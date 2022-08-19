«Катюши», танк «Новосибирский колхозник» и роботы: что еще показывают на выставке военной техники, где пускают только через КПП

— На телефоне время покажите, пожалуйста, — вежливо просит молодой военнослужащий в синей летной форме и, явно не в первый раз видя непонимание в глазах гостей выставки, объясняет, — под телефон можно замаскировать взрывное устройство.

То, что форум проходит на военной территории, становится понятно уже на КПП: машины посетителей на территорию аэродрома не пропускают, а люди попадают на территорию через рамки металлодетекторов. Перед тем как предложить гостям положить ключи и мелочь в пластиковый лоток, работники предупредительно выливают оттуда воду.