«Девушки визжат от радости»: таксист читает пассажирам свои стихи

Юрий Черепанов 11 лет работает в такси. В школьные годы он увлекался стихами, говорит, даже сочинения писал рифмуя. Потом затишье на 30 лет — ни одной строчки. И вот недавно вдохновение вернулось.



— Мне непонятно, но из меня потекло просто, — рассказал таксист. — Между заказами в такси я просто сижу, и делать нечего, я начинаю какую-то фразу вообще из воздуха, и она у меня за минуту — за две выливается в целое произведение.



Юрий утверждает, что за день может написать десяток стихов. Сначала он публиковал их на сайте для поэтов. Говорит, получал хорошие отзывы. А потом начал читать свои произведения пассажирам.

