Некоторые ложились спать в машинах. Пробки на границе России и Финляндии только растут

«Торфяновку прошел полностью за ПЯТЬ часов», — рассказывает один из участников чата. — Светогорск. 22.09. Приехали в 01:30 ночи, встали в длиннющую очередь. Обе границы прошли за 3 часа. Вопросы стандартные: куда, на сколько — это финны; сколько денег — это наши», — пишет другой участник.