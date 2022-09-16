Резервисты стали получать повестки. Сколько длятся сборы и что будет, если не явиться в военкомат?

— За неявку по повестке в военкомат грозит только административная ответственность. Уголовной ответственности за уклонение от сборов не существует. За неявку в военкомат могут привлечь по статье 21.5 КоАП — но только в случае, если гражданин лично в руки получил повестку и подписался в ней, — отметил Евгений Крылов. — Если повестка оказалась в почтовом ящике, но «призывник» в ней не подписывался, то его не привлекут ни к какой ответственности за то, что он не придет в военкомат.

Юрист добавил, что уголовная ответственность предусмотрена в России за уклонение от срочной или альтернативной службы. Также срок до семи лет грозит запаснику, который сбегает уже во время сборов с места их проведения.

