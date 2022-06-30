Как жила и умирала маленькая Настя Муравьёва. Вспоминаем историю убийства школьницы, которая потрясла страну

Небольшая могилка, заваленная прошлогодними венками, спряталась на окраине кладбища в Тюмени. Чайные розы у статуэток ангелочков под фотографией голубоглазой девчонки засохли. Цветы — в пыли. Рядом — игрушки и шоколадные конфеты. При жизни Настя Муравьёва их видела нечасто: девочка росла в многодетной и очень бедной семье.
На табличке, установленной на могиле Насти, нет даты смерти. Только месяц — июнь. На кресте выбито число ее рождения — 3 июля. Ровно год назад вся Тюмень — неравнодушные люди, поисковики, волонтеры и знакомые семьи Муравьёвых — надеялись, что пропавшая девочка жива. Позже станет известно, что к моменту ее девятилетия Насти уже четыре дня не было в живых. Последний день июня она прожила в муках: ее изнасиловали и убили. Тело ребенка нашли лишь спустя полтора месяца на берегу озера.
Что изменилось в жизни семьи Муравьёвых спустя год после страшного события? Как проходят суды над обвиняемым Виталием Бережным, сторона защиты которого говорит о его невиновности и заявляет о пытках в полиции? И был ли у девочки шанс выжить? Всё это — в расследовании журналиста 72.RU Марии Токмаковой — она одна из первых вместе с волонтерами отправилась на поиски ребенка и целый год пристально следила за этой историей, общаясь с родными, поисковиками, понятыми и даже хозяйкой квартиры, в которой маленькая Настя провела последние минуты своей жизни.
Муравьёвы
Настю, двух ее сестер и брата воспитывали бабушка Татьяна Петровна и отец Сергей. Мама из семьи ушла несколько лет назад. Именно бабушка Насти тогда, 30 июня 2021 года, должна была следить за ней. По крайней мере, так утверждал отец. Мужчина был в этом уверен, поэтому ни он, ни другие родственники не обращались в полицию в первые часы пропажи девочки.
Об исчезновении Насти стало известно лишь к вечеру. Как только объявили о поисках девочки, кажется, весь город собрался в одном месте — у многоэтажного дома, к которому, по показаниям отца Насти, она ушла ловить незапароленный Wi-Fi, чтобы скачивать игры и смотреть ролики.
Людям раздали ориентировки, волонтеры отправились прочесывать местность, а полицейские опрашивали местных и ходили по квартирам жильцов. И только позже все узнают, что пропавшую девочку и ищущих ее людей разделяли лишь толстые стены дома, куда она ушла за бесплатным интернетом. За железной дверью арендованной квартиры на первом этаже, как установит следствие, Настя умерла.
Этот дом расположен на Лесобазе — отдаленном районе Тюмени. Позже Саша Сулим, журналист и автор книги про ангарского маньяка, назовет его самым страшным местом в России.
И неспроста. В районе живет много людей с криминальным прошлым. Наверное, на каждом этаже каждого дома есть человек, который отсидел. Отец Насти, Сергей Муравьёв, тоже сидел — за убийство. Как он сам говорит, зарезал приятеля, который во время застолья намекнул, что хотел бы переспать с его несовершеннолетней дочкой. Подтверждений этой версии нет. Но в картотеке суда действительно есть карточка мужчины: он был судим по 105-й статье — «убийство».
С отцом дети виделись лишь на каникулах. Во время учебы они жили у бабушки — на другом конце города.
Нашли тело в пакете
Последние кадры, на которые попала Настя, сняты в круглосуточном магазине, через дорогу от ее дома. Запись сделана 30 июня в 07:30. Настя, одетая в черную футболку и желтые шорты, зашла и вышла, ничего не купив.
То самое видео:
Тело школьницы в одной футболке, замотанное в пакеты и засунутое в коробку из-под техники, нашли 19 августа 2021 года в зарослях у озера. В двух километрах от дома девочки.
Подозреваемого задержали спустя несколько дней. Им оказался 40-летний мебельщик и бывший помощник участкового Виталий Бережной — его вычислили по той самой коробке, в которой нашли тело.
