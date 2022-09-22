Некоторые ложились спать в машинах. Пробки на границе России и Финляндии только растут
При этом финские чиновники анонсировали ограничения транзита и туристических поездок в ближайшее время
Пробки на границе России и Финляндии вчера вечером достигали несколько километров. Некоторые автомобилисты ложились спать прямо в машинах.
«"Хвост" на границе России и Финляндии уже вылез на российскую сторону», — рассказал «Фонтанке» читатель Сергей. Он добавил, что «машины всё прибывают», а очередь совсем не движется. Некоторые люди не выдерживают и ложатся спать в автомобилях.
Пробки на границе начали копиться в девятом часу вечера.
При этом финские чиновники уже анонсировали: в ближайшее время может быть ограничен не только транзит в другие страны, но и туристические поездки.
К утру 22 сентября пробки на границе с Финляндией в пунктах пропуска, расположенных в Ленинградской области, не рассосались.
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Сервис Nagranitse.ru фиксирует в общей сложности 75 машин в Торфяновке — Ваалимаа, 35 машин в Брусничном, 60 машин перед пунктом Иматра.
В телеграм-чате пишут, что раньше по ночам было пусто, а теперь на Торфяновке стоят пятый час.
«Торфяновку прошел полностью за ПЯТЬ часов», — рассказывает один из участников чата. — Светогорск. 22.09. Приехали в 01:30 ночи, встали в длиннющую очередь. Обе границы прошли за 3 часа. Вопросы стандартные: куда, на сколько — это финны; сколько денег — это наши», — пишет другой участник.