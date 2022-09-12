«Девушки визжат от радости»: таксист читает пассажирам свои стихи

Юрий Черепанов 11 лет работает в такси. В школьные годы он увлекался стихами, говорит, даже сочинения писал рифмуя. Потом затишье на 30 лет — ни одной строчки. И вот недавно вдохновение вернулось.
— Мне непонятно, но из меня потекло просто, — рассказал таксист. — Между заказами в такси я просто сижу, и делать нечего, я начинаю какую-то фразу вообще из воздуха, и она у меня за минуту — за две выливается в целое произведение.
Юрий утверждает, что за день может написать десяток стихов. Сначала он публиковал их на сайте для поэтов. Говорит, получал хорошие отзывы. А потом начал читать свои произведения пассажирам.
— Почувствовать хотел: людям нравится или нет, — рассказал Юрий Черепанов. — Оценка людей настолько сумасшедшая порой. До непредсказуемости. Бабушки целуют руки — какую-то жизнь я им там продлеваю, девочки молодые снимают на видеоблоги меня на свои, визжат от радости. А мужчины оставляют большие чаевые.
Конечно, есть и те, кто не любит поэзию, им Юрий не навязывается, но говорит, что таких единицы. Постепенно мужчина начал изучать предпочтения пассажиров. Стал читать стихи той тематики, которая, по его мнению, должна понравиться людям.
— Есть у меня очень много стихотворений про алкоголь — мужчины просто в восторге, особенно когда в такси ездят по вечерам — сами понимаете, — говорит мужчина. — Любовь и юмор и где-то даже эротика в дозволенных пределах очень нравятся женщинам. Девушкам нравится веселуха какая-нибудь, которая им доступна, — простые, легкие стихи.
Юрию стихи помогают и в основной работе. Благодаря им пассажиры его узнают, появились и свои поклонники. Сам таксист мечтает о смене профессии — хочет оставить авто и начать зарабатывать стихами и текстами для песен.
Вот одно из произведений ярославского поэта-таксиста Юрия Черепанова:
Небо нынче удивило — даже в дверь не постучалось.
Окна напрочь мне разбило, голым по квартире шлялось.
Я, его прогнать пытаясь, каюсь, думал о забвенье,
Оно, музой прикрываясь, пело мне про вдохновенье.
Я его верну на место, лишь немножко поиграю,
Облака слеплю из теста, чтобы слаще было раю.