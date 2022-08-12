Роды в Турции vs роды в России. Россиянка рассказала о своем опыте и жизни на берегу моря
После переезда Марии иногда приходилось ночевать на пляже, а сейчас у нее бизнес и крепкая семья
Мария Долунай уехала в Турцию из Читы больше 10 лет назад, чтобы просто пожить возле моря в яркой солнечной стране: «пока молодая, пока нет детей и мужа, пока ни к чему не привязана». Но влюбилась в эту страну и осталась навсегда, встретила надежного мужчину, родила детей — сына Джана и дочку Айлин. Малышка появилась на свет всего пару месяцев назад. О том, чем отличаются роды в России и Турции, о жизни в Анталье и покупке жилья с первоначальным взносом от дохода из Instagram (деятельность запрещена на территории РФ) Мария рассказала в интервью ИА «Чита.Ру».
Приходилось ночевать на пляже
— Свое 21-летие я встретила в Таиланде, с тех пор и загорелась: хочу жить в подобном месте. После института всего около года отработала по профессии — журналистом, знала, что уеду из Читы. В Таиланде с визой сложнее, а вот в Турции можно было два месяца прожить как турист, а уже потом думать о визе. Так как ни английского, ни турецкого я не знала, через группу во «ВКонтакте» нашла работу, где достаточно было русского языка: в отеле детским аниматором. Отправилась в путь. Обещал работодатель, что оплатит перелет, но в итоге и зарплату выплатил не полностью, и обещание не сдержал. Пришлось искать другую работу, с деньгами было трудно, даже пару раз ночевала просто на пляже. Вдруг подвернулось предложение устроиться сотрудницей в спа-центр на ресепшен. Руководила там турчанка. В будущем она стала моей свекровью.
— Значит, сын той турчанки — теперь твой муж. Сколько лет уже вместе?
— Да, именно так. Скоро будет уже 9 лет, как мы в браке. Когда познакомились, он был студентом РУДН, учился на преподавателя русского языка. Но у него всегда была мечта стать пилотом. И он ее исполнил. Это было сложное время, потому что, пока муж учился, получал только стипендию, работать не мог. На тот момент у нас уже появился сын, все расходы — частный сад, аренда квартиры и прочее — легли на меня. Но мы это вместе пережили, а супруг сейчас работает пилотом в авиакомпании Turkish Airlines.
— Ты уже гражданка Турции?
— Получить гражданство здесь можно несколькими способами. Например, купить квартиру и прожить в ней не менее пяти лет. А можно выйти замуж. Последнее, как ты понимаешь, — мой вариант. Я три года была замужем, потом подала документы на гражданство, подождала около года, прошла всякие комиссии и на
В Турции на следующий день после родов — домой
— Кто выбирал имена для ваших детей?
— На имени сына — Джан — настояли муж и его семья. Потому что он сам Серджан, его папа — Эрджан, брат — Мерджан. Для них важно было сохранить это созвучие. И как бы я ни настаивала, что хочу другое имя, мы его назвали именно так, но договорились, что имя для второго ребенка выберу уже я. У нас родилась девочка, мы назвали ее Айлин. «Ай» с турецкого переводится как «месяц», «лин» — «свет». То есть «Лунный свет». А фамилия у нас Долунай, переводится как «полнолуние». Мне кажется, получилось очень красивое сочетание — Айлин Долунай.
— Я знаю, что сына ты рожала в Забайкалье, а дочь — в Анталье. Это интересный опыт и возможность сравнить подход к процессу деторождения в двух абсолютно разных странах. Поделись своими наблюдениями.
— Нужно прежде оговориться, что в Чите я рожала в государственном роддоме, а в Турции была платная клиника. Поэтому сравнивать, например, впечатления от сервиса было бы не совсем корректно. Но особенностей и без этого хватает. Так, в турецкой больнице рожениц держат не более суток. Причем неважно, кесарево у тебя было или естественные роды. На следующий день езжай домой. Выписывают на следующий день после родов. Тогда как в читинском роддоме мамы проводят 3 дня, а я и вовсе была все 6, пока ребенок не набрал нужный вес. К слову, в Турции женщины чаще всего выбирают именно кесарево, так было и у меня со вторым ребенком. Тут это очень легко, не нужны какие-либо показания к проведению операции. Что, наверное, можно отнести к минусам. В России же больше за естественные роды выступают врачи. Но, опять же, говорят, что в Турции после операции женщины и отходят легче, и шов делается более аккуратный. Я сравнить это не могу.
