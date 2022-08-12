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Проблема

«Соседи не выдержали и замазали щель между стеной и дверьми»: история «приюта» для ста кошек в обычной «двушке»

47-летняя женщина за четыре года собрала в своей квартире 97 животных

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В обычной «двушке» в хрущевке 47-летняя пермячка устроила «приют» для 97 кошек. По словам соседей, это продолжается уже четыре года — и они устали: запах стоит и в подъезде, и на улице, и попадает в квартиры. Поэтому они обращались и в ветинспекцию, и в другие инстанции — результатов не было. Хозяйке «приюта» лишь внесли предостережение о том, что такая деятельность — это безответственно по отношению к животным и нехорошо по отношению к соседям, выдали памятку, как делать всё по совести. Чище не стало, кошек меньше — тоже.

— Кто-то из соседей не выдержал и замазал ей щели между стеной и дверьми, чтобы не было запаха. Насколько я знаю, она тут не живет. Однажды мы с ней столкнулись, и она сказала: «Это мой приют — что хочу, то и делаю», — рассказывала соседка «приюта» Екатерина.

Недавно вмешались волонтеры официального приюта «Счастливый хвост». Они начали снимать видео из зловонной квартиры и помогать кошкам — вывезли уже 60.

Если ваши соседи тоже вызывают вопросы, то у нас есть для вас материал. Мы разбирались, куда пожаловаться на всё: что делать, если сосед устроил «кошкин дом» или курит в подъезде. Есть и те, кто захламляет свои квартиры, носит вещи с мусорки. С психологом обсуждали, почему это происходит.

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