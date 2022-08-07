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«Это как медитация»: история бухгалтера, которая создала райский сад — в нем больше ста сортов роз

Наталья говорит, что цветы для нее как дети

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Наталья начала создавать сад с розами 10 лет назад. Она всей душой любит свои цветы: они для нее — как дети

Наталья начала создавать сад с розами 10 лет назад. Она всей душой любит свои цветы: они для нее — как дети

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Дачный участок тюменки Натальи Коняевой похож на райский уголок. Со всех сторон кокетливо глядят бутоны роз — кремовые, алые, пурпурные и необычные нежно-сиреневые. В этом году удивительному саду исполнилось 10 лет, сейчас в нем более ста кустов, среди которых есть и именные.

С чего началось это увлечение и какие трудности пришлось преодолеть — Наталья рассказала 72.RU.

Первые розы и попытки их выращивать


В 2012 году Наталье позвонила ее сестра Надежда, которая работает в выставочном зале, — в тот день там проходила выставка-продажа «Сад. Дача. Ландшафтный дизайн». Спросила, нужны ли кустовые розы, выбор которых был огромный. Наталья попросила купить ей всех по одной. Так у нее появились первые 12 роз.

— Когда мы купили участок, тут везде были грядки. Картошка росла, жасмин и хрен. Я у мамы выпросила для своих роз четыре сектора, на каждый из которых высадила по три куста, — вспоминает Наталья.

В этот уголок дачи Наталья посадила свои первые розы

В этот уголок дачи Наталья посадила свои первые розы

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На первых порах за розами их хозяйка ухаживала по наитию, опыта совсем не было. Поливала время от времени, а удобрения использовала всего раз за сезон. Она тогда еще не знала, что эти красивые, но хрупкие цветы нужно правильно готовить к зимовке.

— На зимовку розы не укрывала. Когда снег сошел, кусты были зеленые, но через неделю почернели. Потому что земля еще не оттаяла, корневая система не заработала. И розы на ярком весеннем солнце просто высохли. Конечно, я их обрезала, потом реанимировала, но из них выжила только одна роза. Она у меня самая старенькая, — говорит наша собеседница.

Гостей сада встречает парадный розарий с бутонами разных оттенков — от кремового до насыщенного красно-бордового

Гостей сада встречает парадный розарий с бутонами разных оттенков — от кремового до насыщенного красно-бордового

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Пионы? Нет, роскошные пионовидные розы с пышными бутонами и тонким нежным ароматом

Пионы? Нет, роскошные пионовидные розы с пышными бутонами и тонким нежным ароматом

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Коварные сугробы, вредные советы из интернета и уход


Позже, когда младшая дочь пошла в школу, у Натальи был перерыв в работе. Она занялась разведением роз более вдумчиво. Изучала сорта, смотрела обучающие видеоролики. Тогда же сделала первый осознанный заказ роз.

— Всё пришло с опытом. Изначально я, насмотревшись роликов на YouTube, укрывала на зиму розы лапником. Но дуги, как сейчас, не ставила — это было моей ошибкой: розы просто раздавило снегом. Теперь укрываем спанбондом (разновидность укрывного материала, который широко применяют в садово-огородных работах и ландшафтном дизайне) в три слоя: цветы зимуют отлично и летом радуют пышным цветом, — рассказывает Наталья.

В одной из частей сада есть вот такой необычный сорт. Закрытые бутоны насыщенно-оранжевые, но, когда распускаются, становятся персиковыми с медово-желтой сердцевиной

В одной из частей сада есть вот такой необычный сорт. Закрытые бутоны насыщенно-оранжевые, но, когда распускаются, становятся персиковыми с медово-желтой сердцевиной

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Уход за розами требует большого терпения и выдержки. Работа на участке начинается в марте-апреле и продолжается до второй декады ноября. Весной каждый куст нужно осмотреть, обработать от болезней и сделать санитарную обрезку. После — внимательно следить за состоянием роз, по мере необходимости угощая их стимуляторами роста и удобрениями.

— Самое трудоемкое — это укрыть розы. Потому что под укрытие все листочки нужно обязательно срезать, чтобы болезнетворные грибки не зимовали. Есть розы покладистые, а есть которые просто монстры: в спину впиваются, в пуховик, когда холодно. Помогает вся семья. Всем выдаю секатор, и все идут на обрезку листвы, — улыбается хозяйка розария.

Держим пари, таких роз вы точно не видели. Фигурные бутоны чем-то напоминают пышную балетную пачку для важных выступлений

Держим пари, таких роз вы точно не видели. Фигурные бутоны чем-то напоминают пышную балетную пачку для важных выступлений

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Чего только не придумают селекционеры! Благодаря их стараниям существует в том числе и такой сорт. Нам очень нравится, а вам?

Чего только не придумают селекционеры! Благодаря их стараниям существует в том числе и такой сорт. Нам очень нравится, а вам?

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Именные кусты и большое цветочное спасибо


Наталья работает бухгалтером, учет своих роз она ведет с помощью Excel. Записывает туда все имеющиеся сорта, оценивает поставщиков роз: плохие — в одной вкладке, хорошо себя зарекомендовавшие — в другой. Отдельные вкладки есть у каждого из розариев. Сейчас на участке — 124 розы и больше сотни разных сортов. И Наталья помнит сорт каждого розового куста.

