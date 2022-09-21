Шахматный бог Анатолий Карпов — о шахматистах-наркоманах и игре против компьютера

— А ваш первый соперник в борьбе за чемпионство Бобби Фишер — он отказался от решающего матча, потому что потерял форму?



— Фишер долго не праздновал, но он поставил себе невыполнимую задачу, заявив, что чемпион мира не имеет права проиграть ни одной партии. И сам же с этой задачей не справился, то есть загнал себя. После его отказа от матча и присуждения мне чемпионства многие встали на его сторону, особенно журналисты, но всё было сделано по правилам: с 1949 года они гласили, что, если чемпион мира отказывается защищать звание, чемпионом становится претендент. Поэтому я, например, не понимаю, для чего нужен сейчас матч Непомнящего против китайца после отказа Карлсена играть (хотя я еще не видел письменного доказательства, что он отказался). Непомнящий обошел китайского игрока в турнире: для чего нужен этот матч?