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В новосибирской МЕГЕ оказался открытым магазин со шведскими продуктами IKEA

Сама IKEA выдает только оформленные на сайте заказы

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Магазин заработал, когда IKEA стала выдавать заказы клиентам

Магазин заработал, когда IKEA стала выдавать заказы клиентам

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Возле новосибирской IKEA, в торговом центре «МЕГА», заработал магазин со шведскими продуктами.

Пресс-служба компании IKEA ранее говорила НГС, что их магазин работает только с заказами, сделанными через сайт, которые доступны не всем и не всегда, а шведские продукты, по их словам, купить может любой желающий.

В самом магазине ассортимент представлен достаточно широкий

В самом магазине ассортимент представлен достаточно широкий

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— Как только мы открыли онлайн-продажу, везде рядом с пунктами самовывоза открылись магазины шведских продуктов. Они закроются, когда закончится продажа товаров, — отмечали в пресс-службе.

При этом обычным покупателям 11 июля по общему телефону МЕГИ говорили, что в данный момент магазин шведских продуктов в Новосибирске не работает.

Так выглядит специальный проход к магазину

Так выглядит специальный проход к магазину

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Журналист съездил в МЕГУ и убедился, что шведские продукты действительно можно купить.

Сибирячка Евгения рассказала журналисту, что зашла в магазин, чтобы купить фрикадельки, которые любит ее старший сын, и брусничный соус, который любит вся семья.

— Остальное взяли уже попутно — какие-то печеньки. Но не за ними ехали, — отметила сибирячка.

Евгения рассказала, что в первую очередь купила фрикадельки и брусничный соус

Евгения рассказала, что в первую очередь купила фрикадельки и брусничный соус

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Ранее наши коллеги из Уфы рассказывали, что у них в июле тоже заработал магазин шведских продуктов IKEA.

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IKEAшведские продукты
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