натальи Омелёхиной отремонтируют за 1,2 миллиона рублей

Кабинет и приемную министра юстиции Новосибирской области Натальи Омелёхиной отремонтируют за 1,2 миллиона рублей. Лот появился на сайте госзакупок, информацию подтвердили в пресс-службе правительства НСО.



Аукцион объявило «Хозяйственное управление» региона 8 сентября. Начальная цена контракта составила 1,4 миллиона рублей, 20 сентября подвели итоги. Аукцион выиграл подрядчик, который предложил отремонтировать кабинет за 1,2 миллиона рублей. Всего на торги подали две заявки.