— По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной совершил изнасилование и убийство малолетней Насти Муравьёвой. В ходе допроса он дал признательные показания, согласно которым утром указанного дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил, — сообщили в пресс-службе СК России.
СКР публиковал видео следственного эксперимента — подозреваемый показывает, как прятал тело девочки в коробку:
Бережному предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных
Тело девочки нашел один из косарей, накануне его специально направили к озеру, чтобы очистить берег от травы. Это место в первые дни пропажи девочки обследовали волонтеры, но они ничего не нашли. По данным редакции 72.RU, следователи решили повторно обыскать берег водоема, поэтому и отправили туда работников с косилками. Нашли картонную коробку с телом девочки не сразу, на второй-третий день покоса травы.
Но как и когда здесь появилось тело Насти — неизвестно.
Почему умерла Настя?
Источники редакции говорят, что точная причина смерти девочки не установлена — из-за гнилостных изменений тела. По данным журналистов Lenta.ru, девочка умерла в первые минуты после того, как зашла в чужую квартиру. Издание сообщает, что по заключению судебно-медицинской экспертизы, Настя скончалась от удушения. Причем сексуальное насилие начиналось с еще живым ребенком, а закончилось уже с мертвым. А от входа в квартиру до смерти Насти прошло не более 15 минут.
При наличии на теле гнилостных изменений установить точную дату смерти действительно бывает трудно. Об этом говорит и источник редакции 72.RU.
— Многое зависит от условий окружающей среды. На гнилом трупе даже при наличии странгуляционной борозды — это след от сдавления шеи петлей — нельзя выставить диагноз асфиксия (удушение. — Прим. ред.), так как труп могли подвесить после смерти. Но при повешении можно установить, был в тот момент жив человек или нет. А если душили рукой или закрыли рот и нос каким-то предметом, то вообще тупик. Надо понимать, что даже после всех исследований причина смерти может оставаться неустановленной, — разъяснил он.
Журналисты Lenta.ru добавляют, что в прямой кишке погибшей эксперты нашли большое количество спермы, пригодной для экспертизы, и выделения генетического профиля. Между тем источники 72.RU эту информацию не подтверждают.
Та самая квартира Бережного
Квартиру на первом этаже Виталий Бережной снимал два месяца. Это был неблагополучный дом — квартирка в многоэтажке с длинными коридорами и крохотной площадью, на которую нужно вместить кухню, туалет с ванной и всех жильцов. На хозяйку квартиры Бережной произвел хорошее впечатление: обычный адекватный взрослый человек. Платил вовремя, дом держал в порядке, пьяным замечен не был.
— Заезжал в квартиру один. Когда решил съезжать, рассказал, что срочно едет на север к приболевшей матери. И на работе ему дали отпуск и плюс еще 10 дней дополнительно, поэтому он не видит смысла платить за квартиру. Но потом я узнала, что он, оказывается, работал не официально, — рассказала собственница квартиры.
Уже после задержания Бережного ее пригласили в жилье — без нее силовики не заходили в квартиру. В тот день коридор первого этажа заполонили полицейские и следователи. От любопытных глаз проход закрыли шторкой.
— Я открыла дверь ключом, ее никто не спиливал и не снимал. Зайти первой тогда в квартиру мне не дали — сотрудники увидели половик. Они сразу на него обратили внимание. Стали переглядываться и переговариваться, мол, «вот же». Я посмотрела на половик и не поняла, в чем дело. Еще подумала, что они хотели обманным путем человека привлечь. Но затем поняла: они узнали рисунок с половика. Он был таким же, как в коробке (имеется в виду коробка от техники, в которой нашли тело Насти. Оно было упаковано в мусорные пакеты, коробку обмотали скотчем, внутри был и кусочек ковра. — Прим. ред.). Тот кусок половика — мой, из моей квартиры.
