На сотрудника IT-компании оформили микрозаём под бешеные проценты. Он считает, что данные украли с «Госуслуг»

Случайно узнал о кредите

Кредит был оформлен еще в январе. В письме, которое пришло спустя пять месяцев, от мужчины требовали выплатить проценты и обещали скорую очную встречу с коллекторами. Дмитрий говорит, что очень удивился такому требованию, ведь он никогда не обращался в микрокредитные организации.



— Думал, может, это ошибка какая-то. Запросил в кредитном агентстве свою историю: действительно, на меня взят кредит, это не шутка. Сам кредит очень интересный: 16 тысяч, и еще 5 тысяч набегает каждый месяц. Там 365% годовых.