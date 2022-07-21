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В Новосибирске задержали организаторов запрещенной секты

Адепты проводили регулярные собрания и собирали пожертвования

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На собраниях распространяли журналы

На собраниях распространяли журналы

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Четырех жительниц Новосибирска задержали по обвинению в организации экстремистской религиозной организации. Речь идет о религиозной группе «Алля-Аят»*.

Полицейские задержали жительницу Октябрьского района, которая организовала у себя дома места для сбора организации. Позже в Советском районе обнаружили офис, который адепты секты также арендовали для встреч.

Во время дальнейшей работы полицейские нашли еще двух участниц группы и одну женщину-координатора.

— Полицейскими установлено, что в ходе встреч адептов было организовано «лечение» с использованием религиозных практик группы с распространением литературы, признанной в установленном законом порядке экстремистской, — сообщили в полиции.

Кроме того, лидеры и участники группы организовывали денежные сборы.

Во время обысков в квартирах фигурантов изъяли мобильные телефоны, «график дежурств адептов», литературу, часть из которой признана запрещенной.

Полицейские возбудили дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и ч. 2 ст .282.2 УК РФ (участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

Обвиняемым избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Во время обысков дома у членов группы изъяли религиозную литературу

Во время обысков дома у членов группы изъяли религиозную литературу

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«Алля Аят»* — запрещенное в России экстремистское религиозное движение. Адепты организации пропагандируют нетрадиционную систему оздоровления. Суть метода заключается в трех вещах: произнесении так называемой «формулы жизни» — сочетания имен и дат рождения основателя системы и его жены, употреблении большого количества эткен-чая — черного чая с молоком и солью, а также в длительном смотрении на солнце.

Основатели учения — жители Алма-Атинской области — колхозный шофер Фархат Абдуллаев и его жена Нина.

В 2011 году на одного из адептов движения в Новосибирске завели уголовное дело о мошенничестве. Около 600 000 рублей потратили на «лечение» 4 последователя системы и позже скончались от онкозаболеваний.

* Признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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