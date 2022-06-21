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В Воскресенский собор на два дня привезли мощи Сергия Радонежского — как их встречали. Фоторепортаж

Несколько сотен православных верующих пришли в Воскресенский собор

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Встреча с мощами состоялась в 6 часов вечера 21 июня

Встреча с мощами состоялась в 6 часов вечера 21 июня

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В Новосибирске в Вознесенском кафедральном соборе 21 июня прошла торжественная встреча ковчега с частицей святых мощей преподобного Сергия Радонежского. Как рассказали в пресс-службе епархии Новосибирска, доступ к святыне будет два дня. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков побывал в Вознесенском соборе.

Новосибирцы выстроились в очередь к мощам

Новосибирцы выстроились в очередь к мощам

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На встрече был молебен с акафистом преподобному

На встрече был молебен с акафистом преподобному

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21 июня доступ к мощам был до 21:00

21 июня доступ к мощам был до 21:00

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Завтра, 22 июня, прийти к мощам можно будет с 7 утра

Завтра, 22 июня, прийти к мощам можно будет с 7 утра

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Вечером 22 июня, в 18:00, состоится молебен и проводы святыни

Вечером 22 июня, в 18:00, состоится молебен и проводы святыни

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В часы поклонения святым мощам в соборе совершаются молебные пения с акафистом преподобному Сергию

В часы поклонения святым мощам в соборе совершаются молебные пения с акафистом преподобному Сергию

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Согласно запланированному маршруту, ковчег будет принесен по меньшей мере в 50 епархий, в каждой из которых пробудет два дня. Общая протяженность маршрута составит около 30 000 км.

Согласно запланированному маршруту, ковчег будет принесен по меньшей мере в 50 епархий, в каждой из которых пробудет два дня. Общая протяженность маршрута составит около 30 000 км.

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Как рассказали в пресс-службе Русской православной церкви, 12 июня, в день Святой Троицы, началась масштабная программа по принесению ковчега с честными мощами преподобного Сергия Радонежского в епархии Русской Православной Церкви.

Как рассказали в пресс-службе Русской православной церкви, 12 июня, в день Святой Троицы, началась масштабная программа по принесению ковчега с честными мощами преподобного Сергия Радонежского в епархии Русской Православной Церкви.

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Принесение святыни приурочено к юбилейной дате — в 2022 году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня обретения честных мощей преподобного Сергия.

Принесение святыни приурочено к юбилейной дате — в 2022 году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня обретения честных мощей преподобного Сергия.

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В 2019 году в середине сентября в Вознесенский собор в Новосибирске привезли ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского — теперь каждый день к нему выстраиваются огромные очереди.

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