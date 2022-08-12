«Соседи не выдержали и замазали щель между стеной и дверьми»: история «приюта» для ста кошек в обычной «двушке»

В обычной «двушке» в хрущевке 47-летняя пермячка устроила «приют» для 97 кошек. По словам соседей, это продолжается уже четыре года — и они устали: запах стоит и в подъезде, и на улице, и попадает в квартиры. Поэтому они обращались и в ветинспекцию, и в другие инстанции — результатов не было. Хозяйке «приюта» лишь внесли предостережение о том, что такая деятельность — это безответственно по отношению к животным и нехорошо по отношению к соседям, выдали памятку, как делать всё по совести. Чище не стало, кошек меньше — тоже.