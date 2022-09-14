Жителям нового ЖК возле Димитровского моста три раза за неделю продлевали отключения горячей воды

В Новосибирске жители ЖК «Ясный берег» с 8 сентября вынуждены жить без горячей воды. Как рассказали НГС читатели, отключение продлевали несколько раз.



— Сначала всех оповестили, что из-за ремонта воду отключат с 8 до 9 сентября. Но 9-го числа воду так и не дали, вместо этого пришло очередное оповещение о продлении отключения, теперь уже до 12 сентября, — сообщила жительница ЖК «Ясный берег».

