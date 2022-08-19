Рейс Москва — Томск внепланово сел в Новосибирске
Самолет приземлился на запасной аэродром из-за тумана в Томске
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Рейс авиакомпании S7 Москва — Томск сел в аэропорту Новосибирска из-за тумана в Томске. Эту информацию НГС подтвердили в пресс-службе Толмачево.
— По метеоусловиям Томска, — прокомментировали в Толмачево.
По данным онлайн-табло аэропорта Томска, рейс Москва — Томск должен был приземлиться в 11:45, но задержался. Расчетное время прибытия — 14:45.
В Новосибирске сегодня с утра тоже туман. По данным онлайн-табло Толмачево, задерживаются рейсы из Мирного, Томска, Нового Уренгоя.