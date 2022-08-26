«Спектакль сняли за призывы к революции». Ксения Собчак — о театральном скандале, который разгорелся за месяц до премьеры
В Волгограде отменена постановка «Страсти по Тилю». Руководство театра оправдывается, но премьеры не будет
В Волгограде разгорелся скандал вокруг Нового экспериментального театра, цензуры и нового взгляда на ставшие классикой произведения. Отменена намеченная на 30 сентября премьера спектакля по пьесе Григория Горина «Страсти по Тилю» якобы из-за найденных там призывов к революции. Свое возмущение провинциальной цензурой высказала даже известная российская светская львица Ксения Собчак. Чиновники же и руководство театра оправдываются: говорят, что премьера будет. Но не 30 сентября. И вообще не в этом году.
Что за спектакль?
Спектакль «Страсти по Тилю» поставлен по пьесе Григория Горина. А пьеса, в свою очередь, написана на основе известнейшего классического романа Шарля де Костера о революции — восстании в Нидерландах — «Легенда об Уленшпигеле». 30 сентября премьера спектакля должна была состояться в Новом экспериментальном театре Волгограда. Афиши еще висят, билеты еще продаются. Но самой премьеры уже не будет.
Вот как описывают спектакль в афише на сайте театра:
«Герой фламандских легенд Тиль Уленшпигель путешествует по Бельгии, Испании и Италии, любит, смеется, сражается, мстит, ненавидит, рисует картины и поет песни. Его нельзя победить, его нельзя казнить или заточить в тюрьму, потому что невозможно уничтожить дух свободы и творчества. Ни король, ни инквизиция, ни армия, ни предатели не могут справиться с ним. "… и весь свет он пройдет, и никогда не умрет, потому что он — дух Фландрии!" Тиль постоянно попадает в разные истории — от смешных до трагических, дурачится и страдает, веселится и плачет. Он любит разных женщин, которых встречает в своем путешествии, но в каждой из них видит образ своей единственной возлюбленной Неле. Он дерзит королю, грабит лицемерных святош, поднимает восстание, спасает свою страну, успевает умереть и воскреснуть. Вечный шут, зеркало, которое отражает нашу реальность, мудрец и безумец в одном теле».
«Не снимает, а снял»
Первой информация о снятии премьеры по цензурным соображениям появилась в волгоградских телеграм-каналах «Остров Свободы» и «Территория здравого смысла».
— В Волгограде хотят запретить премьеру спектакля НЭТа по произведению Григория Горина «Страсти по Тилю», — писал автор «Территории здравого смысла». — Пьеса впервые была поставлена Марком Захаровым в Театре ленинского комсомола в 1974 году и поднимает проблему выбора общественной позиции, следования совести и общечеловеческим законам в условиях навязывания жестким политическим режимом сиюминутных искусственных норм поведения. Провинциальные цензоры увидели слишком много ассоциаций с сегодняшними днем.
Информацию о театральном скандале с отменой премьеры подтвердил в своем телеграм-канале и известный волгоградский журналист, экс-депутат Волгоградской областной думы Ефим Шустерман.
— Во-первых, не снимает, а снял. Во-вторых, о том, что стало причиной снятия спектакля, никто толком не говорит, — пишет Ефим Шустерман в телеграм-канале «Еще не вечер». — Созвонился с председателем комитета культуры Станиславом Малых. Спрашиваю: кто и почему дал команду снять премьерный спектакль?
Станислав Валерьевич был очень вежлив и весьма конкретен: «Первый раз слышу» и вообще снимать спектакли с показа — это не его функция, в театре, дескать, руководство есть. Хорош, однако, председатель, подумалось мне, — в подведомственном государственном учреждении ЧП едва ли не российского масштаба, а он, видите ли, ни сном ни духом.
В третьих, трудно допустить, что это решение принимала директор НЭТа Ангелина Шершень, а причина снятия спектакля — «что якобы в пьесе главной мыслью является призыв к революции!» Но если это так и директор проявила «революционную бдительность», то почему она потеряла ее, когда принимала решение о приглашении режиссера–постановщика и запуске спектакля в производство?
Не читала пьесу? Или читала, но не осмыслила? Не обсуждала единоличный выбор с главным режиссером и худсоветом? Не может такого быть! — скажут мне знатоки театральной кухни. Не должно быть, — отвечу я им. А было или не было — не знаю. Спросить у Малыха, что ли? Как-никак, начальник ведь пока еще. Но дело здесь не только и даже не столько в том, кто виноват, а в том, что сделать, дабы такое не повторилось...
