Что означает добровольная сдача в плен и кого мобилизуют в первую очередь — интервью с председателем комитета по обороне Госдумы

— По поводу вчерашних поправок. Почему так тайно принимались эти поправки?



— Они не принимались тайно, они принимались абсолютно открыто. Открытое голосование, почему тайно?



— Изначально был один законопроект, один текст, а потом ко второму чтению внесли поправки, которые вообще не имели к изначальному законопроекту никакого отношения.



— Нет ничего необычного в этом, существует такой механизм, который позволяет принимать оперативно определенные решения.



— Вопрос как к боевому генералу: что такое статья о добровольной сдаче в плен?



— Это когда военнослужащие добровольно складывают оружие и переходят на сторону противника. Это предательство.



— А если он остался один из своего подразделения, боеприпасов нет и он поднимает руки, чтобы спасти свою жизнь, — это добровольная сдача?



— Это добровольная сдача. Потому что в воинской присяге и обязанностях военнослужащего написано, что ничто, даже угроза смерти, не может заставить военнослужащего Российской Федерации сдаться в плен.



— Я не видела такого в воинской присяге.



— Да, в обязанностях. Подразумевается это.



— Может, имеет смысл поменять текст присяги? В современном варианте никто не клялся отдать жизнь за Родину.



— Смысла в этом, [менять текст присяги], нет. Надо Родину любить. Мы знаем такие примеры, начиная от Романа Филиппова в Сирии, заканчивая другими ребятами в ходе специальной военной операции, которые подрывали себя гранатами вместе с украинскими боевиками.



— Не каждый на такое способен.



— Не каждый, не каждый. Но порой лучше геройская смерть, чем эти муки и жизнь с клеймом предателя, я считаю.



— Натолкнуло что? Количество военнопленных, которых за полгода показала нам украинская сторона?



— У нас нет огромного количества военнопленных на украинской стороне. Это не более чем информация ципсошников (Центр информационно-психологических операций вооруженных сил Украины. — Прим. ред.), для того чтобы посеять сомнения у нас. Есть определенное количество ребят, которые попали в плен, но это жизнь, ничего не сделаешь. На них, кстати, закон распространяться не будет, потому что он не имеет обратной силы.



— Спасибо и на этом. В 331-й статье УК РФ был пункт, где отдельно подчеркивалось, что уголовная ответственность за преступления против военной службы, совершенные в военное время или в боевой обстановке, определяется законодательством военного времени. И теперь этот пункт исключен, и получается, как отягчающее обстоятельство добавлен в каждую, почти каждую, статью этой главы (раздел XI и глава 33 УК РФ «Преступления против военной службы»). В чём смысл?



— Смысл в том, что порой нам приходится вести боевые действия вне режима военного времени. Так было при выполнении задач на территории других государств, в ходе специальной военной операции. У нас же нет военного времени, оно не объявлялось и не вводилось, а задачи надо выполнять. Если в период выполнения этих задач кто-то нарушает закон, то он должен нести ответственность.



— А почему нет необходимости добавлять этот пункт в статью о неуставных отношениях?



— Она продолжает действовать, никакой проблемы нет.



— Не будут отягчающим обстоятельством для дедовщины боевые действия?



— У нас нет дедовщины, я много раз об этом говорил.



— Но статья-то есть.



— Она о неуставных отношениях, а не о дедовщине, это разные вещи.



— В простонародье это называется дедовщина.



— Это от неграмотности.



— Хорошо. Будем говорить грамотно. Неуставные отношения в условиях отсутствия подчиненности. Почему в этой статье нет этой добавки (про боевые действия, мобилизацию, военное время), этого отягчающего обстоятельства?



— Потому что, по нашему опыту, когда идут боевые действия, нет случаев неуставных взаимоотношений.



— Из этого ответа можно сделать вывод, что, по вашему опыту, сопротивление начальнику, насилие в отношении начальника или отказ выполнять приказ — такое есть?



— Это другое, да.



— Такие прецеденты уже есть или вы предполагаете, что они будут?



— Исключать нельзя.



— Для меня, кстати, было удивительно, что (в нашем законодательстве) не было статьи о мародерстве.



— Не было статьи, потому что в 90-е годы, когда под диктовку американских товарищей писался свод законов РФ, начиная с Конституции, заканчивая Уголовным кодексом, поэтому не было.



— Мародерство в другой главе — «Преступления против мира и человечности». Там есть еще статья о наемничестве, она не нуждается в правках?



— Пока нет.



— А добровольная сдача в плен будет касаться бойцов ЧВК Вагнер?



— Они не сдаются в плен.