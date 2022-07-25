На лице написано. Как вычислить насильника и убийцу среди случайных знакомых? Мы спросили трех экспертов

— Ногти и прическа — это своего рода показатель дисциплины, — говорит Александр. — Если человек ухаживает за ними, значит, он, скорее всего, будет держать себя в руках. Но стоит учесть, что чрезмерная педантичность может быть признаком маньяка. Правда, в такси он вряд ли будет работать.



Можно ли распознать маньяка? На сто процентов — нет, но какие-то тревожные звоночки отследить можно, полагает наш собеседник.

— Вкратце: это всегда поведение, отличающееся от середины, — считает Александр. — И любое отклонение от условной нормы — это сигнал опасности. Оно может быть как в чрезмерном педантизме, так и в неряшливости. Как чересчур агрессивный человек, так и слишком тихий и забитый — оба они могут быть опасны. Ситуация в этих случаях может пойти по плохому сценарию.