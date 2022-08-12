Роды в Турции vs роды в России. Россиянка рассказала о своем опыте и жизни на берегу моря

— Я знаю, что сына ты рожала в Забайкалье, а дочь — в Анталье. Это интересный опыт и возможность сравнить подход к процессу деторождения в двух абсолютно разных странах. Поделись своими наблюдениями.



— Нужно прежде оговориться, что в Чите я рожала в государственном роддоме, а в Турции была платная клиника. Поэтому сравнивать, например, впечатления от сервиса было бы не совсем корректно. Но особенностей и без этого хватает. Так, в турецкой больнице рожениц держат не более суток. Причем неважно, кесарево у тебя было или естественные роды. На следующий день езжай домой. Выписывают на следующий день после родов. Тогда как в читинском роддоме мамы проводят 3 дня, а я и вовсе была все 6, пока ребенок не набрал нужный вес. К слову, в Турции женщины чаще всего выбирают именно кесарево, так было и у меня со вторым ребенком. Тут это очень легко, не нужны какие-либо показания к проведению операции. Что, наверное, можно отнести к минусам. В России же больше за естественные роды выступают врачи. Но, опять же, говорят, что в Турции после операции женщины и отходят легче, и шов делается более аккуратный. Я сравнить это не могу.