В соцсетях долго обсуждали, что хозяйка сама могла отрезать кусок половика. Действительно, у ковра на полу съемной квартиры важная история. Когда хозяйка приобрела отрез и постелила его, он не вошел — край половика торчал. Перед тем как сдать квартиру, она не успела обрезать его как надо. Когда женщина принимала квартиру у Бережного, ковер уже был частично отрезан. И тогда хозяйка подрезала его сама, чтобы было ровно.
— Я отрезала половик после того, как Бережной выехал. Но важно уточнить, что этот половик был уже отрезан до этого момента. Когда я потом достала его из большой комнаты и расстелила, то он спокойно влез в коридор, а до этого он полностью здесь не помещался и его края загибались из-за длины. И в тот момент половик этот оказался неровным. Я подрезала его сантиметров, может, на пять. А следователь мне показывал отрезанный кусок из коробки, он был больше в 5–7 раз, где-то полметра, — разъяснила хозяйка.
По версии следствия, Бережной хранил несколько дней тело ребенка в холодильнике. Хозяйка квартиры вспоминает, что следов того, что в холодильнике было тело девочки, она не увидела.
— Это был такой советский холодильник средних размеров. Его изъяли. Там была небольшая морозилка. На двери — плотная резинка.
Таким образом, из квартиры забрали ковер, холодильник, ножки стиральной машины — на них были следы крови. И провод.
— Я же всё помыла после отъезда Бережного, в том числе и холодильник, но, видимо, там всё равно остались какие-то следы, поскольку его забрали в качестве вещдока. Под холодильником смывы брали. В квартире также нашли волосы, — рассказывает хозяйка квартиры. — Какого-то явного запаха в холодильнике и квартире не было. Немного пахло подвалом. Когда мы с подругой мыли квартиру, то залили всё «Саноксом» (дезинфицирующее средство для сантехники). Нам надо было управиться с уборкой за час.
За неделю до этого хозяйка квартиры заходила к Бережному в квартиру и открыла холодильник.
— Я открыла холодильник 10 августа, когда он меня уже предупредил, что съедет. Там был небольшой пакетик с чем-то, может, с салом. И больше ничего. Холодильник был пуст. Я еще удивилась и подумала: «А что он ест?» А так, чтобы шариться по морозилке, шкафам или заглядывать за стиральную машинку — то я такого не делала, — добавила она.
О том, что в этом самом доме пропала 8-летняя девочка, хозяйка квартиры знала из СМИ. Она даже через знакомую передала поисковикам и волонтерам, что готова открыть квартиру.
— Бережной мне звонил, как пропала девочка, спрашивал, знаю ли я, что случилось. А потом перезвонил и рассказал, что к нему приходили полицейские, спросили про основания — почему он там живет, посмотрели договор аренды. А еще, как он говорил, сделали пару фотографий квартиры. Он дал им мой номер — и на этом разговор закончился. Я даже успокоилась, поскольку у волонтеров были мои данные, а к нему приходили с проверкой. По его словам, полицейские приходили всего раз, — объясняет женщина.
Но она не знает, как тщательно силовики проверяли ее квартиру. Судя по счетчикам, Бережной редко бывал дома и почти ничем не пользовался: плата за коммуналку была совсем небольшой.
Квартира по соседству с местом убийства Насти Муравьёвой
Через стенку от съемной квартиры Бережного живет другой мужчина. Свое имя он просит не публиковать, но то, что был понятым в деле Бережного, не отрицает. Его квартиру не раз обыскивали полицейские — заглядывали везде. Именно поэтому он до сих пор не может понять, почему у Бережного дома ничего не нашли. И задается вопросом — искали ли.
— Что я делал 30 июня? Слышал ли что-то? Я помню, что был в тот день дома. Мама тоже была дома. Подозрительных звуков мы не слышали. Полицейские пришли ко мне через два дня после пропажи девочки, 2 июля. Тогда это был обыск, всё проверили у меня. Ходили день через день. Спрашивали про соседей, но что я знал про Бережного? Ремонтник. Спокойный. Женщин не видел у него.
По-настоящему к соседу Бережного пришли в августе.
