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«Жгла утюгом, топила в унитазе»: учительницу математики задержали за издевательство над 8-летней падчерицей

Девочка ходила с огромными синяками по всему телу, но никто не обращал на них внимания

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Односельчане говорят, что на людях семья выглядела вполне счастливой

Односельчане говорят, что на людях семья выглядела вполне счастливой

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40-летнюю учительницу математики из Волгоградской области подозревают в насилии над маленькой падчерицей. Педагог со стажем, много лет проработавшая с детьми в школе, дома жестоко избивала 8-летнюю дочку своего мужа от первого брака. Женщина окунала ребенка головой в унитаз и прикладывала к ее телу раскаленный утюг. При задержании она заявила полицейским, что на нее «что-то нашло». Корреспонденты V1.RU поговорили с теми, кто хорошо знал семью учительницы. Многие из них даже не догадывались, что она так жестоко обращается со своей падчерицей.

Сейчас Гульнара Низамова, подозреваемая в издевательстве над ребенком, арестована. Кадры из зала суда, где женщине избирали меру пресечения:

«Била по лицу так, что девочка потеряла сознание»


Фотографии, на которых изображена покрытая огромными синяками маленькая девочка, впервые начали распространяться по соцсетям и мессенджерам среди жителей поселка Красный Октябрь (там живет семья учительницы).

— Девочке 8 лет, она живет с отцом и мачехой, — писали местные жители. — Мачеха ее никуда не пускала, ни с кем она не играла. И вот эти синяки — это она ее не первый раз так избила. И не только она, еще и отец ее бил. В унитазе головой топили. А теперь мачеха и отец ходят по поселку как ни в чем не бывало. И еще говорят: «Доказать надо, что мы ее били».

Всё тело девочки действительно было в синяках

Всё тело девочки действительно было в синяках

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Фотографии увидели и сотрудники школы, где последний год работала Гульнара Низамова и где учится ее 8-летняя падчерица.

— В тот день мне позвонила одна из наших педагогов и говорит: так и так — информация поступила, что сильно избита девочка, — рассказывает директор школы Ирина Ушакова. — Я тут же позвонила ее классному руководителю и попросила срочно сходить в семью. Как она уже потом рассказала, и отец, и мачеха вели себя странно. На вопросы отвечали крайне сбивчиво, классный руководитель даже добавила: уверена, что они оба врут. Ребенка дома не было. Потом, когда туда следом пошла наш медик, девочка уже сидела в машине. Ее хотели увезти к родителям мачехи. Но врач успела и не дала им скрыть ребенка. На что они рассчитывали — непонятно. Раз об этом уже все заговорили, то ее бы всё равно нашли.

Сотрудник Следственного комитета зачитывает учительнице, в чем ее обвиняют:

Девочку направили в больницу, где ее стали лечить медики и расспрашивать следователи. Там и выяснились подробности истязательств со стороны мачехи.

— Следствие считает, что Гульнара Низамова регулярно избивала восьмилетнюю падчерицу, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. — В мае мачеха приложила горячий утюг к затылку девочки и била по лицу так, что ребенок потерял сознание. В июне она затащила малолетнюю падчерицу в ванную, где засовывала ее головой в унитаз и смывала воду, а также топила ее в тазу с водой. Кроме того, мачеха била ребенка ремнем, скалкой по голове и коленом в живот.

Что известно об учительнице

Гульнара Низамова переехала в поселок год назад — после знакомства с 41-летним местным отцом-одиночкой. Свою супругу, как и вторую дочку, мужчина потерял несколько лет назад и теперь растил оставшегося ребенка один. По словам знакомых, Гульнара быстро стала для 8-летней девочки матерью. На людях семья показывалась нечасто. Но, как говорят односельчане, всё было спокойно. Хотя «тревожные звоночки» звенели и раньше.

В школе заявляют, что претензий от детей и родителей к учительнице не поступало

В школе заявляют, что претензий от детей и родителей к учительнице не поступало

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— Может, что-то с головой у нее случилось, обострение — вот и устроила эти зверства... До этого Гульнара всегда очень хорошо о приемной дочке говорила, всегда за руку они ходили, а девочка ее только мамой называла, тянулась к ней. Может, потому что росла без родной матери, — говорит директор школы — Что касается работы у нас — претензий от детей или их родителей мне не поступало. Работала по срочному договору. Единственное — весной какое-то время уходила, говорила, что ей нужно голову обследовать — сильные головные боли. Вернулась через пару недель посвежевшей.

Эта поселковая школа — последнее место работы Гульнары Низамовой. Но, как выяснили корреспонденты V1.RU, с предыдущих мест работы учительницу увольняли не всегда с положительными характеристиками. Так, бывший директор в школе, откуда родом Гульнара, говорит, что она не была на хорошем счету.

