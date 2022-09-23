«Мне сказали: "Есть дела поважнее"»: как фермера мобилизовали в разгар уборки урожая

Иван Вдовенко окончил военную кафедру технического университета, ушел в запас офицером, но ни одного дня в армии не служил.

— Я командир взвода в звании лейтенанта, — уточнил предприниматель. — Думал, что объясню ситуацию и мне дадут отсрочку. Я хотел добиться отсрочки на два месяца, до 1 декабря, чтобы урожай собрать. А потом готов Родину защищать, нет проблем. Я не скрывался, не прятался — поехал на сборный пункт и сказал как есть. Но в отсрочке мне отказали. Сказали: «Есть дела поважнее».

