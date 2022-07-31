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Десятки машин с развевающимися флагами заполонили Новосибирск

Сегодня празднуется День Военно-Морского Флота

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На пустых дорогах уже много машин с флагами

На пустых дорогах уже много машин с флагами

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С раннего утра на пустых дорогах Новосибирска уже можно было заметить десятки машин с развевающимися флагами. Сегодня, 31 июля, отмечается День Военно-Морского Флота.

В 11:00 на Михайловской набережной состоится концерт и митинг.

— По традиции День Военно-Морского Флота отмечается в последнее воскресенье июля, — объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска. — В этом году празднование пройдет в год 350-летия Петра Первого — основателя Военно-Морского Флота России. В программу мероприятия входит торжественный митинг и концерт.

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