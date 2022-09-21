Кого призовут и кого посадят? 15 вопросов и ответов о мобилизации

Госдума 20 сентября приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит уголовную ответственность за отказ явиться на призывной пункт в период мобилизации, а также за добровольную сдачу в плен и срыв гособоронзаказа. Сегодня этот закон уже может быть подписан президентом и со дня официального опубликования он вступит в силу. Вообще в УК впервые приписывают само понятие «мобилизация», а также «военное положение» и «военное время». Депутаты успокаивают, что ждать повестку уже завтра не стоит, но не сильно разубеждают в том, что это «ж-ж-ж» неспроста. «Фонтанка» объясняет в нескольких карточках, где мы оказались.