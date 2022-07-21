В Новосибирске задержали организаторов запрещенной секты

Четырех жительниц Новосибирска задержали по обвинению в организации экстремистской религиозной организации. Речь идет о религиозной группе «Алля-Аят»*.

Полицейские задержали жительницу Октябрьского района, которая организовала у себя дома места для сбора организации. Позже в Советском районе обнаружили офис, который адепты секты также арендовали для встреч.

Во время дальнейшей работы полицейские нашли еще двух участниц группы и одну женщину-координатора.