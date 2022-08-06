Компания по аренде электросамокатов начала наносить разметку для парковок в центре Новосибирска

В Новосибирске сервис аренды электросамокатов Whoosh начал наносить разметку для парковок. Как сообщили в пресс-службе кикшеринговой компании, разметки уже появились на улицах Советской, Урицкого, Дуси Ковальчук, Нарымской и Вокзальная магистраль.

— Площадь парковочного места — 2 кв. м , что позволяет разместить 5–6 самокатов. Парковки визуально ограничивают место, где можно оставить электросамокат после окончания поездки, что будет способствовать повышению корректности и аккуратности размещения самокатов, — сообщили в пресс-службе Whoosh.

