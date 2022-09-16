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Отшельники по доброй воле. Зачем пара и пенсионер переехали в заброшенную деревню, где осталось всего четыре дома

Две семьи, стадо коров и груда металла — вот что осталось от богатой Николаевки

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Николаевка, по словам местных, когда-то была богатым селом. Но сейчас всё опустело, здесь живут всего три человека

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Если оказаться в Николаевке Тюменской области в непогоду, когда всё живое где-то прячется, то можно подумать: деревня вымерла. Дома здесь почти утонули в траве, дороги покрылись ямами, а крыши некоторых построек вовсе развалились. Здесь нет магазинов, палисадников с цветами и детей, которые мчатся по улицам на велосипедах. Здесь вообще нет никаких признаков жизни, кроме мычащих где-то коров. То ли забрели, то ли отстали.

По данным властей, в Николаевке живут девять человек, на самом деле — трое: 70-летний дед Хусаин и 26-летний Дмитрий с женой. Они — современные отшельники, которые сознательно переехали в умирающую деревню. Остается только узнать — зачем.

«Я здесь чужой»


— Я здесь чужой, прописка у меня тюменская. Одиноко, конечно. Но у меня есть товарищ в деревне. Когда-то здесь еще один сосед был, но он переехал. Другие, из дома рядом, угорели. Только мы и остались, — рассказывает житель деревни по имени Хусаин.

Хусаин живет в Николаевке больше 20 лет. Сюда он переехал из Тюмени — так сложилась жизнь. Он работал трактористом, строителем и милиционером. Вместе с женой воспитывал четверых детей — три раза даже принимал роды, о чём с гордостью рассказывает. Но потом его жизнь изменилась: жена вернулась на родину, в Харьков, дети уехали вместе с ней. Хусаин остался в селе Тарманы.

У Хусаина была непростая жизнь. Но сейчас даже о страшных вещах он говорит спокойно. Всё, что у него осталось — полуразваленная избушка и четыре собаки

У Хусаина была непростая жизнь. Но сейчас даже о страшных вещах он говорит спокойно. Всё, что у него осталось — полуразваленная избушка и четыре собаки

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Почему на Украину не поехал Хусаин? Объяснить это он внятно не может. Только говорит, что скучает по дочерям, и расстраивается, что потерял с ними связь. Через некоторое время после ухода жены с Хусаином случилось несчастье — его дом в Тарманах ограбили. Преступники вынесли всё, что было нажито за годы.

— Жена забрала наших четверых детей и уехала. Я остался один. Хотя мы до сих пор не развелись. Лет шесть назад дочь старшая приезжала сюда, посидела со мной 10 минут. Она приехала дом продавать в Тарманах. А как его продашь без меня? Ну вот и всё, — рассказывает отшельник.

Сейчас Николаевка для Хусаина — целый мир, за пределы которого он не выбирался много лет

Сейчас Николаевка для Хусаина — целый мир, за пределы которого он не выбирался много лет

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Хусаин придумал, что ему нужно переехать в забытую глубинку, поселиться в разваленном доме и больше ни о чём не переживать. Сейчас его волнуют две вещи: как вовремя накормить собак и где найти как можно больше металла. Он на пенсии, а для подработки и забавы купил себе металлоискатель, найденное сдает за копейку.

— Кило железа стоит 12 рублей. Пенсия у меня маленькая — 13 тысяч. Стаж работы на Украине, пять лет, не засчитали. Ну мне одному-то хватает.

Крыша дома Хусаина совсем прохудилась, а забор вовсе упал. Но здесь строить ограды незачем

Крыша дома Хусаина совсем прохудилась, а забор вовсе упал. Но здесь строить ограды незачем

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На свою жизнь Хусаин не жалуется. Кажется, что он уже смирился с жизнью, говорит, незачем что-то менять.

Дом мало напоминает жилье, пригодное для жизни

Дом мало напоминает жилье, пригодное для жизни

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Выглядит он нездорово: на лице — глубокие морщины, кожа желтится, а худоба выглядит неестественно. Внешний вид Хусаина отражает атмосферу в его доме — там всё так же запущено. Внутри избушки пахнет грязью и сигаретами. Ковры стали черными — хозяин ходит по дому в ботинках. Печка давно развалилась и превратилась в склад мусора, плита покрылась салом и пылью, а соседняя комната стала будкой для четырех собак. Умывальника у Хусаина нет, а мыться он ходит в заброшенную баню соседа.

