В Новосибирске задержали организаторов запрещенной секты
Адепты проводили регулярные собрания и собирали пожертвования
Четырех жительниц Новосибирска задержали по обвинению в организации экстремистской религиозной организации. Речь идет о религиозной группе «Алля-Аят»*.
Полицейские задержали жительницу Октябрьского района, которая организовала у себя дома места для сбора организации. Позже в Советском районе обнаружили офис, который адепты секты также арендовали для встреч.
Во время дальнейшей работы полицейские нашли еще двух участниц группы и одну женщину-координатора.
— Полицейскими установлено, что в ходе встреч адептов было организовано «лечение» с использованием религиозных практик группы с распространением литературы, признанной в установленном законом порядке экстремистской, — сообщили в полиции.
Кроме того, лидеры и участники группы организовывали денежные сборы.
Во время обысков в квартирах фигурантов изъяли мобильные телефоны, «график дежурств адептов», литературу, часть из которой признана запрещенной.
Полицейские возбудили дела по
Обвиняемым избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
«Алля Аят»* — запрещенное в России экстремистское религиозное движение. Адепты организации пропагандируют нетрадиционную систему оздоровления. Суть метода заключается в трех вещах: произнесении так называемой «формулы жизни» — сочетания имен и дат рождения основателя системы и его жены, употреблении большого количества эткен-чая — черного чая с молоком и солью, а также в длительном смотрении на солнце.
Основатели учения — жители Алма-Атинской области — колхозный шофер Фархат Абдуллаев и его жена Нина.
В 2011 году на одного из адептов движения в Новосибирске завели уголовное дело о мошенничестве. Около
* Признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.