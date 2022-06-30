«Нельзя говорить, что за плохое поведение их кто-то заберет»: как бороться с детскими страхами и виноваты ли ужастики

Как часто, потеряв терпение, вы говорили малышу, что за бесконечные истерики придет волчок и укусит его за бочок или заберет? Дети не способны объективно оценить такие угрозы, что приводит к появлению дополнительных страхов. Малыши искренне верят в монстров под кроватью и в то, что в темноте находится кто-то пугающий. Они отказываются оставаться дома одни тоже чаще всего не из вредности. Клинический психолог, психоаналитик Дмитрий Клочков подробно рассказывает, что делать с детскими страхами, как они могут навредить физически и когда пора бежать к специалисту. Далее — от первого лица.
Стали ли дети сейчас больше бояться
Вряд ли возможно отыскать человека, никогда не испытывавшего чувство страха. Страх и тревога являются неотъемлемой частью эмоциональной сферы наравне с гневом, печалью и радостью — всё это базовые эмоции.
Появление страхов обычно связано с определенными возрастными периодами и, при правильном отношении к ним, обычно исчезают без следа. Когда они ярко выражены и продолжаются длительное время, это может указывать на неблагополучие, особую чувствительность нервной системы ребенка, неправильное поведение родителей, незнание ими психических и возрастных особенностей ребенка, наличие у них самих страхов, конфликтных отношений в семье.
Мы живем в эпоху перемен, и это порождает много тревог и страхов. И от того, смогут ли родители понять состояние ребенка и в соответствии с этим выстроить свои отношения, будет зависеть тот положительный эмоциональный контакт, который является основой психологического здоровья ребенка.
Почему дети боятся? Как возникает страх
Страх выполняет защитную функцию и оберегает нас от опасности. Мы боимся, когда сталкиваемся с неизведанным или чем-то, что воспринимается угрожающим. Дети еще только познают мир, для них многое неизвестно и непонятно. И это пугает.
С появлением страхов у детей также связаны особенности их мышления. Маленькие дети еще не способны отделять реальность от своих фантазий или впечатлений, от мультиков и сказок. Всё это сливается воедино, и они искренне верят в живущих под кроватью монстров.
Таким образом, дети не только чаще, чем взрослые, испытывают страх, но это является нормой в процессе психического развития и взросления.
Не редки так называемые внушенные страхи. Их порождают взрослые, окружающие ребенка, которые непроизвольно заражают ребенка страхом, настойчиво, подчеркнуто эмоционально указывая на наличие опасности. Если запугивать ребенка «без нужды» — так, на всякий случай, то он теряет спонтанность в поведении и уверенность в себе. Тогда-то страхи и начинают размножаться без каких-либо ограничений, а ребенок становится всё более напряженным, скованным и осторожным.
К числу внушенных можно также отнести страхи, которые возникают у чересчур беспокойных родителей. Разговоры при ребенке о смерти, несчастьях и болезнях, пожарах и убийствах помимо воли запечатлеваются в его психике.
Страх может породить агрессию
Страх, как и все остальные базовые эмоции, проявляется у всех людей одинаково, вне зависимости от возраста, пола или национальной принадлежности. С возрастом человек учится лучше контролировать поведение и прятать свои чувства. Дети же более эмоциональны.
Страх проявляется в виде общего беспокойства, напряженности, дрожи в теле, плаксивости. Ребенок может отказываться от игр, стараться избегать пугающего объекта.
Попадая в новую среду, например в детский сад, ребенка может пугать абсолютно всё: воспитатели, незнакомые игрушки, другие дети. Оказавшись будто бы «загнанным в угол зверем», он может принять решение защищаться от «опасности». Так возникает защитная агрессия.
Может ли страх у детей проявляться физически
Ночной энурез и панические атаки (к несчастью, как показывает статистика, они всё чаще происходят у детей и подростков), которые проявляются состоянием удушья, учащенного сердцебиения, потливостью и ощущением смертельной угрозы, указывают на серьезные проблемы в эмоциональной сфере. Такие симптомы требуют незамедлительного обращения к специалисту.
