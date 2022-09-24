Подлежат ли мобилизации студенты и предусмотрена ли медкомиссия? Военный комиссар отвечает на вопросы читателей

— Будут ли мобилизованные проходить медкомиссию?



— Происходит медицинское освидетельствование перед отправкой. Что оно собой подразумевает — медицинский осмотр неуглубленный. Поэтому, если у гражданина, подлежащего мобилизации, нет медицинских документов, визуально не прослеживаются заболевания, на которые он жалуется, не проявляются — основания для отправки его на углубленное медицинское освидетельствование нет.



Ваши действия: получил повестку, берешь медицинские документы и приходишь на пункт сбора граждан в военный комиссариат. Там есть медицинское отделение, которое производит осмотр: мерят давление, температуру, задают медицинские вопросы. У человека если нет жалоб, то его не осматривают, а если есть жалобы, то разбираются конкретно и по жалобам. И если человек не обманывает, то принимается решение на отправку его на более углубленное медицинское обследование уже в медицинское учреждение. То есть медицинская комиссия на пункте сбора выносит заключение по категории годности, подтверждает категорию годности, которая у него есть.

