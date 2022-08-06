Компания по аренде электросамокатов начала наносить разметку для парковок в центре Новосибирска
Разметка появилась на пяти улицах города
В Новосибирске сервис аренды электросамокатов Whoosh начал наносить разметку для парковок. Как сообщили в пресс-службе кикшеринговой компании, разметки уже появились на улицах Советской, Урицкого, Дуси Ковальчук, Нарымской и Вокзальная магистраль.
— Площадь парковочного места —
Как отметили в пресс-службе компании, Whoosh не использует модель свободной парковки, когда самокат можно оставить где угодно. Самокаты Whoosh можно парковать только в особых точках — виртуальных парковках, — отмеченных в приложении знаком «Р».
— В отличие от системы free-float, при которой арендный самокат можно оставить в любой точке, виртуальные парковки разрешают заканчивать поездки только в определенных местах, указанных на карте приложения. Парковки не имеют физических конструкций и расположены таким образом, чтобы самокаты не мешали движению пешеходов и автомобилей, — отметили в пресс-службе Whoosh.
НГС обратился с запросом в «Юрент» — вторую кикшеринговую компанию в Новосибирске. На момент публикации ответа не было.
Весной 2022 года в Новосибирске разгорелся конфликт между мэрией и кикшеринговыми компаниями из-за отсутствия зарегистрированных парковок. Он вылился в рейды с изъятием самокатов, которые перерастали в потасовки. Проблема вышла уже на уровень Совета депутатов. В июне мэрия Новосибирска подала иски в областной Арбитражный суд с требованием обязать кикшеринговые компании Whoosh и Urent платить неустойку в размере 100 тысяч рублей за парковку самокатов в неположенном месте. Суд встал на сторону мэрии и определил, что теперь парковать их вблизи пешеходных переходов и метро нельзя. За тем, как развивалась ситуация и к чему она привела, вы можете прочесть в нашем сюжете «Самокатные войны».