В новосибирской МЕГЕ оказался открытым магазин со шведскими продуктами IKEA
Сама IKEA выдает только оформленные на сайте заказы
Возле новосибирской IKEA, в торговом центре «МЕГА», заработал магазин со шведскими продуктами.
Пресс-служба компании IKEA ранее говорила НГС, что их магазин работает только с заказами, сделанными через сайт, которые доступны не всем и не всегда, а шведские продукты, по их словам, купить может любой желающий.
— Как только мы открыли онлайн-продажу, везде рядом с пунктами самовывоза открылись магазины шведских продуктов. Они закроются, когда закончится продажа товаров, — отмечали в пресс-службе.
При этом обычным покупателям 11 июля по общему телефону МЕГИ говорили, что в данный момент магазин шведских продуктов в Новосибирске не работает.
Журналист съездил в МЕГУ и убедился, что шведские продукты действительно можно купить.
Сибирячка Евгения рассказала журналисту, что зашла в магазин, чтобы купить фрикадельки, которые любит ее старший сын, и брусничный соус, который любит вся семья.
— Остальное взяли уже попутно — какие-то печеньки. Но не за ними ехали, — отметила сибирячка.
Ранее наши коллеги из Уфы рассказывали, что у них в июле тоже заработал магазин шведских продуктов IKEA.