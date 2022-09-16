Мэрия разрешила построить новый роллердром возле Бугринского моста
Площадка для катания появится на правом берегу
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство спортивного сооружения на правом берегу города — нового роллердрома. Информация о выдаче разрешения размещена на муниципальном портале Новосибирска, указано, что застройщиком выступает ООО «Речной фасад».
Согласно публичной кадастровой карте, земельный участок, на котором запланированы строительные работы, находится на берегу реки Ини вблизи Бугринского моста в Новосибирске, его площадь составляет более 59 тыс. кв. м.
Отметим, разрешение на строительство выдано 14 сентября текущего года. В наименовании объекта строительства указано, что речь идет о реконструкции ряда спортивных сооружений в единый недвижимый комплекс «Роллердром». Сейчас на муниципальном портале отсутствует документ с деталями об объекте.
Соучредитель компании «Речной фасад» Вадим Красаков подтвердил журналисту НГС информацию о планах компании по строительству роллердрома. По его словам, организация возведет на участке открытую площадку для катания на роликах.
— Проект роллердрома мы плотно прорабатывали в последние годы. Приняли решение в ближайшее время его построить, — сообщил Вадим Красаков.
По данным «Контур.Фокуса», основным видом деятельности ООО «Речной порт» является строительство жилых и нежилых зданий, директором компании числится Людмила Бальва, соучредителями — Вадим Красаков (66,7% доли) и Владимир Мартыненков (33,3%) — президент, основатель ГК «Метаприбор». Группа компаний занималась возведением ЖК «Ясный берег», «Гринвил», «Оазис» и других.
Ранее городская администрация уже выдавала разрешение на строительство спортивных объектов на участке. Документ получала в 2014 году компания «Техно-Спорт».
Организация планировала возвести на островах под Бугринским мостом комплекс сооружений, в том числе яхт-клуб, пункт проката спортивного инвентаря, здание физкультурно-оздоровительного клуба и роллердром. НГС ранее рассказывал о планах по строительству этих спортивных объектов. Их планировалось построить не раньше 2020 года.
При этом в конце 2014 года мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию сооружений, однако в их списке оказались только здания физкультурно-оздоровительного клуба, яхт-клуба и пункта спортивного инвентаря. Отмечалось, что общая площадь первого здания составляет 170,7 кв. м, второго сооружения —172 кв. м, они находятся по ул. Большевистской, 150/1 и 150/2. По данным 2ГИС, по указанным адресам находятся 2-этажные сооружения, информация о действующем бизнесе отсутствует.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Техно-Спорт» зарегистрировано в 2007 году в Новосибирске, гендиректором и учредителем организации является Артур Кутишенко. Он также числится руководителем и соучредителем отдельных организаций, в том числе ООО «Катера и Яхты» и ООО «Сибирское Кольцо».
В 2016 году в Новосибирске открывался роллердром в здании недалеко от старого автовокзала на Красном проспекте.