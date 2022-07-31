«Наши власти решили разогнать всех "извращенцев"». Интервью с организатором свинг-вечеринок

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Илья Лукичев — нижегородец, который несколько лет организует свинг-вечеринки в родном городе и за его пределами. Впервые он оказался в центре крупного скандала летом 2020 года, когда в сети появилось видео публичной секс-оргии на Гребном канале. Подозрения сразу пали на Лукичева как на организатора нудистского пляжа, расположенного неподалеку, хотя он утверждает, что его сообщество не имело к этому отношения. Через год он снова попал в сюжеты новостей — его закрытую вечеринку на берегу реки заметили журналисты.
В интервью корреспонденту NN.RU Алене Дорофеевой Илья рассказал, как реагирует на критику, почему старается не покупать недвижимость в Нижнем, зачем оберегать подростков от порно и чем те, кто в «теме», отличаются от обычных людей.
Свинг — практика сексуального обмена постоянными партнерами. Сторонники этой практики называют себя свингерами. Поиск новых партнеров обычно происходит в свинг-клубах, куда в свою очередь принимают уже сложившиеся пары. По мнению свингеров, такая сексуальная практика позволяет разнообразить сексуальную жизнь, не подрывая доверия в паре, в отличие от измен.
Рокеры, готы, толкиенисты
— Часто у тебя берут интервью?
— Это интервью, наверное, девятое или десятое. Если считать интервью от официальных СМИ, то третье.
— Давай с основного. Как ты стал организатором свинг-вечеринок?
— Как я привык говорить — что-то пошло не так. Никогда не хотел быть организатором и не стремился к этому. Всегда хотел комфортной и безопасной тематической «движухи». А раз я не нашел в своем городе ничего подобного, то пришлось создавать самому. Поначалу всё это было из разряда обычного хобби, ну а дальше пошло-поехало. Когда мы только начинали всю движуху, я служил в армии по контракту. Старался хранить в тайне свою деятельность, будучи на службе. До определенного момента. Но когда-то я хотел стать сварщиком. Меня эта профессия действительно увлекает. Думаю, в скором времени начать обучаться любимому делу. Сейчас я занимаюсь созданием игр.
— Так-с. С этим разобрались. Ну а кто является целевой аудиторией тематических вечеринок? Какие есть форматы?
— Стоит начать с того, что посещение таких мероприятий — строго 18+. В основном приходят взрослые и образованные люди. Форматов вечеринок настолько много, что как-то обобщить невозможно. Всё зависит от организатора, места, количества, стоимости организации и собственно от самой аудитории. Один и тот же организатор может охватывать все спектры форматов.
— А есть какие-то внутренние течения в тусовках? Касты, может быть?
— Да. Например, рокеры, готы, толкиенисты и так далее. Все они имеют свои касты. В нашей тусовке все делятся по взглядам, по возрасту, по философии и прочим факторам. Хоть и объединяет всех одна тема, но нельзя сказать, что все касты живут в мире и согласии друг с другом. Скорее держат нейтралитет. К примеру, где-то не употребляют алкоголь, а мы считаем это нормой.
— Встречаются в тусовке какие-то фрики? Может, есть черный список участников?
— В основном все фрики отсеиваются на этапе знакомства. Но есть индивиды по типу одной известной личности. Человек, который снимался во многих фильмах и сериалах, потом засветил свои увлечения в сети. Не стоит судить по одному человеку всех остальных. Тусовке по большому счету всё равно, кто ты за стенами вечеринки. Намного важнее, кто ты здесь и сейчас.
— Вот представим, к тебе приходит кто-то новый и говорит, что хочет попасть в тусовку. Что происходит дальше? Есть какое-то собеседование в свингеры?
— Каждому новичку доносят основные правила, которые по умолчанию и так все прекрасно понимают и соблюдают. Но всё же напомнить их никогда не бывает лишним. К примеру, нужно знать о десятке заповедей, нарушая которые, можно вылететь из тусы навсегда.
«Не пытайтесь разрушить брак»
— Заповеди свинга. Можешь перечислить?
