Люди стоят в пробке по несколько дней, объехать по встречке предлагают за 50 тысяч рублей: что происходит на границе с Грузией

Честно отстоять в очереди на границу сейчас занимает несколько дней. Некоторые пытаются объехать ее, двигаясь по встречке. За такую услугу можно заплатить. Еще один собеседник «Фонтанки» накануне отдал 50 тысяч рублей. Попытке проскочить по встречке иногда препятствуют и сами водители, которые честно стоят в пробке.



— По встречке с московскими номерами ехал один с пассажирами. Мы его остановили, он вышел и начал борзеть. Потом наезжал на меня и других людей, но мы всё равно его не пропускали. Он начал кричать: «Да я вас всех постреляю, а тебя порежу!» Потом он опять старался наехать и даже протащил меня на кузове несколько метров, — рассказал читатель «Фонтанки» Давид. Он позвонил по номеру 112. После этого полиция приостановила движение по встречной полосе: «Приезжал ОМОН — наорали и сказали, что всех заберут, кто выедет на проезжую часть».