Еще здесь, как только завершились роды, в палату приходит толпа турецких родственников, друзей. Все заходят с улицы, сидят рядом с ребенком, тут это норма. Важно отметить, что цены в Турции на платную медицину заметно ниже. Допустим, в России роды в хорошей частной клинике могут стоить около 100 тысяч рублей, а здесь услуги одного из лучших частных медцентров обошлись примерно в 30 тысяч. Конечно, можно было и в государственной больнице рожать. Если у тебя есть страховка, то это бесплатно. Причем даже говорят, что там и врачи лучше, но в палате ты будешь не один. К тому же и родильные отделения в Турции расположены внутри больниц, а не находятся отдельно. Мы просто пошли за комфортом.
— А декретный отпуск в Турции есть?
— У работающих мам он составляет всего 4 месяца: 8 недель до родов и 8 недель после рождения малыша. Это нещадно мало по сравнению с Россией. А когда выходят на работу, оставляют детей бабушкам и няням. И детских пособий как таковых нет, только единовременная выплата. За первого ребенка — 300 турецких лир (около 1000 рублей по состоянию на начало августа. — Прим. авт.), за второго — 400 лир, за третьего — 600. А также с 2 до 5 лет каждый месяц можно получать молоко.
— Родственники мужа хорошо помогают с детьми?
— Здесь очень большая турецкая родня, помогают замечательно. Когда мы немного пожили в Стамбуле, муж начинал там работать пилотом, было, конечно, тяжело без них. А здесь [в Анталии] всё хорошо. Мама супруга очень молодо и хорошо выглядит, энергичная женщина. Мы с ней часто вместе путешествуем. Недавно вернулись из туристической деревеньки под Анталией, отдыхали 4 дня. Она была с нами, ее помощь с детьми неоценима.
Первоначальный взнос собрала за 3 месяца
— Удалось ли за эти годы найти верных подруг?
— Конечно, за 10 лет без друзей здесь было бы тяжко. Сейчас у меня есть две подружки. Одна приехала в Турцию из Минска около 9 лет назад, выучилась тут на дизайнера интерьера и сейчас ведет очень хорошие дорогостоящие проекты, у нее преимущественно русскоязычные заказчики. Вторая — из Москвы, удаленно работает на американскую компанию, выписывает билеты. Еще с нами была девочка из Украины, но сейчас с ней немножко натянутые отношения из-за всего, что произошло после 24 февраля. Теперь мы с ней маловато общаемся. Хотели даже сегодня встретиться впервые за долгое время, но она сказала, что опять занята. Наверное, наше общение сойдет на нет.
— Ты бы хотела когда-нибудь вернуться в Россию? И часто ли бываешь на малой родине?
— Я скучаю по друзьям, по родителям, но возвращаться на ПМЖ в Россию не хочу. Потому что здесь, в Турции, комфортнее себя чувствую. Тут в изобилии фрукты, овощи, море, солнышко, нет серости. Я такой человек: если серость на улице, настроение падает. Тут сейчас, в августе, жара, но в целом в плане погоды всё равно очень хорошо: не надо кутаться в кучу вещей, детей снаряжать во всё теплое на прогулку.
При этом я каждый год летом со старшим ребенком прилетала в Россию на месяц-два. В этом году планирую ехать в конце сентября, потому что недавно родила. Сын у нас на русском говорит свободно, как и на турецком. Плюс учит английский. Дочь, конечно, планируем также развивать. Я бы хотела родителей перевезти сюда, но они очень любят Забайкалье, каждый год бывают на Байкале, ко мне часто прилетают, а оставаться не хотят. Хотя мама была бы здесь очень востребована: она учительница русского языка. В Турции в русских школах такие педагоги очень нужны, с филологическим образованием люди требуются. Но не хочет она. А я захотела. Каждому свое.
— Квартирный вопрос уже удалось решить?
— У нас с мужем, конечно же, давно была мечта купить собственную квартиру. Здесь в целом для русских жилье выглядит не очень дорогим, если переводить на рубли. Но в 2022 году Турцию накрыла страшная инфляция, поэтому для местных, конечно, новое жилье совершенно недоступно, и даже аренда в хорошем районе сейчас каких-то немыслимых денег стоит, потому что в страну нахлынули иммигранты. Сейчас, правда, цены начали постепенно снижаться, потому что пошел отток — просто не всем продлевают вид на жительство.
Что касается нас, то перед Новым годом, в конце
Сейчас мы живем в Анталье, хотим здесь и оставаться, потому что очень любим этот город. Отсюда новая цель — купить квартиру и тут. Здесь жилье дороже, а мы только в самом начале пути.