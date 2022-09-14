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Жителям нового ЖК возле Димитровского моста три раза за неделю продлевали отключения горячей воды

В Новосибирске с 15 сентября начинается отопительный сезон, но горячая вода и тепло придут не во все дома

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Первое сообщение об отключении появилось 8 сентября

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В Новосибирске жители ЖК «Ясный берег» с 8 сентября вынуждены жить без горячей воды. Как рассказали НГС читатели, отключение продлевали несколько раз.

— Сначала всех оповестили, что из-за ремонта воду отключат с 8 до 9 сентября. Но 9-го числа воду так и не дали, вместо этого пришло очередное оповещение о продлении отключения, теперь уже до 12 сентября, — сообщила жительница ЖК «Ясный берег».

Читатели НГС прислали в редакцию скриншот, на котором видно, что в последнем сообщении отключение продлится до 14 сентября. Журналисты издания днем обратились в пресс-службе СГК за комментарием.

В СГК сообщили, что горячая вода появится вечером 14 сентября

В СГК сообщили, что горячая вода появится вечером 14 сентября

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— Сейчас ремонт завершен, в 15:45 открыли задвижки ТЭЦ-2 на Обской вывод — сегодня горячее водоснабжение ЖК «Ясный берег» восстановим. С 8 сентября наши сотрудники устраняли повреждения на коллекторах на территории ТЭЦ-2. В ходе работ выявили дополнительные дефекты на арматуре, потребовалось большее время для устранения, чем планировали изначально. Провести работы за один-два дня, к сожалению, было невозможно, — сообщили в организации.

Однако, по словам жильцом ЖК, вечером горячая вода так и не появилась в домах. Журналист НГС вновь обратился в пресс-службу СГК, но на 22:30 14 сентября ответ не пришел.

Напомним, в Новосибирске с 15 сентября начнется отопительный сезон. Первыми к теплу подключат больницы, школы и детские сады.

— Теплоноситель подали в трубопроводы. По зоне теплоснабжения ТЭЦ-2 наши сотрудники сейчас регулируют режим – к сожалению, пока он недостаточный для отдельных теплосетей из-за заполнения трубопроводов в другой части зоны. В ближайшее время будут набраны перепады давления, необходимые для качественного горячего водоснабжения домов ЖК Ясный берег, — пояснили в пресс-службе СГК.

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