В новосибирской МЕГЕ оказался открытым магазин со шведскими продуктами IKEA

Возле новосибирской IKEA, в торговом центре «МЕГА», заработал магазин со шведскими продуктами.



Пресс-служба компании IKEA ранее говорила НГС, что их магазин работает только с заказами, сделанными через сайт, которые доступны не всем и не всегда, а шведские продукты, по их словам, купить может любой желающий.