«Что люди подумают?»: эта и еще 8 фраз, которые выдают вашу неуверенность в себе

1. «Это моя вина, всё из-за меня»

Как надо: «Неудачи случаются с каждым, я сделаю выводы».



Самокритика — вещь хорошая, но в меру. Одно дело — обнаружить свою ошибку, признать ее и постараться ее больше не допускать. И совсем другое — заниматься самобичеванием. Обостренное чувство вины — яркий маркер неуверенного в себе человека.



Важно понять, что никто не идеален, свои недостатки найдутся у каждого, а не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Вместо того чтобы погружаться в пучину стыда, признайте случившееся и достойно двигайтесь дальше. Так поступают зрелые, уверенные в себе личности.