Комментировать что-то больше, чем написал в телеграм-канале, Ефим Шустерман отказался, заявив, что написал всё достоверно и очень подробно.
«Цензура новых реалий»
Возмутил поступок волгоградских чиновников от культуры и Ксению Собчак.
— Этого спектакля больше не будет. Цензура новых реалий дошла до региональных театров, — пишет Ксения Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня». — В Новом экспериментальном театре Волгограда отменили премьеру спектакля «Страсти по Тилю» по пьесе Григория Горина — это подтвердили сотрудники театра. На вопрос, почему убрали, говорят, «информации нет». Но, как оказывается, есть. По кулуарам директор театра Ангелина Шершень довела до всех, что спектакль сняли якобы за то, что там есть, внимание: призыв к революции. Абсурд. Спектакль о преследовании инакомыслящих и борьбе за свободу отменяют за месяц до премьеры. Когда вовсю шли репетиции, выделены и уже потрачены деньги на костюмы и декорации.
Интересно, что в СССР при официальной цензуре в 1974 году этот спектакль поставил в Ленкоме Марк Захаров в главной роли с Караченцовым. Короче, 46 лет назад было нормально такое ставить, а сейчас — нет. Видимо, другим театрам — городскому театру Санкт-Петербурга и Воронежскому театру драмы имени Кольцова, где еще идет этот спектакль, — надо быть осторожней, а то по тонкому льду ходят.
Версия председателя комитета культуры: «Мы не вмешиваемся, но если есть экстремистские моменты — допускать не надо»
Председатель комитета культуры администрации Волгоградской области Станислав Малых сразу решительно отмежевался как от своего участия в отмене премьеры, так и вообще — влияния на репертуар НЭТа. По его словам — всё, что там происходит, делается только по решению руководства самого театра, а не чиновников администрации.
— Вопрос репертуарной политики — исключительно дело театра. Комитет не может вмешиваться в репертуарную политику, — заявил корреспонденту V1.RU Станислав Малых. — Это нормальный рабочий процесс любого учреждения — обсуждение репертуарной политики. И если там есть какие-то экстремистские моменты и театр об этом узнал — естественно, такого допускать не надо. Пока же не было никаких поводов снимать тот или иной спектакль в том или ином театре.
Версия директора НЭТа: «Премьера будет. Но не 30 сентября. И вообще не в этом году»
После разгоревшегося скандала руководство Нового экспериментального театра сначала выпустило опровержение отмены спектакля.
— «Страсти по Тилю» по пьесе Г. Горина не отменяют, — говорится в сообщении. — Подготовка к премьере продолжается. Пожалуйста, не верьте слухам и доверяйте только проверенной информации!
Сама же директор НЭТа Ангелина Шершень, уверяет, что премьера «Страстей по Тилю» не отменена. Ее просто не будет 30 сентября. И в этом году его премьеры не будет. Может быть, спектакль выпустят в следующем году. И для этого якобы есть очень много уважительных причин.
— Мы продолжаем над ним работу, однако переносим его премьерный показ. Ориентировочно он пройдет в первой половине 2023 года, — заявила корреспонденту V1.RU Ангелина Шершень. — На замену мы поставим пьесу, приуроченную к 400-летию со дня рождения Мольера. Это первое. Второе: из-за санкций нам не успели поставить необходимое светотехническое оборудование, оно придет с опозданием. И третье: две артистки, занятые в спектакле, одна из них — в главной роли, уволились. А поскольку людей в театре много, то режиссер пока не может определиться, кого ввести взамен. Что же потраченных денег, отвечу так: договор с режиссером заключен, но акты выполненных работ у меня на руках и они пока не подписаны.
«Страсти по Тилю» в три миллиона рублей
Анонс спектакля всё еще размещен в афишах на сайте Нового экспериментального театра. Премьерный показ продолжительностью три часа намечен на 30 сентября 2022 года. Спектакль стоит в репертуаре до 25 ноября. Стоимость билетов на первый показ колеблется от 150 рублей в ложе первого яруса до 1800 рублей в четвертом ряду партера. На премьеру спектакля распродано уже 360 билетов.
При этом, судя по сайту госзакупок, стоимость постановки спектакля составила 3 миллиона 150 тысяч 985 рублей. В эту сумму входит материал для декораций, работа режиссера-постановщика, хореографа, занятия с актерами по вокалу, как групповые, так и индивидуальные, пиломатериал для декораций, ткани и фурнитура для костюмов, их пошив, создание сценографии, а также авторские и смежные права на тексты, музыку и фонограммы. Самая дорогая закупка — стоимостью