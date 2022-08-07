«Это как медитация»: история бухгалтера, которая создала райский сад — в нем больше ста сортов роз

На первых порах за розами их хозяйка ухаживала по наитию, опыта совсем не было. Поливала время от времени, а удобрения использовала всего раз за сезон. Она тогда еще не знала, что эти красивые, но хрупкие цветы нужно правильно готовить к зимовке.



— На зимовку розы не укрывала. Когда снег сошел, кусты были зеленые, но через неделю почернели. Потому что земля еще не оттаяла, корневая система не заработала. И розы на ярком весеннем солнце просто высохли. Конечно, я их обрезала, потом реанимировала, но из них выжила только одна роза. Она у меня самая старенькая, — говорит наша собеседница.