— Никогда не пытайтесь разрушить брак. Всегда соблюдайте условия встречи или подробно сообщайте заранее об изменении обстоятельств. Всегда считайте первую встречу ознакомительной, однако будьте готовы к свингу, если он окажется взаимоприемлемым, или к честному ответу, если вам что-либо не подошло. Никогда, ни при каких обстоятельствах, не оказывайте давление на партнера. Ограничивайте обсуждение тем свинга кругом свингеров и сочувствующих. Защищайте анонимность прочих свингеров, воздерживаясь от несанкционированного упоминания имен. Всегда придерживайтесь высших стандартов гигиены и внешнего вида. Не включайтесь ни в какую противозаконную деятельность, которая может дискредитировать свингеров как группу. Будьте дружественны и теплы с вашими друзьями, но помните, что определенный тип эмоций всегда должен быть зарезервирован для вашего супруга. Всегда демонстрируйте уважение к личным позициям, чувствам и привычкам других свингеров.
— А как всё же проходит отбор людей на такие тусовки?
— Не стану говорить за всех организаторов в данном вопросе. Отвечу лишь за себя. У нас есть закрытый бар, в который может по сути попасть любой, кто запишется. Но уже на уровне записи я отслеживаю, как человек общается, и фильтрую всякое быдло, идиотов и нариков. А на встрече уже смотрю на поведение и общение в тусовке. И если всё всех устраивает, то приглашаем в закрытый чат и на частные вечеринки, куда с улицы попасть невозможно.
— Дальше, наверное, очень важный вопрос. Как вы в тусовке следите за здоровьем? Сдаете анализы? Просите справку?
— Вопрос здоровья всегда очень важный. Как говорится в десяти заповедях — каждый обязан следить за своим здоровьем и личной гигиеной. Задача организатора — лишь отслеживать какие-то вспышки.
— Но так уж сложилось, что в эту тему приходят большинство образованных людей и по умолчанию сдают примерно раз в три месяца анализы. Опять же, их сдают не для кого-то, а для себя. И если уж что-то находят, то проходят лечение, они прекращают тематические встречи. И на опыте могу с уверенностью утверждать, что пара свингеров, по статистике, более здоровая, чем среднестатистический мужик, который бегает налево «втихушку» от жены по девочкам с сайтов знакомств. Поясню, пожалуй, что мои утверждения относятся к тусовке, которая находятся в моем клубе. И я не готов ручаться за всех и каждого свингера.
— Слушай, а как вся эта деятельность на тебя самого влияет? Это же постоянные ночные мероприятия?
— Быть организатором непросто, хоть и весело. И, конечно же, всё это со временем сказывается как на физическом, так и на психологическом здоровье. Ночная жизнь и бесконечные тусовки не проходят бесследно.
— Поэтому через пару лет я, скорее всего, закончу карьеру как организатор и буду писать мемуары, вести блог или продолжу разработку игр для взрослых.
— У тебя есть какие-то требования к своему внешнему виду? Какой-то образ?
— Восприятие — самое важное в моей сфере. Так как я в «теме» — самый молодой организатор, то поначалу достаточно сложно было вести общение с людьми старше 35 лет. Мне на момент старта деятельности было 24. Я начал растить бороду, чтобы выглядеть старше. Сейчас я веду блог, и люди уже привыкли к моему облику.
«Вымирают мужчины, которые способны соблазнять женщин»
— Сейчас активно развивается тема феминизма. Женщины становятся более раскрепощенными в интимном плане? Это влияет как-то на аудиторию вечеринок?
— Тема свинга с каждым годом всё популярнее. Это можно заметить даже по фильмам и сериалам современным. Отчего люди всё больше начинают узнавать об этом и вливаться в тусовки. От того, что тусовка разрастается, то меняются и форматы, и локации. Это всегда влияет позитивно на развитие. Если вспомнить, что было восемь лет назад, и посмотреть, что сейчас, то разница колоссальная. Есть один стереотип: на свинг-вечеринке — обычно толпа мужиков. Но это не так.