— К детям она относилась нормально. Возможно, было что-то, но до меня просто не доходило. А вот как работник была никакой! Я в то время работала директором школы. У меня не было учителя математики, и я попросила, чтобы она пришла к нам. Проработав буквально месяц, она умотала, и не было ее полгода, — говорит Ольга Стрельцова. — Уехала в Узбекистан замуж выходить, а снова появилась через три месяца и ушла в декрет (у Гульнары есть сын-подросток. — Прим. ред.). Потом, когда вышла из отпуска по уходу за ребенком, у нее начались проблемы с головой из-за того, что удар получила и стала инвалидом второй группы. После этого больше к нам не вернулась. Я, когда передавала школу своему молодому преемнику, сказала: пока я живая, чтобы ноги ее в школе не было.

Жуткие синяки покрывали всё лицо девочки

Жуткие синяки покрывали всё лицо девочки

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Как добавляет Ольга Стрельцова, после увольнения Гульнара Низамова трудилась и в других учебных заведениях, а однажды даже решила побороться за место директора школы.

— В прошлом году мне раздался звонок из Крыма. Директор одной из школ интересовалась Гульнарой, просила о ней характеристики, так как она там поработала и через месяц пропала. Ничего хорошего я о ней не сказала, — говорит Ольга Стрельцова.

Почему никто не замечал, что девочка вся в синяках

— Для нас случившееся — это шок, — признаётся Ирина Ушакова, директор школы, где учится 8-летняя девочка. — В течение учебного года ребенок никогда не жаловался. Внешне никаких признаков не было. Более того — классный руководитель перед физкультурой детям помогала переодеваться и говорит, что никогда не замечала. И девочка ничего не говорила.

Глава поселка подтвердил, что знал Гульнару Низамову, но никаких странностей за ней он также не замечал.

— Ничего плохого сказать не могу. Приехала она к мужчине, ее устроили в школу педагогом. Говорят, в конечном итоге работа там закончилась в конце учебного года. Больше она у нас не работает, — говорит Сергей Сушков. — Отец избитой девочки — наш, местный. Вполне нормальный мужчина — работящий, не выпивает вообще. Решил свою судьбу устроить, хотел, чтобы эта женщина заменила дочке мать, а видите, как получилось. Девочку я видел, было всё нормально. А теперь вот такое...

Говорят, что совершенно ничего не подозревали до последнего момента даже родственники семьи.

— Я с этой Гульнарой не знакома. Видеть издалека видела, но не общалась. Я тетя девочки, но ее ни ко мне, ни к моей семье близко не подпускали, — рассказывает родственница. — С отцом девочки после смерти сестры тоже практически не общались. Обо всех зверствах мы узнали из соцсетей...

Версия отца: «Когда появлялся дома, был уставшим. Дочку не видел»

Отец избитой девочки признаётся, что должен был следить за ребенком, но упустил. Как он утверждает, было много работы. А мачехе доверил дочку, так как полюбил эту женщину и был уверен в ней.

— У меня есть свое хозяйство. В последнее время — с начала июня — я каждый день уезжал в два часа ночи, а приезжал около десяти-одиннадцати вечера, — утверждает мужчина. — Сначала технику готовили с напарником, а потом сенокос начался. До вечера работа, а еще у меня дедушка неходячий — инвалид. Его каждый день ездил кормить. Когда появлялся дома, был такой уставший! Умоюсь, и всё. Дочку не видел. Гульнара говорила, что она уже спит и тревожить ее не надо. Я был уверен, что всё в порядке, ложился спать. А потом снова подъем, работа, и так день за днем. Даже на обед не приезжал домой.

По словам отца, в тот день ему позвонила Гульнара и сказала, что дочка выпрыгнула через окно на улицу и сбежала.

— Когда увидел доченьку своими глазами — пришел в ужас! Она вся была в синяках. Спросил, что случилось? А доча и сказать ничего не может. Когда предложил поехать домой — она отказалась наотрез. Только говорила, что очень боится. Позже врачам дочка начала потихоньку рассказывать, что с ней произошло. Призналась, что мачеха ее много раз била и не только била.

Отец девочки говорит, что раньше его сожительница уже называла девочку воровкой и обманщицей

Отец девочки говорит, что раньше его сожительница уже называла девочку воровкой и обманщицей

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По словам отца, ничего подозрительного в отношениях между дочкой и гражданской супругой он не замечал.

— Помню, говорила мне не раз, что дочка у нас обманщица, воровка, но я не обращал внимания на ее слова, — вспоминает мужчина. — Думал, что всё хорошо у них. И только сейчас понимаю, она уже давно невзлюбила мою малышку. После случившегося Гульнара умоляла ее простить, чуть ли не на коленях стояла, но я прощать не буду.

Сейчас подозреваемая в жестоком истязании маленькой падчерицы Гульнара Низамова находится в СИЗО. На нее завели уголовное дело по статье «Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного». Когда в суде рассматривался вопрос об избрании меры пресечения, учительница призналась, что истязала девочку, но заявила, что больна и не знает, «что на нее нашло». Теперь же, по ее словам, искренне раскаивается.

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