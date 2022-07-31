Десятки машин с развевающимися флагами заполонили Новосибирск
Сегодня празднуется День Военно-Морского Флота
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С раннего утра на пустых дорогах Новосибирска уже можно было заметить десятки машин с развевающимися флагами. Сегодня, 31 июля, отмечается День Военно-Морского Флота.
В 11:00 на Михайловской набережной состоится концерт и митинг.
— По традиции День Военно-Морского Флота отмечается в последнее воскресенье июля, — объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска. — В этом году празднование пройдет в год