— Связано это с двумя причинами: первая и, скорее всего, основная — это финансы. Мужчине дешевле снять проститутку и получить гарантированный секс, чем платить оргсбор на свинг-вечеринку, где секс ему может и не светить. Вторая причина — это вымирание мужчин. Тут надо пояснить, что речь про мужчин, а не просто мужских особей. Становится меньше мужчин, которые способны привлекать, соблазнять женщин. Мужчин, которые хотя бы не алкаши и не нарики. Мужчин, умеющих ухаживать за женщинами и брать их харизмой. Еще, кстати, женщины чувствуют себя более безопасно и комфортно на свинг-вечеринке, чем в обычном ночном клубе или баре.
— А в свинг-сообществе есть проституция?
— Скажем так: среди нашей тусовки нет. Но среди свингеров они имеются. Как говорится — спрос рождает предложение. И в свинге есть парочки, которые встречаются за деньги. Но тут стоит понимать важный момент — такие пары не имеют отношение к теме свинга в такие моменты. Мы таких называем «параститутки» (от слова «пара». — Прим. ред.). Как и в БДСМ-теме, есть платные «госпожули». Бороться с ними не имеет смысла. Они как санитары леса — берут на себя тех неудачников, которые не способны заинтересовать собой и без денег.
— Есть «госпожули», «параститутки». У вас существует какой-то внутренний сленг?
— Да. Мы, например, не посвященных в тему свинга называем «маглами». Как в «Гарри Поттере».
Это вообще законно?
— А как выстраивалась работа в Нижнем? Где проходят мероприятия?
— Пришлось приложить немало усилий и лет, чтобы выстроить рабочую систему в Нижнем Новгороде... Раньше у нас были свинг-отель и ночные клубы, но сегодня это слегка упростилось в связи с текущими проблемами в стране. Поэтому сегодня у нас по-прежнему есть нудистский пляж на Гребном, где мы отдыхаем в жаркую погоду. Есть закрытый, секретный бар, в котором отдыхаем по вечерам. Только знакомства и общение — не более. Ну и стандартно проходят мероприятия в коттеджах и саунах. Я стараюсь охватывать все форматы отдыха, чтобы обеспечить максимальный охват тематических потребностей. Также на сегодняшний день существует и масса информационных площадок, где люди получают полезную информацию о событиях или читают статьи, и, конечно же, просто общаются и знакомятся между собой.
— А это вообще законно?
— Скажем так — это вне зоны закона. То есть данная тема никак не регулируется законодательно. Как бы не запрещена и не разрешена одновременно. «Всё, что не запрещено, то разрешено». Законность всей этой деятельности, конечно, спорная, и если уж захотят докопаться, то это можно сделать. Например, каждое мероприятие стоит денег, и можно сказать, что организатор продает билеты на секс, что привязывается к секс-услугам, но это совершенно не так. Хотя стоит уточнить, что данное утверждение относится только к нормальным организаторам, а не тем, которые держат проституток и маскируют всё под свинг или БДСМ. Покупая, условно говоря, «билет» или, иными словами, сдавая организационный сбор, на мероприятии участнику никто и никогда не гарантирует получение секса. На всех мероприятиях всё происходит по взаимной симпатии и никак иначе. Даже девушки-одиночки платят деньги за участие.
— Иначе бы все клубы в стране давно закрылись или ушли в подполье. Можно подвязать, что никто из «оргов» не платит налоги с доходов мероприятий. Но тут есть две проблемы. Первая — как вообще зарегистрировать официально подобные мероприятия? Вторая — большинство организаторов на этом не зарабатывают, а просто занимаются этим в качестве хобби. И даже если остается какой-то плюс с этого, то в большинстве случаев эти плюсы перекрывают какие-нибудь минусы в провальных вечеринках.
— С какими трудностями приходится сталкиваться во время работы организатором?
— Про внутреннюю кухню обычно редко кто спрашивает. А ведь тут кроется вся сложность и прелесть организаторской деятельности. И радуют действительно правильные вопросы к «оргам» — за это отдельный респект тебе как журналистке. Самые основные трудности для любого организатора, не говорим сейчас о стационарных клубах, — это найти подходящее место и подобрать хорошую компанию, которая будет симпатична друг другу. Всё остальное — мелочи, как по мне.
«Если в отношениях всё плохо, то станет еще хуже»
— Ты активно ведешь соцсети? Как ты интегрировал свинг в блогосферу?