— Это было утром. Ко мне постучали в квартиру. Мать открыла двери. Она говорит, что пошли, будем понятыми. Всё. Что я там увидел? Сразу же увидели зеленый коврик, обрезанный. Мотки скотча увидел. Почувствовал резкий запах, он мне даже в нос дал. Увидел, как лампой просвечивали около стиральной машинки и нашли следы крови. А еще там, за машинкой, обнаружили волосы. Холодильник при нас открыли, он был пустым. Тоже просвечивали его.
Между квартирой Бережного и понятого — общая вентиляция.
— Когда ребенок пропал, то у меня в ванной комнате в вентиляции появилась мошкара. Не такая, которая летает на улице, а другая, как когда что-то портится. Еще думал, откуда бы ей взяться. Все мошки эти и запах неприятный исчезли, как только девочку нашли на берегу, — сказал тюменец.
Сосед Бережного проходит свидетелем в деле.
— Жестко было. Суд присяжных этот. Я там выступал. На суде Бережной вел себя дерзко как-то. Я бы знал, что это он, жил еще тут в соседях, сам бы его убил. Я видел его, Бережного, он тут ходил. Не здоровался никогда. Я думал, что это ремонтники ходят, ремонт делают. Как видите, вот как оказалось всё это. Ко мне приходили сотрудники полиции после пропажи девочки в день по два раза. Всё смотрели у меня. И в холодильник залазили и по шкафам тоже смотрели. Знаю, что те, кто в одиночку жил, на детектор лжи ходил. Даже такое было, ко мне мама приезжала, так у меня за женские вещи спрашивали сотрудники. К нему, наверное, тоже заходили, но как там всё это было, я не знаю, — рассказывает он.
Пока у Бережного шли обыски, у дома собиралась толпа. Люди кричали: «Дайте нам его на растерзание».
Почему жена оправдывает Бережного
Первой о невиновности Бережного публично заявила его гражданская супруга Ирина Давыдова. В декабре
До этого, в конце
Ирина Давыдова рассказывает и о том, как вел себя Бережной после 30 июня — дня пропажи школьницы. Женщина вспоминает, что в июне 2021 года они с Виталием решили пожить отдельно, но при этом сохранили хорошие отношения. По словам Давыдовой, она общалась с ним все эти полтора месяца, пока Настю искали.
— Мы постоянно с Виталием были на связи. У нас не прерывалось общение. Да, мы решили временно пожить отдельно, но это не помешало нам контактировать. Пару раз мы обсуждали поиски Муравьёвой. Жалко ее было. Ребенок пропал же. Смотрели даже видео, где она из магазина выходит. У него была обычная человеческая реакция. Его не трясло, — рассказывает Ирина Давыдова.
Со слов женщины, при этом ее сын мог спокойно посещать квартиру мужчины в то время, когда шли поиски девочки.
— Это мой сын. Но отношения у них очень хорошие, как у отца и сына. Сын его называет папой, а Виталий его — сыном. И если сыну надо было забрать какие-то инструменты, он брал ключи у Виталия и сам посещал квартиру. Там не было никакого трупного запаха. Это подтверждает и хозяйка в суде, — уверяет Давыдова.
Тем временем Бережной после задержания находится в женском СИЗО — туда его поместили в целях безопасности. Дело об убийстве Насти Муравьёвой рассматривает суд присяжных.
Заброшенная могилка
На могилку к Насте Муравьёвой мы приезжаем вместе с ее бабушкой. Татьяна Петровна говорит, что была здесь несколько месяцев назад и опять подзабыла, где похоронена ее внучка. Работники кладбища, совершенно чужие для семьи Муравьёвых люди, иногда приходят к Насте. И точно знают, где ее могила. Именно кладбищенские работники помогают разыскать место, где похоронена Настя.
Бабушка подходит к могиле, и, не успев зайти за ограду, начинает тихо плакать, и что-то шепчет себе под нос. Через минуту пожилая женщина успокаивается и заходит за ограждение. Тут две могилы — Настя и ее родной дядя. Мужчина умер через несколько дней после того, как нашли тело девочки. Женщина смотрит на могилу сына и затем на могилку внучки. Хватает портрет Насти и начинает целовать фотографию в стекле:
— Почему не приходишь ко мне, Настенька, во сне?
