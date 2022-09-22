Соавтор «военных» поправок в Уголовный кодекс: «Выбор между смертью и тюрьмой не стоит»

— Общее положение, которое действовало раньше, сейчас не политкорректно.



— Если рассматривать в комплексе, то да, можно сказать, что в каждую статью было внесено отягчающее обстоятельство. Но к каждой из них возникает вопрос, в том числе бывали ли уже такие прецеденты, например если говорим о статье 332, где идет речь о неисполнении приказа начальника, это о чём история? О сотрудниках ОМОН, которые целыми отрядами уезжали из Украины, отказываясь принимать участие в боевых действиях на территории другого государства?



— Само по себе описание того или иного деяния как преступления не является ни предпосылкой для их совершения, ни последствием. Ответственность за неисполнение приказа существовала и ранее в Уголовном кодексе. Мы отрегулировали, в каких условиях может наступать определенная ответственность. Понимаете, ответ на ваш вопрос может содержаться в результате конкретного уголовного дела, а мы с вами рассуждаем о конструкции уголовного закона. Если говорить о том, распространяются ли эти нормы на военнослужащих, которые сегодня участвуют в специальной военной операции, — да, распространяются. Вернее, будут распространяться после того, как закон вступит силу, а действия будут совершены после принятия закона.



— Обратной силы закон по-прежнему не имеет?



— Конечно.



— А те, кто не участвует в боевых действиях? Это касается статей о самовольном оставлении части и дезертирства. Допустим, срочник, который на два дня ушел из части в Ленобласти, он будет привлечен к ответственности по старой версии, где ему грозил год в дисциплинарной части, или по новой? Потому что формулировка в законе размытая.



— В чём размытие формулировки? Отвечать будет военнослужащий в том случае, если он участник военных действий.



— Этого уточнения в законе нет.



— Как это нет? Всё это есть, прописано. Вопросы возникали, вполне обоснованные, может быть, по запасникам, по тем, кто находится в запасе. Отвечают по этой главе только военнослужащие, военнослужащие запаса отвечают только за самовольное оставление части и неявку, если они находятся на военных сборах.



— В тексте сказано, что деяние совершено не военнослужащим — участником боевых действий, а в период мобилизации. Тогда получается, что срочник из Ленобласти под это тоже попадает.



— Попадает, да.



— То же самое, речь идет о статье 339. Уклонение от службы путем симуляции болезни. Это может коснуться осенней призывной кампании, потому что сейчас тоже период мобилизации?



— Нет, призывников это не может касаться по одной простой причине. Они не военнослужащие, пока не поступили на службу и не приняли присягу.



— Но если срочника призовут, он пойдет на службу, примет присягу и начнет симулировать…



— Тогда он уже не призывник, а военнослужащий.



— Не добавлено отягчающее обстоятельство к неуставным отношениям. Здесь поправки не нужны и всё в порядке в действующем законодательстве?



— Ну да.



— В статье об оставлении погибающего военного корабля тоже правок нет. Зато есть абсолютно новая статья УК — «Добровольная сдача в плен». Если военнослужащий попадает в окружение, весь личный состав погиб, у него кончились патроны, и вот он поднимает руки — это добровольная сдача в плен?



— Вы опять пытаетесь разобрать конкретный случай. В принципе, действия вынужденные по крайней необходимости в уголовном законе достаточно хорошо разработаны. А установление конкретных фактов — это доказывает расследование, а не конструкция уголовного закона. В уголовном законе написано о добровольной сдаче в плен, а ситуация крайней необходимости от уголовной ответственности освобождает. Ответственность наступает только за добровольную сдачу в плен.



— Что является добровольной сдачей в плен?



— Тот случай, который вы рассказали, попадает под понятие крайней необходимости, что является основанием для освобождения от ответственности. Это вопрос каждого конкретного факта, исследовать надо обстоятельства. Ведь уголовная ответственность наступает только тогда, когда доказана вина, за невиновные действия ответственность не наступит. Главный принцип уголовного закона нашего — ответственность за вину.



— То есть выбор между смертью и 10 годами тюрьмы не стоит?



— Нет, конечно. Вообще, уголовный закон, он не действует в отрыве от всех остальных принципов уголовного права. Поэтому когда речь идет о добровольной сдаче в плен — это ситуация, которая не вызвана обстоятельствами, а добровольно принятое решение, когда ничего не вынуждало.

