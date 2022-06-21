В Воскресенский собор на два дня привезли мощи Сергия Радонежского — как их встречали. Фоторепортаж
Несколько сотен православных верующих пришли в Воскресенский собор
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В Новосибирске в Вознесенском кафедральном соборе 21 июня прошла торжественная встреча ковчега с частицей святых мощей преподобного Сергия Радонежского. Как рассказали в пресс-службе епархии Новосибирска, доступ к святыне будет два дня. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков побывал в Вознесенском соборе.
В 2019 году в середине сентября в Вознесенский собор в Новосибирске привезли ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского — теперь каждый день к нему выстраиваются огромные очереди.