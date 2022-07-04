Спасатель самоубийц. История медиатора, который ведет переговоры с людьми при попытке суицида

Универсального алгоритма нет. Но есть правило — не произносить слова с «не». Это табуированные фразы. Нельзя в переговорах что-либо запрещать или отрицать.



Как только мы начинаем лупить банальными шаблонами, человек это сразу чувствует. Он всю свою жизнь это слышал. Для него это шум. Он будет к нам относиться, не знаю, как к радио, как к телевизору, который говорит и говорит. А нам нужно, грубо говоря, «открыть» его и выяснить ситуацию.



— Вы должны говорить на расстоянии или сокращать дистанцию?



— Человек в такой ситуации реагирует на каждый шаг, на каждое движение извне. У нас есть правило: переговоры идут успешно, если произошел тактильный контакт, если человек подпустил нас к себе и мы смогли до него дотронуться. Значит, он нам доверяет. Здесь уже командир решает: как дальше продолжать беседу и что делать.



Дружеское похлопывание — оно стоит больше тысячи слов. Как мама для ребенка: подула на головку, погладила болячку. Так и тут: как нас мама в детстве успокаивала. Важна даже интонация. Ни о каких шаблонах здесь не может быть речи, ситуации все разные. У той же молодежи разные субкультуры, которые мы тоже должны учитывать, как и общее эмоциональное состояние человека. Чем дольше мы с ним разговариваем, тем полнее складывается картина о человеке.