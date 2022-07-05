На сотрудника IT-компании оформили микрозаём под бешеные проценты. Он считает, что данные украли с «Госуслуг»
Объясняем, как мошенники получают доступ к чужим паспортным данным
Житель Архангельска случайно обнаружил, что на его имя кто-то взял микрозаём под 365% годовых. В мае ему пришло письмо от коллекторов: из него следовало, что кредит оформлен через сервис «Вебзайм» (компания зарегистрирована в Новосибирске), а сумма долга уже достигла
В видеосюжете пострадавший северянин рассказал, почему считает, что его аккаунт был взломан:
Случайно узнал о кредите
Кредит был оформлен еще в январе. В письме, которое пришло спустя пять месяцев, от мужчины требовали выплатить проценты и обещали скорую очную встречу с коллекторами. Дмитрий говорит, что очень удивился такому требованию, ведь он никогда не обращался в микрокредитные организации.
— Думал, может, это ошибка какая-то. Запросил в кредитном агентстве свою историю: действительно, на меня взят кредит, это не шутка. Сам кредит очень интересный: 16 тысяч, и еще 5 тысяч набегает каждый месяц. Там 365% годовых.
На сайте «Вебзайма», где он якобы взял микрозаём, есть функция «зарегистрироваться через «Госуслуги»». Сервис даже стимулирует клиентов выбирать этот вариант — обещают +40% к вероятности одобрения кредита.
Юрлицом, владеющим сайтом «Вебзайм», является МКК «Академическая», эта компания передала долг Дмитрия, по его данным, ООО «Право онлайн». А письмо с требованием погасить долг пришло уже от ООО «Эверест». Дмитрий говорит, что это коллекторское агентство, работающее по заданию «Право онлайн».
В интернете можно найти десятки отзывов людей, которые попали в похожую ситуацию. В их рассказах фигурирует МКК «Академическая».
— Без моего ведома оформили на меня заём с указанием моих паспортных данных и другого адреса регистрации, передали долг сообщникам-коллекторам, а те подали в суд в регионе фальшивой прописки. Когда я узнала о судебном приказе, деньги уже списали с моего счета. Обратилась в суд, который вынес судебный приказ, с ходатайством и возражением. Заявления в полицию и прокуратуру на мошеннические действия. Дополнительно — в ОБЭП. Также обратилась в Центробанк, который выдал лицензию, — писала еще в августе 2021 года Елена.
Почему дело может быть в «Госуслугах»
Дмитрий работает в IT-компании и считает, что мошенническую схему могут проворачивать через «Госуслуги»: «Когда я настроил СМС-уведомление при входе на портал, мне сразу стали приходить уведомления с кодом. Но я не заходил».
С точно такой же проблемой столкнулся еще один северянин, которого тоже зовут Дмитрий. На портале «Госуслуги» мужчина изучил историю заходов и увидел там успешный несанкционированный вход: в те же даты был взят и кредит.
— То есть пароль и логин человек ввел верно. При заявке на сайте микрофинансовой организации можно подтвердить через «Госуслуги» все персональные данные. Это значит, что человек заходит, вводит логин, пароль, персональные данные улетают в микрофинансовую организацию, выдается заём, — рассказывает пострадавший мужчина. На его аккаунте в тот момент не была настроена двухфакторная защита. Сейчас, лично пройдя через такой опыт, он советует быть максимально осторожными со всеми сайтами, где хранятся персональные данные. На «Госуслугах» обязательно нужно настроить двухфакторную авторизацию через СМС.
Юрист Дмитрий Дерен поясняет, что по действующему законодательству микрофинансовые организации действительно могут выдать кредит через идентификацию на «Госуслугах».
— Государство идет в ногу со временем, и мошенники это используют. Поэтому много случаев, когда мошенник получает персональную информацию того или иного гражданина и использует ее для получения займа. Человек узнает о кредите и о просрочке уже от судебных приставов, — рассказывает Дмитрий Дерен.
Таких историй действительно немало. Буквально на днях стало известно, что житель Екатеринбурга выиграл суды с тремя микрофинансовыми организациями — на его имя по похожему сценарию было оформлено сразу несколько микрозаймов. А до этого одна из читательниц E1.RU пожаловалась на то, что ее личный кабинет на «Госуслугах» взломали и оформили микрозаём на сумму 30 тысяч рублей.
Как мошенники могут получить данные с «Госуслуг»
В полиции рассказали подробнее, как персональные данные с «Госуслуг» могут оказаться в руках преступников: иногда мы их отдаем сами, не задумываясь об этом.
— В большинстве случаев такие преступления становятся возможными из-за того, что пользователи скомпрометировали свои персональные данные, а именно логин-пароль, воспользовавшись либо сайтом-двойником «Госуслуг», либо скачав соответствующее фишинговое приложение, стилизованное под портал «Госуслуги», — комментирует руководитель пресс-службы архангельского УМВД Иван Распутин. — В таком случае введенные в соответствующие поля конфиденциальные сведения, пара логин-пароль, становятся доступными третьим лицам, что и позволяет получить доступ к порталу «Госуслуги».
Вот три совета от УМВД, как обезопасить свои личные данные:
- внимательно относитесь к посещаемым сайтам и скачиваемым приложениям;
- обращайте внимание, что сайты-двойники имеют незначительные изменения в названии портала, чаще всего они находятся в доменной
зоне .com и .ua;
- при скачивании мобильных приложений нужно обращать внимание на количество скачиваний и отзывы.