«Жгла утюгом, топила в унитазе»: учительницу математики задержали за издевательство над 8-летней падчерицей

Как добавляет Ольга Стрельцова, после увольнения Гульнара Низамова трудилась и в других учебных заведениях, а однажды даже решила побороться за место директора школы.



— В прошлом году мне раздался звонок из Крыма. Директор одной из школ интересовалась Гульнарой, просила о ней характеристики, так как она там поработала и через месяц пропала. Ничего хорошего я о ней не сказала, — говорит Ольга Стрельцова.



Почему никто не замечал, что девочка вся в синяках

— Для нас случившееся — это шок, — признаётся Ирина Ушакова, директор школы, где учится 8-летняя девочка. — В течение учебного года ребенок никогда не жаловался. Внешне никаких признаков не было. Более того — классный руководитель перед физкультурой детям помогала переодеваться и говорит, что никогда не замечала. И девочка ничего не говорила.

Глава поселка подтвердил, что знал Гульнару Низамову, но никаких странностей за ней он также не замечал.



— Ничего плохого сказать не могу. Приехала она к мужчине, ее устроили в школу педагогом. Говорят, в конечном итоге работа там закончилась в конце учебного года. Больше она у нас не работает, — говорит Сергей Сушков. — Отец избитой девочки — наш, местный. Вполне нормальный мужчина — работящий, не выпивает вообще. Решил свою судьбу устроить, хотел, чтобы эта женщина заменила дочке мать, а видите, как получилось. Девочку я видел, было всё нормально. А теперь вот такое...