— Изначально я завел блог, чтобы развивать культуру свинга, показывая людям статьи и художественные фильмы по теме в нём. Потом эта группа переросла в большое движение свингеров под названием «СВои Люди». Потом я решил для своих собственных статей создать отдельный блог, в котором не только материалы по теме, но еще и о моей личной жизни немного. Сейчас я параллельно пишу две книги. Пишу их не столько ради скорой публикации, а сколько ради истории — чтобы сохранить мой опыт. Возможно, когда-нибудь моя история закончится и мои книги выйдут в свет.
— О чем книги?
— Одну пишу в качестве альманаха моих статей или исследований в этой теме. Там достаточно много полезных статистических данных и интервью. А вторую — как автобиографию, где рассказываю забавные и не очень истории из тематической и мирской жизни.
— Бытует теория о том, что люди, решающие внести что-то в свою интимную жизнь, делают это, чтобы побороть какие-то психологические проблемы. К тебе часто приходят с этой целью?
— У меня нет официального психологического образования и нет диплома по сексологии. Но это не мешает мне, используя накопленный опыт и знания, помогать людям в этой сфере.
— Поэтому я надеюсь, что когда-нибудь мои знания пригодятся умным дядям и тетям с дипломами и они пересмотрят свои взгляды на тему свинга. Кстати говоря, этот процесс уже начался, и за последнее десятилетие взгляды меняются в лучшую сторону по отношению к свингу или полиамории в целом.
— Как ты считаешь, пары, которые испытывают проблемы и приходят на свинг-вечеринки, чтобы разбудить чувства, имеют шансы на успех? Правда ли, что свинг-вечеринки могут наладить проблемы в личной жизни?
— Нет. Неправда. Моя личная статистка говорит, что это работает в 50% случаев. Поэтому, когда я вижу пару на грани развода, я их об этом предупреждаю несколько раз.
— Если всё хорошо, то станет еще лучше. Но, естественно, бывают и исключения, когда свинг действительно помогает сохранить брак и пара начинает жизнь с новой страницы — более ярко и эмоционально.
— А что с хейтерами? Как к ним относишься?
— Хейтеров на самом деле я люблю. Ведь они кричат громче всех, что в современном мире влияет на мероприятия как реклама. Ведь черный пиар — тоже пиар. Я уже не вижу смысла на них как-то реагировать и что-то объяснять, и тем более оправдываться. Я живу так, как я живу. Я не лезу в ваши жизни, и не нужно лезть в мою. Если вы что-то слышите про меня или видите и продолжаете это смотреть или слушать, то вам это интересно. А хейтерам, как правило, не достаточно своей личной жизни, и нужно их скорее пожалеть.
«Намекнули, чтобы я исчез на какое-то время с глаз властей»
— Много скандалов было за время твоей работы. Как они на тебя влияют?
— Когда происходят какие-то скандалы, связанные с темой свинга, то я становлюсь крайним в информационной среде. С одной стороны, мне, конечно, всё равно на любой хейт в мой адрес, но с другой — это влияет на некоторые мероприятия.
— Ну и мне позвонили, дабы тонко намекнуть, чтобы я исчез на какое-то время с поля зрения власть имущих. Это, конечно же, сказывается на тусовке в целом.
— Помнишь скандал с сюжетом на телевидении про секс на пляже? В тот день у вашей тусовки была там встреча. Тогда все в Нижнем это обсуждали. Громкая была новость. Что там было на самом деле?
— В 19 году на «нудике» Гребного канала произошла ситуация, когда какой-то идиот заснял людей, которые там занимались сексом, и отправил это видео в местную телекомпанию. Те, в свою очередь, раздули из этого скандал. Думаю, все кто сейчас читает это интервью, помнят эту историю. Говорилось, что там занимались сексом геи. Это ложь. Тот, кто это снимал, должен быть осужден за порнографию. Всех остальных нужно судить за распространение. Да, на пляже секс под запретом. И завсегдатаи вечеринок следят за этим.
— Поэтому те, кто там занимался сексом, были залетными, к тому же находились не на самом пляже, а в верхней его части, которая не считается нудистским пляжем. И да — этих людей также можно привлечь к ответственности. А вообще в данной ситуации мое мнение следующее — люди иногда занимаются сексом в общественных местах. Но прежде чем этим заняться, они смотрят, чтобы их никто не спалил. И всегда найдется какой-нибудь доброжелатель, который специально всё снимет по-тихому на камеру и покажет всему миру.
