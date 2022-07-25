На лице написано. Как вычислить насильника и убийцу среди случайных знакомых? Мы спросили трех экспертов
Можно ли вообще по каким-то внешним признакам понять, что перед вами возможный преступник? Мнения разделились
Можно ли понять, что перед вами преступник? На этот вопрос нас натолкнул недавний случай на Урале: молодую мать изнасиловал и убил случайный знакомый, который оказался матерым рецидивистом. Мужчина отсидел почти 30 лет за подобные преступления. И свердловчанка даже не заподозрила в нем опасного человека.
Есть ли способ распознать в случайном знакомом насильника и убийцу и как сохранить себе жизнь, если всё зашло слишком далеко? Мы спросили об этом криминолога, профайлера и следователя.
Александр Копытько, профайлер
— Обычно такие вещи (судимости. — Прим. ред.) считываются через немодные наколки, — говорит Александр Копытько. — Это могут быть примитивные партаки со словами «Вася», «Петя» или подобные вещи. Не красивое современное тату, а что-то такое старое — это первый триггер. В Советском Союзе, к слову, человека не брали в милицию с наколкой — это считалось нарушением психики.
Однако, по его словам, типаж сидельца отличается от типажа маньяка.
— Если он не маньяк, а просто много лет провел за решеткой, то будет асоциален в общении. У него плохой навык коммуникации, бедный лексикон, много жаргонизмов. Очень быстро такие люди переходят на ты. Это всегда плохая примета. Он, по сути, таким образом быстро нарушает ваши личные границы.
Эксперт предостерегает: если вы уже попали в какую-то криминальную ситуацию с таким человеком, то ни в коем случае нельзя угрожать ему.
— Нельзя говорить, что вы напишете заявление, что ему конец. У таких людей это может быть определенным триггером, — объясняет Александр. — Еще в криминальном мире считается плохо, когда женщина начинает хамить мужчине. Если вдруг женщина позволяет себе так общаться и он начинает злиться — надо заканчивать коммуникацию, а не показывать, какая ты сильная и независимая женщина. Надо попытаться выйти из машины или покинуть помещение, но продолжать нельзя.
Одежда несет меньше всего информации, считает профайлер. В то же время меньше шансов, что на вас набросится ухоженный мужчина в деловом костюме, чем парень в спортивном костюме с нестрижеными ногтями.
— Ногти и прическа — это своего рода показатель дисциплины, — говорит Александр. — Если человек ухаживает за ними, значит, он, скорее всего, будет держать себя в руках. Но стоит учесть, что чрезмерная педантичность может быть признаком маньяка. Правда, в такси он вряд ли будет работать.
Можно ли распознать маньяка? На сто процентов — нет, но какие-то тревожные звоночки отследить можно, полагает наш собеседник.
— Вкратце: это всегда поведение, отличающееся от середины, — считает Александр. — И любое отклонение от условной нормы — это сигнал опасности. Оно может быть как в чрезмерном педантизме, так и в неряшливости. Как чересчур агрессивный человек, так и слишком тихий и забитый — оба они могут быть опасны. Ситуация в этих случаях может пойти по плохому сценарию.
Также мы пообщались с действующим следователем СК, который много лет отправлял за решетку и убийц, и насильников. Он согласился дать комментарий только на условиях анонимности, и поэтому мы изменили его имя.
Андрей Демидов, следователь
— По чертам лица — никак не определишь. Они [преступники] все разные, — говорит Андрей. — Вот он сидит перед тобой, по нему смотришь — нормальный человек. Никак ты его [убийцу, насильника] заранее не определишь. Потенциально любой может изнасиловать или даже убить, если он в измененном состоянии сознания (пьяный или под наркотиками). А при знакомстве мы к тому же стараемся выглядеть лучше, и свои ходки сидельцы не афишируют. Да, судимый или близкий к криминальным кругам может общаться чуть иначе, и опытным ухом ты улавливаешь все эти тонкости. Например, он может употреблять такие с виду обычные слова и выражения, как «гадский», «непорядочный», «по-людски» — и делать это в свойственной только блатным манере. Но это не значит, что он обязательно набросится на тебя. Тут не угадаешь, и бесполезно давать советы, важнее научиться в принципе избегать такой ситуации.
По мнению следователя, большинства трагедий можно избежать, если правильно оценивать риски.
— Здравый смысл никто не отменял, — говорит эксперт. — Я не хочу сейчас никого осуждать. Но если девушка, сексуально одетая, в короткой юбке, идет ночью одна по опасному району, это не то же самое, что она днем пришла бы в библиотеку. Если, например, она пила с мужчиной, приехала к нему домой, ходила перед ним голая, а потом отказала ему, то очень велика вероятность, что он попытается получить «свое» силой. Риски очень серьезные, надо четко понимать, какую цель ты преследуешь такими действиями. Да, виноват будет нападавший, но будет уже поздно.
Также наш собеседник напомнил, что большинство сексуальных преступлений совершается в безлюдных местах. А убийства могут быть способом спрятать преступление, а не самоцелью.
— Если это не маньяк, который получает удовольствие от самого убийства, то это, как правило, попытка скрыть свое гнусное дело, — объясняет эксперт. — Поэтому не нужно сопротивляться, угрожать, обещать, что его посадят. Лучше притвориться, что вы и не против. У меня был даже такой случай, что человек насиловал девушек, а одну, которая не стала сопротивляться, — не смог. Ему нужны были ее эмоции, и в итоге ему стало неинтересно. Другой случай — девушка согласилась, вошла в доверие к насильнику, он даже потом ее до дома проводил. А на следующий день она спокойно пришла в полицию и написала заявление.
Данил Сергеев, криминолог, доцент и автор научных публикаций
— Есть такая антропологическая теория преступности, что убийц можно определить по внешности. Ее основоположники — это итальянцы Рафаэль Гарофало и Чезаре Ломброзо, — рассказал Данил Сергеев. — Но эта теория — она не работает на случайных преступников. Отчасти в чем-то Ломброзо, может, и прав. Но если следовать описанию типичного преступника: скошенный лоб, нависающие надбровные дуги, отсутствие мочки уха и другие признаки, то по ним выходит кто-то очень похожий на нашего боксера (и депутата Госдумы. — Прим. ред.) Николая Валуева, а он ведь не преступник, а даже напротив, уважаемый человек.
Данил Сергеев напомнил, что теория Ломброзо была признана антинаучной.
— Был интересный эксперимент, — вспоминает наш собеседник. — Людям давали фотографию какого-то человека и говорили: он преступник. Спрашивали, какие черты в нем выдают это. И те на полном серьезе отвечали, что это видно по внешности: что такой лоб, челюсть и другие части выдают в нем маньяка. А потом эти же фотографии показывали другой группе и говорили, что это академик. И другая группа так же находила подтверждения во внешности: «лоб ученого» и так далее.
Тем не менее, по словам криминолога, теория получила новое дыхание в нынешнее время.
— Сейчас распространяется точка зрения о том, что некоторые гены обуславливают склонность к агрессии. И хотя теория Ломброзо опровергнута, про некоторых говорят, что на лице написана судимость, — отмечает наш собеседник. — Но скорее комплексно образ работает. По внешнему виду можно понять социальный класс. Если человек ходит с рассеченной губой и фингалом, то вряд ли он академик. Был знакомый, он, когда закуривал, всегда садился на корточки. Спросил: «Судим?» Оказалось, что да. А люди, которые очень много лет проработали с таким контингентом, также могут определить человека, который много лет провел за решеткой. Не по внешности, а по мимике и повадкам. Но для этого нужен большой опыт, без него не распознать.
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