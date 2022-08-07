«Это как медитация»: история бухгалтера, которая создала райский сад — в нем больше ста сортов роз

Дачный участок тюменки Натальи Коняевой похож на райский уголок. Со всех сторон кокетливо глядят бутоны роз — кремовые, алые, пурпурные и необычные нежно-сиреневые. В этом году удивительному саду исполнилось 10 лет, сейчас в нем более ста кустов, среди которых есть и именные.
С чего началось это увлечение и какие трудности пришлось преодолеть — Наталья рассказала 72.RU.
Первые розы и попытки их выращивать
В 2012 году Наталье позвонила ее сестра Надежда, которая работает в выставочном зале, — в тот день там проходила выставка-продажа «Сад. Дача. Ландшафтный дизайн». Спросила, нужны ли кустовые розы, выбор которых был огромный. Наталья попросила купить ей всех по одной. Так у нее появились первые 12 роз.
— Когда мы купили участок, тут везде были грядки. Картошка росла, жасмин и хрен. Я у мамы выпросила для своих роз четыре сектора, на каждый из которых высадила по три куста, — вспоминает Наталья.
На первых порах за розами их хозяйка ухаживала по наитию, опыта совсем не было. Поливала время от времени, а удобрения использовала всего раз за сезон. Она тогда еще не знала, что эти красивые, но хрупкие цветы нужно правильно готовить к зимовке.
— На зимовку розы не укрывала. Когда снег сошел, кусты были зеленые, но через неделю почернели. Потому что земля еще не оттаяла, корневая система не заработала. И розы на ярком весеннем солнце просто высохли. Конечно, я их обрезала, потом реанимировала, но из них выжила только одна роза. Она у меня самая старенькая, — говорит наша собеседница.
Коварные сугробы, вредные советы из интернета и уход
Позже, когда младшая дочь пошла в школу, у Натальи был перерыв в работе. Она занялась разведением роз более вдумчиво. Изучала сорта, смотрела обучающие видеоролики. Тогда же сделала первый осознанный заказ роз.
— Всё пришло с опытом. Изначально я, насмотревшись роликов на YouTube, укрывала на зиму розы лапником. Но дуги, как сейчас, не ставила — это было моей ошибкой: розы просто раздавило снегом. Теперь укрываем спанбондом (разновидность укрывного материала, который широко применяют в садово-огородных работах и ландшафтном дизайне) в три слоя: цветы зимуют отлично и летом радуют пышным цветом, — рассказывает Наталья.
Уход за розами требует большого терпения и выдержки. Работа на участке начинается в марте-апреле и продолжается до второй декады ноября. Весной каждый куст нужно осмотреть, обработать от болезней и сделать санитарную обрезку. После — внимательно следить за состоянием роз, по мере необходимости угощая их стимуляторами роста и удобрениями.
— Самое трудоемкое — это укрыть розы. Потому что под укрытие все листочки нужно обязательно срезать, чтобы болезнетворные грибки не зимовали. Есть розы покладистые, а есть которые просто монстры: в спину впиваются, в пуховик, когда холодно. Помогает вся семья. Всем выдаю секатор, и все идут на обрезку листвы, — улыбается хозяйка розария.
Именные кусты и большое цветочное спасибо
Наталья работает бухгалтером, учет своих роз она ведет с помощью Excel. Записывает туда все имеющиеся сорта, оценивает поставщиков роз: плохие — в одной вкладке, хорошо себя зарекомендовавшие — в другой. Отдельные вкладки есть у каждого из розариев. Сейчас на участке — 124 розы и больше сотни разных сортов. И Наталья помнит сорт каждого розового куста.
— Все мои знакомые удивляются: «Как ты можешь это запомнить?» Хотя многолетние цветы я как-то не запоминаю, но розы — как дети мои. Каждую знаю по имени. Потому что к выбору каждого сорта я подхожу осознанно: хочется все-таки посадить те розы, которые будут радовать. Которые тебя не подведут, — уверена создательница сада.
У каждого члена ее семьи есть своя именная роза.
— Роза моей мамы — «Тиль Уленшпигель», потому что мама любит такой насыщенный, почти бордовый цвет. Роза сорта «Надя Мьян Декор», с нежным ароматом — это роза моей сестры. Канадская роза сорта «Александр Маккензи» — моей дочери Даши. Это, по идее, кустовая роза, но она у нас выросла в Тюмени как плетистая. Мужу я подарила усыпанную шипами и колючками кустовую розу «Отелло», потому что это настоящая мужская роза. А роза сына Ильи — это «Пампанелла Самерхауз». В раннем детстве он был такой пухленький милый малыш, и мы его звали Пампусиком, — объяснила нам Наталья.
Наталья признается: уход за розами для нее — это как медитация. Вечерами после работы, несмотря на сильную усталость, она начинает заботиться о розах. И может так увлечься, что незаметно подкрадывается рассвет.
— Роза — это очень благодарная культура. Я, конечно, очень много на них трачу времени, но она мне потом возвращает мою любовь пышным цветением. И вот я утром завтракаю и любуюсь ими. Это потрясающе просто! — говорит Наталья Коняева.
Про какие еще интересные увлечения мы рассказывали
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