— Как ты эту публичность после обнародования видео перенес?
— Если бы мой прошлогодний фестиваль на острове не показали по телевизору, то о нем бы никто и не узнал. Но благодаря местному телеканалу об этом узнал весь город. Это, конечно, повлияло на увеличение количества желающих принять участие.
— В твоем деле наверняка много трудностей, связанных с публичностью или деанонимизацией? Как ты пытаешься избежать их?
— Ну, например, для властей я — бомж. Стараюсь не обзаводиться имуществом. Зная нашу замечательную и горячо любимую власть, я осознаю, что когда-нибудь доберутся и до нашей «темы». Поэтому лучше подстраховаться заранее, чем потом в панике все прятать.
— Когда ты приобрел некую публичность, что стало с твоим кругом общения?
— Когда мои знакомые узнали, чем я занимаюсь, я потерял больше половины своего окружения. В большинстве случаев — по причине молодого возраста, когда всем до всех есть дело. Сегодня не жалею, что прекратил общение с теми, кто от меня отвернулся.
Отцы, дети и мораль
— Твои родители знают, чем ты занимаешься?
— Мои родители достаточно современные люди, и я уверен, что они знают, хоть и не общались на эту тему. И это правильно с их стороны. Вообще, считаю, глупо лезть в сексуальные вопросы взрослых детей. Мне же не 15 лет.
— Если в семье есть ребенок, как свингеры заботятся о его безопасности? Ведь есть реальные риски обнародованием информации нанести вред ребенку?
— Все прекрасно знают, что такое буллинг и насколько дети всё воспринимают агрессивно.
— Были случаи, когда подростки узнавали, чем занимаются их родители. Могли спалить участников в социальных сетях. Да и не исключено, что кто-то детям расскажет всё по доброте душевной. От этого никто не застрахован, и такие риски, конечно же, все родители осознают. Каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Невозможно всё обобщить и найти верное решение, подходящее для всех. Но информационная безопасность для нас очень важна.
— Что для тебя свинг-тусовки? Это всё же бизнес или идея?
— Одно другому не мешает, на самом деле. Изначально это, конечно же, просто идея и хобби. Но когда это начинает развиваться в нужном формате, то начинает приносить доход. Многие думают, что это идеальная работа и вечеринки приносят организаторам много денег. На самом деле, чтобы начался первый нормальный доход, нужно сперва заработать репутацию. А это уже не так просто и не так быстро, как хотелось бы. Из-за чего многие молодые организаторы быстро прекращают свою деятельность. Что немного меня печалит. Ведь чем больше организаторов — тем лучше. Основная сложность — это поддержание репутации и удержание аудитории. Мало привлечь людей на вечеринку, важнее, чтобы они вернулись еще, и не раз.
— Свингеры — это обычные люди?
— Это не совсем обычные люди. Да, они ничем не выделяются в обществе. Так же, как все — работают или служат. Так же платят налоги и отдыхают, как обычные люди. Единственное, что их отличает — восприятие мира и отношение к нему.
— Знаю это по своей личной жизни и жизни своих друзей.
— Как ты думаешь, чего не хватает нашему обществу?
— Нашему обществу не хватает знаний о сексе в целом. Будь я президентом или министром, то ввел бы обязательную программу секспросвета в институтах, техникумах и старших классах школ. Это позволило бы избежать множества проблем — начиная от элементарного общения между мужчиной и женщиной и заканчивая проблемой изнасилований, а также сохранения браков. Я часто катаюсь по различным семинарам и форумам, связанным с сексологией, и этот вопрос поднимается всё чаще. Очень надеюсь, что скоро это дойдет до верхушки власти.
— Ведь многие подростки получают свои первые знания именно через порно, из-за чего их восприятие сильно искажено.
— Свинг-вечеринки — это нормально или аморально?
— Всё относительно. Для нас, свингеров, нормально. Для общества в целом — аморально. Но не стоит считать, что у свингеров нет морали. Кстати, моралисты, как правило, главные извращенцы.