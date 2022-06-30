«Нельзя говорить, что за плохое поведение их кто-то заберет»: как бороться с детскими страхами и виноваты ли ужастики

Стали ли дети сейчас больше бояться

Вряд ли возможно отыскать человека, никогда не испытывавшего чувство страха. Страх и тревога являются неотъемлемой частью эмоциональной сферы наравне с гневом, печалью и радостью — всё это базовые эмоции.

Появление страхов обычно связано с определенными возрастными периодами и, при правильном отношении к ним, обычно исчезают без следа. Когда они ярко выражены и продолжаются длительное время, это может указывать на неблагополучие, особую чувствительность нервной системы ребенка, неправильное поведение родителей, незнание ими психических и возрастных особенностей ребенка, наличие у них самих страхов, конфликтных отношений в семье.

