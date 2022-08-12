«Соседи не выдержали и замазали щель между стеной и дверьми»: история «приюта» для ста кошек в обычной «двушке»

В обычной «двушке» в хрущевке
— Кто-то из соседей не выдержал и замазал ей щели между стеной и дверьми, чтобы не было запаха. Насколько я знаю, она тут не живет. Однажды мы с ней столкнулись, и она сказала: «Это мой приют — что хочу, то и делаю», — рассказывала соседка «приюта» Екатерина.
Недавно вмешались волонтеры официального приюта «Счастливый хвост». Они начали снимать видео из зловонной квартиры и помогать кошкам — вывезли уже 60.
Если ваши соседи тоже вызывают вопросы, то у нас есть для вас материал. Мы разбирались, куда пожаловаться на всё: что делать, если сосед устроил «кошкин дом» или курит в подъезде. Есть и те, кто захламляет свои квартиры, носит вещи с мусорки. С психологом обсуждали, почему это происходит.