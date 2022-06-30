Как жила и умирала маленькая Настя Муравьёва. Вспоминаем историю убийства школьницы, которая потрясла страну

За неделю до этого хозяйка квартиры заходила к Бережному в квартиру и открыла холодильник.

— Я открыла холодильник 10 августа, когда он меня уже предупредил, что съедет. Там был небольшой пакетик с чем-то, может, с салом. И больше ничего. Холодильник был пуст. Я еще удивилась и подумала: «А что он ест?» А так, чтобы шариться по морозилке, шкафам или заглядывать за стиральную машинку — то я такого не делала, — добавила она.



О том, что в этом самом доме пропала 8-летняя девочка, хозяйка квартиры знала из СМИ. Она даже через знакомую передала поисковикам и волонтерам, что готова открыть квартиру.



— Бережной мне звонил, как пропала девочка, спрашивал, знаю ли я, что случилось. А потом перезвонил и рассказал, что к нему приходили полицейские, спросили про основания — почему он там живет, посмотрели договор аренды. А еще, как он говорил, сделали пару фотографий квартиры. Он дал им мой номер — и на этом разговор закончился. Я даже успокоилась, поскольку у волонтеров были мои данные, а к нему приходили с проверкой. По его словам, полицейские приходили всего раз, — объясняет женщина.



Но она не знает, как тщательно силовики проверяли ее квартиру. Судя по счетчикам, Бережной редко бывал дома и почти ничем не пользовался: плата за коммуналку была совсем небольшой.

