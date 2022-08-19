«Катюши», танк «Новосибирский колхозник» и роботы: что еще показывают на выставке военной техники, где пускают только через КПП
В Новосибирске открылся форум «Армия России — 2022»
В Новосибирске открылся военно-технический форум «Армия России — 2022». Он проходит с 19 по 21 августа на базе военного аэродрома Толмачёво. Организаторы и городские власти сделали всё, чтобы люди смогли с комфортом посмотреть на военную технику: Минтранс пустил 10 электричек, чтобы новосибирцы не стояли в пробках, а личный автомобиль можно было оставить на парковке «Экспоцентра». От КПП аэродрома до выставки курсировали автобусы. Кого заинтересовала военная техника, что можно было увидеть на «Армии России» и кого маленькие посетители выставки единодушно признали самым милым экспонатом — в репортаже НГС.
— На телефоне время покажите, пожалуйста, — вежливо просит молодой военнослужащий в синей летной форме и, явно не в первый раз видя непонимание в глазах гостей выставки, объясняет, — под телефон можно замаскировать взрывное устройство.
То, что форум проходит на военной территории, становится понятно уже на КПП: машины посетителей на территорию аэродрома не пропускают, а люди попадают на территорию через рамки металлодетекторов. Перед тем как предложить гостям положить ключи и мелочь в пластиковый лоток, работники предупредительно выливают оттуда воду.
Вообще погода изрядно подпортила открытие форума: с самого утра идет дождь, не слишком сильный, но неприятный, на плитах, которыми вымощен аэродром, стоит вода. Людей в дождевиках едва ли не больше, чем людей в военной форме. Не смущает сырость только детей: для тех, кто помладше, форум — повод полазить по огромным машинам, а то и посмотреть, как выглядит техника изнутри.
— Папа, а собака-робот где?! — требовательно спрашивает мальчик не старше шести лет, наглухо задраенный, как в скафандр, в ярко-желтый дождевик.
— Собака в Москве, у нас только большие машины показывают, — терпеливо, похоже, что не в первый раз, отвечает ему отец.
Его зовут Сергей, на выставку он пришел со всей своей маленькой семьей — женой Анной и сыном Мишкой.
— Второй год ходим, — объясняет он. — Сыну нравится, он всё это дело любит.
— А вам?
— А нам нравится то, что сыну нравится, — смеется в ответ Анна. — Да тут вообще, по-моему, без детей только военные.
— И журналисты, — подсказывает ей муж.
Организаторы анонсировали более 50 единиц военной техники, расставлена она не в случайном порядке, а со смыслом:
— Здесь представлены 30-е года, и по возрастанию всё идет дальше, — объясняет реконструктор Николай Стародубов. — Вот там наглядно будет видно: стоит «Катюша» времен Великой Отечественной войны, а следом за ней уже современный аппарат. И можно легко увидеть, как развивалась сначала Советская армия, а потом Российская армия.
С исторической техникой и самим Николаем охотно фотографируются: старенькие самоходки, машины военных лет и знаменитый танк «Новосибирский колхозник» для любителей военной техники как старые друзья. Свежие патриотические наклейки выделяются на фоне защитного цвета краски яркими пятнами.
Чем ближе к современности, тем крупнее становятся машины и больше возле них людей: родители ждут своих детей.
— Нового ничего не увидели, — сетует пожилой мужчина по имени Владимир, гуляющий по аэродрому с 9-летней внучкой и 3-летним внуком, — и кажется, даже меньше техники, чем в прошлом году.
Недалеко от военных машин — техника специальных служб, Росгвардии, МЧС. Со специальным роботом, предназначенным для работы в опасных для людей условиях, дети едва ли не обнимаются: компактный ярко-красный агрегат похож скорее на огромную игрушку, чем на серьезную технику.
— Это как те, которые были в Чернобыле?
— Гораздо лучше, — объясняют спасатели. Оснащен камерами, может работать через кабель и по радиосвязи со штабом.
Подростков на форуме даже больше, чем малышей, и в основном они тоже носят форму: это юнармейцы из различных клубов и организаций, и они на «Армии России», можно считать, работают: кто-то в качестве волонтеров помогают ориентироваться гостям форума, другие участвуют в показательных выступлениях. У некоторых клубов есть даже собственные палатки при входе в зону выставки.
— Дети порадовались, будучи у танка, с экипажем пообщались, в кабине вертолета посидели, у самолета сфотографировались... Посмотрели, что броня наша крепка, и танки наши быстры! — комментирует досуг своих воспитанников начальник регионального штаба движения «Юнармия» Новосибирской области генерал-майор запаса Владимир Попков, — а сколько выступали! С Тогучина — отряд «Орёл». С Бердска — «Витязь»!
Всего на форум, по словам Владимира Васильевича, сегодня прошли 1200 юнармейцев, это в 10 раз больше, чем в 2020 году и в 7 раз — нежели в 2021-ом, патриотическим подъемом своих воспитанников он более чем доволен: настроение и явку не испортила даже по-настоящему осенняя погода.
— Технику смотрели, показательные выступления, концерт, — воодушевленно перечисляет Юлия Колесникова, которая на форум приехала и как руководитель патриотического клуба, и как мама интересующейся самолетами дочки. — Для детей это вообще невероятные эмоции! Здорово, что такие мероприятия проводятся, особенно сейчас, в такое непростое время, детям важно это видеть. Обидно, что далеко, не все смогли приехать из области, тяжело выбраться: мы из Пашино, Центр внешкольной работы «Пашинский» и региональное отделение ДОСААФ.
Чуть в стороне от техники, возле палаток с едой и сувенирами, та самая сцена, где проходили показательные выступления и концерт.
— Призрак Ленина, боль Есенина, овдовевшая без царя, — разносят колонки голос певца, — сила дикая, Русь великая — это Родина моя!
На выходе с территории аэродрома к людям кидается некрупный щенок-подросток с совершенно человеческой счастливой улыбкой. Это местный аэродромный пес, формально бездомный, но обожающий людей. Его уже накормили (и кажется, не раз) солдатской кашей с тушенкой, и теперь пес по очереди играет со всеми идущими к выставке или обратно, к КПП, детьми. Кто-то пугается (щенка тут же подхватывает на руки педагог из патриотической организации), но большинство ребятишек — охотно тискает его.
— Собака! — искренне радуется мальчик Миша в желтом дождевике, тот самый, который любит военную технику.
— Это же не собака-робот, — придерживает его за капюшон отец.
— Это еще лучше! — отвечает ребенок.
31 июля на аэродроме Мочище прошло первое за три года авииашоу. НГС собрал 10 лучших фотографий.