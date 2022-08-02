Выживший. История десантника из легендарной 9-й роты — где и как он сейчас живет

— В Афгане они всю жизнь воюют, несколько веков. Их снабжали оружием, им платили деньги. В последнем бою это были смертники — если его ранили, то ему амнистия сразу же за проступки. Как штрафбаты у нас были, вот так же и мы тут с «Черным аистом» встретились — это пакистанский спецназ.



«Черный аист» — диверсионно-истребительный отряд афганских моджахедов, предводителем которого были, по разным источникам, Хаттаб, Хекматияр, Усама бен Ладен.



Сколько именно нападало моджахедов в ту ночь, Тихоненко точно сказать не может.

— Вроде бы батальон, а сколько у них батальон — я не знаю, но они лезли и лезли всю ночь. Они помолились и дальше понеслись. Да, они бросали бой, молились и опять начинали. Ну и нам передышечку дали, перезарядиться и всё. Вот так я и просидел за сосной всю ночь зимой — отстреливался, почти не прекращая.