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Туда-сюда: жители поселка уже 50 лет пересекают реку по самодельному фуникулеру — вот как это выглядит

Видеоистория о том, как деятельный сосед решил транспортную проблему всех посельчан

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Необычный фуникулер, доставляющий посельчан на другую сторону реки, работает в Ярославской области. Его смастерил местный житель Владимир Гусев — пенсионер уже полвека помогает соседям пересечь реку Которосль таким экстравагантным способом.


Мужчина спроектировал и построил фуникулер в 1970 году своими руками (он — инженер). Всё необходимое для строительства нашел на свалке. С тех пор Владимир Гусев содержит «канатку» и перед каждым сезоном проводит испытания. Деньги берет только за расходуемую электроэнергию — мотор фуникулера подключен к его домашней сети.

Посмотрите видео о том, как деятельный сосед решил транспортную проблему своего поселка. Альтернатива у фуникулера есть, но она неудобна посельчанам — мост находится в 2,5 километра от жилых домов.

Полностью его историю можно прочитать в тексте про канатно-рельсовую дорогу.

канатная дорогафуникулер
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