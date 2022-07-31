«Наши власти решили разогнать всех "извращенцев"». Интервью с организатором свинг-вечеринок

— А в свинг-сообществе есть проституция?



— Скажем так: среди нашей тусовки нет. Но среди свингеров они имеются. Как говорится — спрос рождает предложение. И в свинге есть парочки, которые встречаются за деньги. Но тут стоит понимать важный момент — такие пары не имеют отношение к теме свинга в такие моменты. Мы таких называем «параститутки» (от слова «пара». — Прим. ред.). Как и в БДСМ-теме, есть платные «госпожули». Бороться с ними не имеет смысла. Они как санитары леса — берут на себя тех неудачников, которые не способны заинтересовать собой и без денег.

— Есть «госпожули», «параститутки». У вас существует какой-то внутренний сленг?

— Да. Мы, например, не посвященных в тему свинга называем «маглами». Как в «Гарри Поттере».

Это вообще законно?

— А как выстраивалась работа в Нижнем? Где проходят мероприятия?



— Пришлось приложить немало усилий и лет, чтобы выстроить рабочую систему в Нижнем Новгороде... Раньше у нас были свинг-отель и ночные клубы, но сегодня это слегка упростилось в связи с текущими проблемами в стране. Поэтому сегодня у нас по-прежнему есть нудистский пляж на Гребном, где мы отдыхаем в жаркую погоду. Есть закрытый, секретный бар, в котором отдыхаем по вечерам. Только знакомства и общение — не более. Ну и стандартно проходят мероприятия в коттеджах и саунах. Я стараюсь охватывать все форматы отдыха, чтобы обеспечить максимальный охват тематических потребностей. Также на сегодняшний день существует и масса информационных площадок, где люди получают полезную информацию о событиях или читают статьи, и, конечно же, просто общаются и знакомятся между собой.