Вот, например, вкладка с перечислением имеющихся сортов и количества кустов. К каждому пункту — фотоиллюстрация

Вот, например, вкладка с перечислением имеющихся сортов и количества кустов. К каждому пункту — фотоиллюстрация

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А так выглядит дачное рабочее место хозяйки розариев. Здесь же можно завтракать погожим летним утром, наслаждаясь красивыми розами и их ароматом

А так выглядит дачное рабочее место хозяйки розариев. Здесь же можно завтракать погожим летним утром, наслаждаясь красивыми розами и их ароматом

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— Все мои знакомые удивляются: «Как ты можешь это запомнить?» Хотя многолетние цветы я как-то не запоминаю, но розы — как дети мои. Каждую знаю по имени. Потому что к выбору каждого сорта я подхожу осознанно: хочется все-таки посадить те розы, которые будут радовать. Которые тебя не подведут, — уверена создательница сада.

У каждого члена ее семьи есть своя именная роза.

— Роза моей мамы — «Тиль Уленшпигель», потому что мама любит такой насыщенный, почти бордовый цвет. Роза сорта «Надя Мьян Декор», с нежным ароматом — это роза моей сестры. Канадская роза сорта «Александр Маккензи» — моей дочери Даши. Это, по идее, кустовая роза, но она у нас выросла в Тюмени как плетистая. Мужу я подарила усыпанную шипами и колючками кустовую розу «Отелло», потому что это настоящая мужская роза. А роза сына Ильи — это «Пампанелла Самерхауз». В раннем детстве он был такой пухленький милый малыш, и мы его звали Пампусиком, — объяснила нам Наталья.

Наталья ласково называет этот розовый куст Сашок, потому что сорт называется «Александр Маккензи». Это роза ее дочери Даши

Наталья ласково называет этот розовый куст Сашок, потому что сорт называется «Александр Маккензи». Это роза ее дочери Даши

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Роза сестры — «Надя Мьян Декор». В саду Натальи две такие розы, эта растет в хвойной зоне

Роза сестры — «Надя Мьян Декор». В саду Натальи две такие розы, эта растет в хвойной зоне

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Видите яркую нарядную розу слева? Это «Отелло», которую Наталья подарила мужу. Сорт этот очень своенравный: цветы усеяны колючками. Зато аромат такой насыщенный, что едва не сбивает с ног

Видите яркую нарядную розу слева? Это «Отелло», которую Наталья подарила мужу. Сорт этот очень своенравный: цветы усеяны колючками. Зато аромат такой насыщенный, что едва не сбивает с ног

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Наталья признается: уход за розами для нее — это как медитация. Вечерами после работы, несмотря на сильную усталость, она начинает заботиться о розах. И может так увлечься, что незаметно подкрадывается рассвет.

— Роза — это очень благодарная культура. Я, конечно, очень много на них трачу времени, но она мне потом возвращает мою любовь пышным цветением. И вот я утром завтракаю и любуюсь ими. Это потрясающе просто! — говорит Наталья Коняева.

Да, это тоже розы, хоть и выглядят весьма непривычно. К каждому кусту Наталья подбирает растения-компаньоны, которые сочетаются по цвету и форме и не погубят капризные цветы

Да, это тоже розы, хоть и выглядят весьма непривычно. К каждому кусту Наталья подбирает растения-компаньоны, которые сочетаются по цвету и форме и не погубят капризные цветы

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Эти бутоны в мягких тонах мы рассматривали долго: уж очень они нам понравились. И решили показать вам, посмотрите

Эти бутоны в мягких тонах мы рассматривали долго: уж очень они нам понравились. И решили показать вам, посмотрите

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Многообразие сортов и оттенков видно на этом кадре. Какой из бутонов вам нравится больше? Или все три?

Многообразие сортов и оттенков видно на этом кадре. Какой из бутонов вам нравится больше? Или все три?

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Наталья рассказала, что не многим нравится такой розово-лиловый цвет роз, но ей они по душе

Наталья рассказала, что не многим нравится такой розово-лиловый цвет роз, но ей они по душе

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Завершим виртуальную прогулку по саду очень фотогеничными розами. И кустов, и сортов со временем станет еще больше: Наталья в этом уверена

Завершим виртуальную прогулку по саду очень фотогеничными розами. И кустов, и сортов со временем станет еще больше: Наталья в этом уверена

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Про какие еще интересные увлечения мы рассказывали


Искусный сварщик Станислав Черновасиленко из болтов, гаек и подшипников создает крошечные копии легендарных мотоциклов Harley-Davidson.

Кинематографист Игорь Хохлов лепит кинозвезд и мультяшек из пластилина, а бывший художник-оформитель Андрей Попов создает удивительной красоты светильники с видами Тюмени и Петербурга.

В продолжение цветочной темы — сюжет о хирурге с необычным хобби: он превратил свою лоджию в невероятно красивую оранжерею, посмотрите.

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