Смотрите лучшие кадры с фестиваля «Фонтанка SUP». Такого вы еще не видели!

Седьмой фестиваль «Фонтанка SUP» уже вошел в историю. Более шести тысяч сапсерферов проплыли 6 августа по рекам и каналам Санкт-Петербурга почти 9 км — ничего подобного в России, а может быть, и в мире еще не было. Показываем и рассказываем о самых ярких моментах фестиваля.



Стартовал «Фонтанка SUP» с первой в истории гонки «Фонтанка CUP», в котором приняли участие 160 профессионалов и любителей.

