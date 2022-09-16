Резервисты стали получать повестки. Сколько длятся сборы и что будет, если не явиться в военкомат?
Юристы ответили на главные вопросы об армейских сборах
Мужчинам, которые находятся в резерве армии, стали приходить мобилизационные повестки. В документе указано, в какой военкомат и в какое время нужно прибыть для прохождения учебных военных сборов.
Военные сборы — это подготовка к службе тех, кто находится в запасе. Призвать могут не только мужчин, которые уже проходили срочную (или контрактную) службу, но и выпускников военной кафедры, а также граждан, не служивших из-за отсрочки. Сборы длятся максимум два месяца, на это время мужчин должны отпустить с работы и выплачивать им среднюю зарплату. Призывной возраст зависит от категории запаса и воинского звания.
Юрист Евгений Крылов пояснил E1.RU, что по закону граждане обязаны являться в военкомат по любой повестке. Например, резервистов могут вызвать не только на сборы, но и для сверки документов, чтобы уточнить семейное положение, образование, актуальные паспортные данные.
В случае если повестка оказалась в почтовом ящике, а вы ее проигнорировали — ни к какой ответственности вас привлечь не смогут. Если же вам лично вручили повестку и вы подтвердили получение подписью, но всё-таки не пришли в военкомат, вам могут выписать штраф от 500 до 3000 рублей.
— За неявку по повестке в военкомат грозит только административная ответственность. Уголовной ответственности за уклонение от сборов не существует. За неявку в военкомат могут привлечь по статье 21.5 КоАП — но только в случае, если гражданин лично в руки получил повестку и подписался в ней, — отметил Евгений Крылов. — Если повестка оказалась в почтовом ящике, но «призывник» в ней не подписывался, то его не привлекут ни к какой ответственности за то, что он не придет в военкомат.
Юрист добавил, что уголовная ответственность предусмотрена в России за уклонение от срочной или альтернативной службы. Также срок до семи лет грозит запаснику, который сбегает уже во время сборов с места их проведения.
— Участника военных сборов, не подписавшего контракт о службе в армии, не могут отправить в зону спецоперации. В боевых действиях участвуют только военные. Но я предполагаю, что на сборах могут агитировать резервистов за подписание контракта, — объясняет юрист.
Правозащитник Павел Чиков ранее объяснял, что есть несколько уважительных оснований для освобождения от сборов, в том числе болезнь, тяжелое состояние близких родственников или обстоятельства непреодолимой силы. Для отправления на сборы проводится медицинская комиссия. Если по состоянию здоровья мужчина не годен для службы — его на сборы не отправят. В случае, когда гражданин самовольно не явился по подписанной повестке в указанное время, силовики могут доставить его принудительно.
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— Участников сборов не могут вместо обучения отправить, например, в горячие точки, — добавлял Павел Чиков. — В случае неявки гражданина в место и время, указанные в повестке, без уважительных причин военный комиссар принимает все необходимые меры по его призыву и доставке к месту проведения военных сборов.
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