Жителям нового ЖК возле Димитровского моста три раза за неделю продлевали отключения горячей воды
В Новосибирске с
В Новосибирске жители ЖК «Ясный берег» с 8 сентября вынуждены жить без горячей воды. Как рассказали НГС читатели, отключение продлевали несколько раз.
— Сначала всех оповестили, что из-за ремонта воду отключат с 8 до 9 сентября. Но 9-го числа воду так и не дали, вместо этого пришло очередное оповещение о продлении отключения, теперь уже до 12 сентября, — сообщила жительница ЖК «Ясный берег».
Читатели НГС прислали в редакцию скриншот, на котором видно, что в последнем сообщении отключение продлится до 14 сентября. Журналисты издания днем обратились в пресс-службе СГК за комментарием.
— Сейчас ремонт завершен, в 15:45 открыли задвижки ТЭЦ-2 на Обской вывод — сегодня горячее водоснабжение ЖК «Ясный берег» восстановим. С 8 сентября наши сотрудники устраняли повреждения на коллекторах на территории ТЭЦ-2. В ходе работ выявили дополнительные дефекты на арматуре, потребовалось большее время для устранения, чем планировали изначально. Провести работы за один-два дня, к сожалению, было невозможно, — сообщили в организации.
Однако, по словам жильцом ЖК, вечером горячая вода так и не появилась в домах. Журналист НГС вновь обратился в пресс-службу СГК, но на 22:30 14 сентября ответ не пришел.
Напомним, в Новосибирске с 15 сентября начнется отопительный сезон. Первыми к теплу подключат больницы, школы и детские сады.