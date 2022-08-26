«Спектакль сняли за призывы к революции». Ксения Собчак — о театральном скандале, который разгорелся за месяц до премьеры

Что за спектакль?

Спектакль «Страсти по Тилю» поставлен по пьесе Григория Горина. А пьеса, в свою очередь, написана на основе известнейшего классического романа Шарля де Костера о революции — восстании в Нидерландах — «Легенда об Уленшпигеле». 30 сентября премьера спектакля должна была состояться в Новом экспериментальном театре Волгограда. Афиши еще висят, билеты еще продаются. Но самой премьеры уже не будет.

Вот как описывают спектакль в афише на сайте театра:

«Герой фламандских легенд Тиль Уленшпигель путешествует по Бельгии, Испании и Италии, любит, смеется, сражается, мстит, ненавидит, рисует картины и поет песни. Его нельзя победить, его нельзя казнить или заточить в тюрьму, потому что невозможно уничтожить дух свободы и творчества. Ни король, ни инквизиция, ни армия, ни предатели не могут справиться с ним. "… и весь свет он пройдет, и никогда не умрет, потому что он — дух Фландрии!" Тиль постоянно попадает в разные истории — от смешных до трагических, дурачится и страдает, веселится и плачет. Он любит разных женщин, которых встречает в своем путешествии, но в каждой из них видит образ своей единственной возлюбленной Неле. Он дерзит королю, грабит лицемерных святош, поднимает восстание, спасает свою страну, успевает умереть и воскреснуть. Вечный шут, зеркало, которое отражает нашу реальность, мудрец и безумец в одном теле».