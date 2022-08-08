Смотрите лучшие кадры с фестиваля «Фонтанка SUP». Такого вы еще не видели!
Ничего подобного в России, а может быть, и в мире еще не было
Седьмой фестиваль «Фонтанка SUP» уже вошел в историю. Более шести тысяч сапсерферов проплыли 6 августа по рекам и каналам Санкт-Петербурга почти 9 км — ничего подобного в России, а может быть, и в мире еще не было. Показываем и рассказываем о самых ярких моментах фестиваля.
Стартовал «Фонтанка SUP» с первой в истории гонки «Фонтанка CUP», в котором приняли участие 160 профессионалов и любителей.
Ознакомиться с именами призеров можно здесь.
Дальше фестиваль продолжился водным карнавалом. Реки и каналы окрасились в тысячи цветов.
Смотрите на победителей конкурсов костюмов здесь.
Самое непростое решение пришлось на долю жюри конкурса «Мисс SUP — 2022». Из десяти шикарных номинанток пришлось выбрать всего одну.
Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» в седьмой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру», в этом году при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть».
За годы существования фестиваль «Фонтанка SUP» стал одной из визитных карточек Северной столицы. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более трех тысяч любителей сапсерфинга из 10 стран и более 80 городов.
В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».
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