Воду для чая и для того, чтобы помыть посуду, Хусаин берет из колодца. Он находится прямо возле его дома

Воду для чая и для того, чтобы помыть посуду, Хусаин берет из колодца. Он находится прямо возле его дома

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Печка развалилась и превратилась в мусорку

Печка развалилась и превратилась в мусорку

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Прямо в комнате, где спит хозяин, бегают четыре его собаки. В помещении отдает мочой и старостью

Прямо в комнате, где спит хозяин, бегают четыре его собаки. В помещении отдает мочой и старостью

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Здесь Хусаин готовит себе еду

Здесь Хусаин готовит себе еду

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«Нахожу здесь до сих пор старинные монеты. Сегодня я поднял монету елизаветинскую, была и николашка. Находки всякие есть интересные. Но я их не продаю — просто собираю», — делится с нами селянин и показывает свои драгоценности

«Нахожу здесь до сих пор старинные монеты. Сегодня я поднял монету елизаветинскую, была и николашка. Находки всякие есть интересные. Но я их не продаю — просто собираю», — делится с нами селянин и показывает свои драгоценности

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О том, что сейчас происходит в мире, Хусаин не знает — ему неинтересна тема спецоперации, даже взлетевшие цены на продукты его не волнуют. Он сокрушается только о том, что стало с когда-то большой и процветающей деревней.

— Вот смотрю я сейчас и вижу: вот дом был, вот там — поляна. Ну а сейчас что? Уже привык на пустырь смотреть. Товарищ Ельцин уничтожил всю Россию. И дороги к ней угробил.

Напротив дома Хусаина находится гора металла. Скоро приедет машина, и он сдаст всё, что удалось собрать

Напротив дома Хусаина находится гора металла. Скоро приедет машина, и он сдаст всё, что удалось собрать

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Разруха, пустырь и мертвая тишина

Хусаин говорит, что когда-то рядом с Николаевкой находилась деревня Одино. А еще были церковь, клуб и больше шестидесяти домов. Деревню он называет богатой, потому что продолжает находить здесь монеты елизаветинских времен. Но он не последний житель Николаевки. У него есть соседи — Дмитрий и его жена.

Раньше здесь жил товарищ Хусаина. Но потом он переехал в большое село. В баню за этим домом и ходит Хусаин

Раньше здесь жил товарищ Хусаина. Но потом он переехал в большое село. В баню за этим домом и ходит Хусаин

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Если проезжать по деревне на авто, можно совсем не заметить низенькие и скрывшиеся в зеленой гуще травы домики

Если проезжать по деревне на авто, можно совсем не заметить низенькие и скрывшиеся в зеленой гуще травы домики

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Этот дом время не успело до конца разрушить. Постройка совсем обветшала и разваливается

Этот дом время не успело до конца разрушить. Постройка совсем обветшала и разваливается

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Новенькая табличка с улицей кажется здесь неуместной

Новенькая табличка с улицей кажется здесь неуместной

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Внутри заброшенного дома остались висеть шторы, а стены, кажется, выбелены совсем недавно

Внутри заброшенного дома остались висеть шторы, а стены, кажется, выбелены совсем недавно

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Николаевка скоро совсем исчезнет с карты Тюменской области. А пока продолжают ее сохранять только три человека

Николаевка скоро совсем исчезнет с карты Тюменской области. А пока продолжают ее сохранять только три человека

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«Никому ничего не должен. Сам по себе»


Мы у дома Дмитрия. Так он нам представляется, но на самом деле его зовут по-другому. Зачем он скрывает свое имя — нам неизвестно. Недмитрию 26 лет, в Николаевку он приехал с женой.

Этот дом среди других избушек кажется современным. Новизны ему придает красная металлическая кровля

Этот дом среди других избушек кажется современным. Новизны ему придает красная металлическая кровля

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Дом обшит утеплителем светло-желтого цвета, который покрылся дырками и смотрится неопрятно. Вокруг постройки разбросаны инструменты, тряпки и старая мебель. В окна избушки стучится высокая трава. Одна только красная крыша выглядит идеально на фоне грязи и хаоса.