Как сейчас живут дети Муравьёвых (желающих усыновить их не нашлось)
Брат и одна из старших сестер Насти Муравьёвой до сих пор находятся в социально-реабилитационном центре. Осенью прошлого года их родителей, Гузель и Сергея, через суд лишили родительских прав. До этого на опекунство претендовала старшая дочь Муравьёвых, Татьяна, на тот момент ей было 18 лет. Позже девушка передумала.
Специалисты центра и сама Таня говорят, что дети живут в хороших условиях, они в безопасности. Старшая сестра признается: сейчас она чувствует себя спокойнее, зная, что ее брат и сестра под постоянным присмотром.
«Сидит молча и просто смотрит»
Тане, старшей сестре Насти, недавно исполнилось 19 лет. К этому возрасту она уже со многим столкнулась и многое пережила: смерть сестрички, заботы по воспитанию младших детей. А еще учеба и работа. Спустя год после трагедии девушка говорит, что осознала, как важно, чтобы дети находились под присмотром и в безопасности.
— Мы всё это время как-то в недоумении были. Только сейчас уже пришла какая-то ясность. Ясность того, что же тогда произошло. Как она умерла. Сейчас мы, я в частности, ощущаю нехватку Насти. Постоянно думаю, что она где-то есть. Я вот тут недавно даже упоминала ее в разговорах, что надо Насте что-то прикупить. Она была очень открытой, доброжелательной девочкой, — рассказывает Таня Муравьёва. — Обо всём, что у нее происходило в школе, она мне всегда рассказывала. Помогала многим. Очень любила животных, особенно котят. Всё переживала за уличных кошек и котов.
Старшая сестра говорит, что Насте многого не надо было. Она просто любила играть и гулять. Быть рядом с сестрами и братиком.
— Для нее было главное, чтобы рядышком были все. Исходя из показаний и следствия, он заманил ее к себе домой как раз под предлогом показать котенка. Сказал, что якобы котенок забежал в дом. Там ведь постоянно бегают дворовые кошки, их подкармливают. Я хожу на судебные заседания по делу Бережного и склонна верить доказательствам. Ничего нам, родственникам, он не говорит. Сидит молча и просто смотрит. Цинично, если честно, себя ведет, — сказала Татьяна.
«Там им будет лучше»
Татьяна понимает, что сейчас у нее нет возможности забрать детей обратно в семью.
— Я поддерживаю связь с братом и сестрой, которые сейчас в детдоме. Они меня любят, звонят постоянно. Я тоже им звоню. Приезжаем друг к другу. Знаете, что касается вопроса возврата детей, то я думаю, что там им будет лучше. Я за их безопасность, именно за их здоровье и жизнь переживаю. Я сейчас много работаю, устроилась товароведом-администратором.
С папой — Сергеем Муравьёвым — дети также общаются. Он сейчас находится в длительной командировке.
— Папа на вахте работает. Он уже там с февраля месяца, должен скоро вернуться домой, — подытожила Татьяна.
На вахте Сергей работает монтажником.
Был ли шанс у Насти?
После задержания Бережного мнение общественности разделилось. Часть считает, что он не похож на страшного преступника и не мог совершить зверское преступление, в котором его обвиняют. Защита и родные мужчины заявляют о подделке доказательной базы.
Наш эксперт из правоохранительной системы высказал свое мнение и попробовал ответить на вопрос, был ли шанс на жизнь у девочки. Виноват ли в трагедии злополучный район, родители или местные жители, которые, кажется, не замечали вечно гуляющую одинокую Настю на улице?
