Ищем красную икру в замороженной горбуше — проверено на себе

Первый и, пожалуй, самый главный признак — внешний вид головы горбуши. Как бы это странно ни звучало, но самки объективно «симпатичнее» самцов. Нос у женской особи округлой формы и плоский в передней части. У горбуши-мальчика, наоборот, морда островидная, клювообразная, а верхняя челюсть чаще всего длиннее нижней. Говорят, некоторые продавцы намеренно ломают носы самцам, чтобы сделать их более похожими на самок, — поэтому лучше присмотреться.



Всё то же самое касается и формы рта. У самок она аккуратная, а у самцов — искривленная с хищным оскалом. Еще одна отличительная черта мужских особей — горб. Если он есть, икры в рыбе точно нет. Но при этом у самца горба может и не быть, если он не успел отрастить его перед брачными играми.

