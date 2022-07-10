Ищем красную икру в замороженной горбуше — проверено на себе
Бонусом будет рецепт быстрого посола
Замороженная горбуша — один из самых доступных по цене видов красной рыбы из семейства лососевых. Найти ее можно практически в любом продуктовом магазине, но наверняка не многие знают, что непотрошеная тушка горбуши может таить в себе ценный сюрприз. Первый раз на «клад» в виде примерно 100 граммов красной икры в чистом виде наткнулся в январе прошлого года. Случайность? Возможно. Но с тех пор при покупке этой рыбы я руководствуюсь небольшими хитростями. Гарантии никакой, но повезло уже трижды.
До этого красную икру доводилось видеть только в магазине или у коммивояжеров, снующих по офисным зданиям. Поэтому при потрошении той первой январской тушки я действовал, как обычно, и достаточно неаккуратно, как вдруг увидел, что из брюшка посыпались крупные красные зерна. Получилось не очень красиво, но важна сама суть — дно тарелки заполнила самая настоящая красная икра.
Стало интересно, а можно ли на этапе покупки замороженной рыбы определить, есть ли в ней икра. Логично, что прежде всего это должна быть самка, а, значит, задача номер один — из груды рыб в морозильном ларе супермаркета найти «девочек». Изучение ссылок по этой теме, предложенных «Яндексом», внесло ясность.
Первый и, пожалуй, самый главный признак — внешний вид головы горбуши. Как бы это странно ни звучало, но самки объективно «симпатичнее» самцов. Нос у женской особи округлой формы и плоский в передней части. У горбуши-мальчика, наоборот, морда островидная, клювообразная, а верхняя челюсть чаще всего длиннее нижней. Говорят, некоторые продавцы намеренно ломают носы самцам, чтобы сделать их более похожими на самок, — поэтому лучше присмотреться.
Всё то же самое касается и формы рта. У самок она аккуратная, а у самцов — искривленная с хищным оскалом. Еще одна отличительная черта мужских особей — горб. Если он есть, икры в рыбе точно нет. Но при этом у самца горба может и не быть, если он не успел отрастить его перед брачными играми.
Этого запаса знаний для меня было достаточно, чтобы в порядке эксперимента еще раз отправиться в тот же магазин и попытать удачу. В первую очередь я ориентировался по мордочке, очень уж характерные различия у самцов и самок. Купил, разморозил, разделал — и снова успех. Даже по самым скромным подсчетам оказалось, что добытая из одной тушки икра по стоимости превышает цену самой рыбы. И это приятно.
Горбушу наша семья берет не так часто, но, если необходимость есть, всегда держу в голове этот небольшой лайфхак с определением пола. Важно понимать, что, даже если вы четко отличаете самку от самца горбуши, это не дает никакой гарантии найти икру. Например, некоторые недобросовестные заготовители могут вынуть ценный бонус через небольшое отверстие еще на этапе вылова рыбы — и такое бывает.
Или может случиться так, что купленная вами горбуша была выловлена не во время нереста, тогда опять мимо. Обычно подготовка к нересту и сам период размножения продолжаются с июня и вплоть до октября. Рыбу чаще всего замораживают сразу после вылова прямо на кораблях, поэтому «дата изготовления» на упаковке может послужить хорошим ориентиром. Особенно обращайте внимание на летние месяцы, начиная с июля.
Поэтому, скажем, если по мордочке удалось определить самку горбуши, выловленную и замороженную в июле, непотрошеную, с плотным (не пустым) брюшком, то вероятность найти в ней красную икру вырастает в разы. Но относиться к этому нужно всё равно, как к лотерее. Несколько дней назад я купил очередной «билетик». Опять повезло.
Чтобы вкусить плоды своей удачи нужно, конечно, их еще и приготовить. Уверен, существует великое множество рецептов засолки красной икры. У горбуши она, кстати, крупная и ничем не уступает по вкусовым качествам икре других лососей (чего не скажешь о самой рыбе, которая проиграет форели или семге). Расскажу, как делаем мы дома.
В пол-литра теплой кипяченой воды добавляем столовую ложку соли с горкой. Затем помещаем туда добытую икру и начинаем отделять икринки от пленки, аккуратно помешивая содержимое емкости венчиком. Всё лишнее останется на нем, а икра осядет на дно. Буквально через 5 минут сливаем воду через ситечко и снова промываем икру чистой водой.
Икру перемещаем в стеклянную баночку, добавляем туда половинку чайной ложки растительного масла, перемешиваем, и вуаля. Изысканное блюдо готово. Затем по вкусу можно еще добавить немного соли, если не хватает, но икра уже будет готова к употреблению. Правда, в отличие от икры из магазина, храниться она будет в холодильнике всего около трех дней. Поэтому лучше не затягивать и за это время использовать ее всю на бутерброды с маслом. На мой вкус, примерно на второй день такая икра становится еще вкуснее. Удачи в поисках!