— Его профиль подходит под портрет социально адаптированного психопата. Многие думают, что такой тип людей — это маньяк, бегающий с бензопилой по городу. Ничего подобного. Это тип людей, которые нуждаются в получении адреналина и сильном возбуждении. Им тяжело жить без этого, жизнь кажется слишком серой. С виду это обычный человек, который в трезвом виде нормально мыслит, всё осознает, сдерживает себя при определенных обстоятельствах. Но при условии, что получится избежать ответственности или скрыть преступление, у него развязываются руки. Рано или поздно, я думаю, он пошел бы на преступление. Усугубило ситуацию то, как развивались обстоятельства в тот день. Если резюмировать, похож ли он на преступника, то есть одна простая истина: преступник, как правило, не похож на преступника-злодея. Есть, конечно, маргиналы, но речь не об этом. Внешне трудно по человеку определить — он преступник или нет.
По мнению правоохранителя, сам по себе район не имеет значения для совершения преступления. Благополучен он или нет — это скорее косвенное обстоятельство.
— Он переехал сюда из-за стоимости аренды квартиры, из-за близости жилья к работе и возможности приобрести алкоголь в любое время суток. Да и закладки тоже раскладывают на окраине города, как правило. Он был под воздействием наркотических веществ, но не лишен сознания. Я полагаю, что он осознавал, что тут — он один и она тоже, больше никого. Дома тоже никого, это также сыграло свою роль. Был ли у нее шанс выжить? С огромной вероятностью, что нет. Во-первых, его рост, вес, габариты. А она совсем малюсенькая. Оказать сопротивление или убежать она не могла. Вряд ли бы он оставил ее в живых, ему не нужны были свидетели. Это же было бы страшное разоблачение для него. Такого типа люди не хотят нести ответственность, не хотят испытывать унижения и попадать в колонию, снимать из-за этого «маску нормальности». Если бы он понимал, что будет разоблачен и ему придется нести ответственность, то, вероятнее всего, не стал бы ничего делать, даже находясь под наркотиками, — объясняет эксперт с 20-летним стажем.
Как дети из неблагополучных семей становятся жертвами
Что делать с такими семьями — вопрос, по мнению эксперта, сложный. Но в приоритете — всё же безопасность детей.
— У нас полстраны таких семей, где пьющие родители, где халатное отношение к воспитанию. Много таких детей, и поэтому они становятся жертвами. Из-за того что обстоятельства складываются удобным для преступников образом. Такие дети могли бы вырасти и дожить до определенного возраста, но, к сожалению, встречают преступников, — добавляет он. — Надо выявлять таких детей и семьи, где они растут. В ситуации с Настей, когда дети были на каникулах у отца, специалистам из образования нужно было передать информацию об этом в школу по месту пребывания. И оперативно пристроить детей в школьный лагерь. Там бы их развлекали, кормили... Они были бы под присмотром. Настя не сидела бы под лестницей в этом пансионате, а ела бы кашу на завтрак в лагере и играла бы с ребятишками.
Человек, работающий с проблемными семьями, говорит: детям из таких семей безопасней быть под присмотром специалистов. Но почему эта схема не всегда работает?
— Быть дома с пьющими родителями или в детдоме? Тут 50 на 50. Если смотреть с точки зрения безопасности, то, конечно, лучше в детдомах. Там хотя бы ты жив. В таких семьях, где тебя не кормят, не следят, не заботятся, — большие риски сломанной жизни или криминала, это как русская рулетка. Представьте себе: собутыльники родителей, недоедание, плохое развитие и так далее, — говорит он. — С другой стороны, психологической, дети привязаны к родителям и семьям, где родились. В детдомах им непросто. Однако что в первом, что во втором случае это психотравмированные дети.
Такие дети, по мнению эксперта, не сильно понимают, да и им вряд ли объясняют, что надо опасаться незнакомцев.
— Они ведут себя не настороженно к посторонним. Скорее всего, Настя, совершенно не подозревая о возможных последствиях, доверчиво пошла с незнакомцем. Она, видимо, привыкла к окружению разных людей, которые, очевидно, приходили в их семью. Она видела незнакомых дядь и теть. Мир казался ей безопасным, у нее, маленькой девочки, не было понимания, что незнакомцы могут быть опасными. Ей, вероятно, они казались нестрашными и совсем неподозрительными. Ее дом был для нее всем огромным миром. Был.