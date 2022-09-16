Мэрия разрешила построить новый роллердром возле Бугринского моста

Соучредитель компании «Речной фасад» Вадим Красаков подтвердил журналисту НГС информацию о планах компании по строительству роллердрома. По его словам, организация возведет на участке открытую площадку для катания на роликах.

— Проект роллердрома мы плотно прорабатывали в последние годы. Приняли решение в ближайшее время его построить, — сообщил Вадим Красаков.

По данным «Контур.Фокуса», основным видом деятельности ООО «Речной порт» является строительство жилых и нежилых зданий, директором компании числится Людмила Бальва, соучредителями — Вадим Красаков (66,7% доли) и Владимир Мартыненков (33,3%) — президент, основатель ГК «Метаприбор». Группа компаний занималась возведением ЖК «Ясный берег», «Гринвил», «Оазис» и других.