Ребенок боится темноты — что делать?
Поговорите с ребенком. Серьезно и спокойно разузнайте, чего именно он боится? Почему? Кто живет в темноте под кроватью? Что он может сделать малышу и зачем он вообще пришел? Иными словами, так вы сможете установить фактор, давший старт врожденной программе страха.
Вместе с ребенком исследуйте темную комнату. Пройдите по ней вдвоем или всей семьей, включив фонарик, и покажите ему, что там никто не прячется.
«Испугать малыша могут не только ужастики»
Важно следить за тем, чтобы ребенок не имел доступа к просмотру кровавых и пугающих фильмов, не играл в такие же компьютерные игры. При выборе необходимо ориентироваться на возрастные ограничения.
Но испугать малыша могут не только ужастики. Следите за своей речью, не обсуждайте в присутствии ребенка страшные темы.
И ни в коем случае не стоит пугать непослушного малыша злыми персонажами, которые «придут и заберут». Если кто-то, желая «помочь», скажет ему подобное, важно проговорить, что этот человек ошибся и вообще «мы тебя никому не отдадим».
Ребенок боится оставаться один
Для маленьких детей постоянное присутствие рядом взрослого жизненно необходимо. Ситуации, когда он остается один, сопровождаются переживанием ужаса. Постепенно ребенок становится более самостоятельным и способным оставаться какое-то время без присмотра, но привычная реакция на это может еще сохраняться. Вы можете помочь ребенку благоприятно пройти этот этап, следуя несложным рекомендациям:
- начинайте оставлять его на непродолжительное время, постепенно увеличивая интервалы;
- обязательно объясните, куда и зачем вы уходите, когда вернетесь;
- придумайте увлекательное задание на время вашего отсутствия;
- организуйте телефонную связь. У ребенка должна быть возможность позвонить кому-то из родителей или бабушкам и дедушкам;
- по дороге домой прихватите для ребенка подарок или любимое лакомство, так он будет убежден, что его помнят и любят;
- не оставляйте ребенка одного в темное время суток.
Ребенок боится монстров
Предложите ребенку нарисовать монстра — так он его визуализирует и увидит, что он не так уж и страшен. Наше воображение всегда преувеличивает страхи.
Обязательно в конце превратите чудовище в милого монстрика, нарисуйте ему доброжелательную улыбку и добрые глаза. Поговорите и поиграйте с ним вместе с ребенком.
Как помочь ребенку справиться со страхами
Мы не можем избавить ребенка от появления страхов, наша задача — помочь ему справиться со страхами.
Для этого важно выстраивать доверительные отношения в семье, где все могут свободно говорить о своих чувствах. Не бойтесь признаться ребенку, что вам тоже бывает страшно. Объясняйте, что нет плохих эмоций, что ребенок всегда может поделиться с вами своими переживаниями.
Ни в коем случае не смейтесь над страхами ребенка, не критикуйте и не стыдите его. Тем самым вы только подорвете доверие к себе и загоните страх в глубь психики. К первоначальному страху добавятся еще и социальные страхи. Ребенок продолжит бояться, но ему будет крайне сложно рассказать об этом кому-либо.
И уж точно недопустимо заставлять ребенка «преодолевать» свой страх: закрывать его в темной комнате или гладить собаку, которую он боится. Это нанесет серьезную травму и может привести к развитию фобии и другим последствиям.
Когда нужно обратиться уже к специалисту
К специалисту необходимо обращаться, если ребенок пережил сильный испуг, когда страхи продолжаются длительное время или их очень много, когда вы применили различные рекомендации, но не видите от них позитивного эффекта. Как говорилось выше, если у ребенка появляются телесные симптомы (такие, как, например, энурез, панические атаки или тики), требуется незамедлительная помощь специалиста. Если вы сомневаетесь, нужна ли помощь, может помочь консультация психолога.
Серьезный повод обратиться к специалисту, если вы сами часто испытываете тревогу и страхи. Ведь устойчивая психика родителей — это фундамент, на который опирается ребенок в ходе своего развития!