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В центре Новосибирска сдали 17-этажное общежитие вуза - на его стройке бастовали из-за невыплаты зарплаты

Новое здание должно решить проблему расселения иногородних и иностранных студентов

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В общежитии 203 комнаты для 403 студентов

В общежитии 203 комнаты для 403 студентов

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27 июля было подписано разрешение на ввод в эксплуатацию 17-этажного общежития Новосибирского государственного университета экономики и управления. Здание расположено на углу улиц Фрунзе и Ольги Жилиной.

Соответствующий документ был опубликован на муниципальном портале за подписью начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Евгения Улитко.

В разрешении указано, что общая площадь помещений в здании составила 7940,4 квадратных метра, вместимость – 403 человека в 203 комнатах, по факту этажей – 19, в том числе один подземный.

В 2019 году пресс-служба университета сообщала, что на строительство общежития средства были получены от Минобрнауки России. Общежитие необходимо вузу для размещения иногородних студентов, а также студентов иностранцев в рамках федерального проекта «Экспорт образования». По проекту в общежитии предусмотрены не только комнаты для проживания, но также зоны отдыха, помещения для самостоятельных занятий, спортивные залы.

Предполагалось, что первых студентов заселят в общежитие летом 2021 года.

Летом 2020 года на стройке произошёл инцидент с участием рабочего. Мужчина забрался на вершину строительного крана с требованием выплатить ему задержанную зарплату. Для переговоров со строителем вызывали спасателей. В результате рабочий спустился на землю сам. На тот момент здание находилось на финальном этапе реконструкции.

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