Дмитрий родом из Кунгурово. В селе сейчас живут родители Дмитрия. «Там цивилизация. Есть магазины и клуб», — говорит про родину селянин

Дмитрий родом из Кунгурово. В селе сейчас живут родители Дмитрия. «Там цивилизация. Есть магазины и клуб», — говорит про родину селянин

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После окончания школы Дмитрий учился в райцентре Заводоуковске на механика. Потом некоторое время поработал в селе. Но быстро разочаровался в зарплате.

— В селах работы особенно нет. Или есть, но она низкооплачиваемая. Пытался работать механиком. Работать нужно было каждый день с 5 утра. Ни выходных, ни проходных не было. А зарплата — всего 17 тысяч. Из-за этого люди бегут. А куда деваться? Это тяжелый физический труд, — рассуждает про работу Дмитрий.

Пытался ездить на заработки в Москву. Там его с другом обманули, он переехал в Тюмень. Большие города, как оказалось позже, Дмитрию совсем не по душе.

— Тюмень — просто муравейник из людей. В Николаевке другое дело. Здесь сейчас постоянно живут два дома. Дед 70 лет и мы.

Раньше трактор помогал Дмитрию в хозяйстве. Но сейчас он вместе с машиной сломался. Проблемы с транспортом мешают добираться до Заводуковска — это ближайшее место, где можно купить продукты

Раньше трактор помогал Дмитрию в хозяйстве. Но сейчас он вместе с машиной сломался. Проблемы с транспортом мешают добираться до Заводуковска — это ближайшее место, где можно купить продукты

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После череды неудач Дмитрий за 350 тысяч купил дом в Николаевке и организовал бизнес. У него с женой здесь мини-ферма: 29 коров и гуси. С начальным капиталом им помогли родители, после чего предпринимательство потихоньку пошло в гору. Летом семья сдает молоко, зимой — продает мясо.

— Такая экономическая ситуация сложилась: либо тут жить и работать, либо за 15 тысяч трудиться в селе. Сейчас наша постоянная работа — сельское хозяйство. В месяц грязными выходит 60–70 тысяч. Чистыми — 30 тысяч. В моем хозяйстве — коровы, гуси, — показывает на огромный участок возле своего дома Дмитрий.

Возле дома Дмитрий вбил колышки, примотал к ним проволоку и пустил за нее пастись скот. Чтобы коровы не убежали, по проволоке пустил ток

Возле дома Дмитрий вбил колышки, примотал к ним проволоку и пустил за нее пастись скот. Чтобы коровы не убежали, по проволоке пустил ток

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Так выглядит всё хозяйство Дмитрия. Он говорит, что содержать скот стало сложно: корма дорожают, а цену на прием молока покупатели повышать не хотят

Так выглядит всё хозяйство Дмитрия. Он говорит, что содержать скот стало сложно: корма дорожают, а цену на прием молока покупатели повышать не хотят

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Дмитрию такая жизнь нравится. В свои 26 он говорит, что развлекаться ему особенно не хочется. Отдыхом он называет прогулку в лес за ягодами или поездку в Заводоуковск, чтобы закупиться продуктами. На вопросы про новости и ситуацию в стране отвечает, что правительство он не выбирал. Телевизора и компьютера у семьи нет. Его больше увлекает суслик, на которого во время разговора смотрит собеседник.

О чём мечтать, Дмитрий не знает. Говорит, что даже не задумывался над этим, а планировать не привык. Одно он знает точно: из Николаевки нужно скорее выбираться поближе к цивилизации. Но сначала — много работать: расширять хозяйство и налаживать производство.

Этой деревни, вероятнее всего, скоро не станет. Судьба поселения в руках Дмитрия, который сам точно не решил, что делать со своей жизнью. Мы прощаемся с ним и еще раз объезжаем деревню. Позади остаются развалины и огромная куча железа. Еще через 500 метров Николаевка скрывается в траве.

Ранее мы рассказывали про другую деревню. Почему наш приезд заставил местных нервничать, зачем пришлось посылать в магазин тайного покупателя и как нас встретили в деревне на границе двух государств — в странном, но честном репортаже из Ильинки.

А еще мы бывали в деревне Сорокино, где живут 16 человек. Низкое небо, вода, облетевшие листья и бесконечные поля. На улицах деревни пасутся коровы и лошади, а людей не видно. Подробнее — в нашем репортаже.

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